Ciencia

Artemis II recreó la famosa foto de la Tierra del Apolo 8 desde el lado oculto de la Luna

Los astronautas a bordo de la cápsula Orión de la NASA captaron a nuestro planeta ocultarse detrás de la cara no visible lunar. También tomó una gran imagen del satélite natural durante el eclipse de Sol que lograron observar

Guardar
La tripulación de Artemis II capturó una imagen de la puesta de la Tierra evocando la histórica fotografía de Apolo 8 - NASA
La tripulación de Artemis II capturó una imagen de la puesta de la Tierra evocando la histórica fotografía de Apolo 8 - NASA

Después de la gran expectativa por el paso de la misión Artemis II de la NASA por el lado oculto de la Luna en más de medio siglo, salieron a luz las primeras fotografías en alta definición del histórico viaje.

El equipo de cuatro astronautas se internó en la llamada “cara oculta” del satélite y estableció un nuevo récord al convertirse en los humanos que han viajado más lejos de su planeta natal, superando la distancia alcanzada por la histórica misión Apolo 13, de acuerdo con información de la NASA.

La misión Artemis II tomó una fotografía que recuerda a uno de los hitos de la exploración espacial: la “salida de la Tierra” o “Earthrise”. El 6 de abril de 2026, mientras orbitaban la Luna, los tripulantes de Artemis II lograron registrar una puesta de la Tierra desde la lejanía, evocando la famosa fotografía tomada por Bill Anders durante el vuelo de Apolo 8 en 1968.

James Lovell, Astronauta, Muerte, Apollo 13, Estadounidense, EEUU
El fenómeno del Earthrise fue observado nuevamente por astronautas humanos replicando la experiencia de la misión Apolo 8 - NASA

En esa ocasión, Anders, junto a Frank Borman y Jim Lovell, se encontraba realizando la cuarta órbita lunar cuando, de manera inesperada, contemplaron la aparición de la “canica azul” de nuestro planeta ascendiendo sobre el horizonte lunar.

La fotografía original, según describe la NASA, fue posible gracias a una maniobra de rotación de la nave, que permitió a Anders captar la imagen en blanco y negro. Tras perder momentáneamente el planeta de vista, Lovell le entregó un carrete a color para la cámara Hasselblad, con la que Anders obtuvo la instantánea considerada una de las más trascendentales en la historia de la humanidad.

“Esta icónica fotografía, tomada a bordo del Apolo 8 por Bill Anders, muestra la Tierra asomándose por encima de la superficie lunar mientras la primera nave espacial tripulada circunnavegaba la Luna”, explica la agencia espacial estadounidense en su portal.

Tripulantes de Artemis II. Arriba Victor Glover, Izquierda Christina Koch, Abajo Reid Wiseman y a la derecha Jeremy Hansen - NASA
Tripulantes de Artemis II. Arriba Victor Glover, Izquierda Christina Koch, Abajo Reid Wiseman y a la derecha Jeremy Hansen - NASA

La importancia de la imagen radica en que fue la primera vez que una persona logró fotografiar la Tierra desde la órbita de otro mundo. El carrete utilizado debió ser transportado de vuelta y revelado en la Tierra, lo que añade complejidad al logro técnico y humano alcanzado por la tripulación del Apolo 8. El registro, bautizado como Earthrise, fue tomado el 24 de diciembre de 1968 y permanece como un símbolo del alcance de la exploración espacial.

En su misión, el equipo de Artemis II experimentó la misma secuencia: observaron la puesta de la Tierra cuando el planeta desapareció detrás del lado oculto de la Luna y presenciaron su reaparición al otro extremo, replicando el fenómeno conocido como “amanecer de la Tierra”. Esta experiencia, ahora capturada con tecnología de última generación, refuerza el puente entre la era Apolo y la nueva generación de exploradores.

El paso de Artemis II por el lado oculto de la Luna también permitió comprobar la robustez de los sistemas automáticos de la nave Orion durante los 50 minutos de incomunicación.

En esta vista de la Luna completamente iluminada, se distingue el lado visible (el que vemos desde la Tierra) a la derecha, identificable por las manchas oscuras que cubren su superficie, tal como la observó la tripulación de la misión Artemis II de la NASA dentro de la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. NASA/Handout vía REUTERS.
En esta vista de la Luna completamente iluminada, se distingue el lado visible (el que vemos desde la Tierra) a la derecha, identificable por las manchas oscuras que cubren su superficie, tal como la observó la tripulación de la misión Artemis II de la NASA dentro de la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026. NASA/Handout vía REUTERS.

Ninguna señal pudo enviarse ni recibirse en ese intervalo, una circunstancia prevista que, según la NASA, representa un requisito clave para futuras misiones en destinos aún más lejanos. La capacidad de la nave para operar sin soporte desde la Tierra constituye un avance esencial para los planes de exploración humana a Marte y otros cuerpos del sistema solar.

El fenómeno del eclipse total observado por la tripulación de Artemis II resultó excepcional por su duración y por el entorno en el que se produjo. Los astronautas se encontraban en la órbita lunar, una posición que permite contemplar la silueta completa de la Luna bloqueando la luz solar, una escena imposible de replicar desde la superficie terrestre.

La corona solar, normalmente invisible, se desplegó en todo su esplendor frente a los ojos de los ocupantes de Orión, quienes documentaron el suceso tanto con cámaras fotográficas como con instrumentos científicos de medición.

El eclipse solar observado por Artemis II desde la órbita lunar duró cerca de 53 minutos siendo siete veces más largo que en la Tierra - NASA
El eclipse solar observado por Artemis II desde la órbita lunar duró cerca de 53 minutos siendo siete veces más largo que en la Tierra - NASA

La misión Artemis II forma parte del programa de exploración lunar de la NASA que busca reinstalar la presencia humana en la superficie de la Luna y preparar la infraestructura para viajes más ambiciosos. Los resultados de esta misión permitirán evaluar la preparación tecnológica y operativa para futuras incursiones, incluido el eventual alunizaje de una tripulación en los próximos años.

En este contexto, la colaboración internacional también se ha consolidado como una característica central de la nueva era espacial. La participación de Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, subraya la dimensión cooperativa que define el proyecto Artemis.

Vista de la Luna y la Tierra mientras la nave espacial Orión de la misión Artemis II se acerca para alcanzar su punto más lejano de la Tierra, en esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo el 6 de abril de 2026. - NASA/Cedida a REUTERS
Vista de la Luna y la Tierra mientras la nave espacial Orión de la misión Artemis II se acerca para alcanzar su punto más lejano de la Tierra, en esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo el 6 de abril de 2026. - NASA/Cedida a REUTERS

El recorrido de los cuatro astronautas no solo implica un logro tecnológico, sino que también representa un paso relevante en la historia de la cooperación científica y espacial.

La misión dejó una serie de imágenes y registros inéditos, entre ellos la puesta y el amanecer de la Tierra sobre el horizonte lunar y la observación directa del eclipse solar prolongado en la órbita de la Luna.

Estos documentos, ya analizados por la NASA, pasarán a formar parte del acervo de la exploración humana del espacio y contribuirán al diseño de las próximas etapas del programa Artemis y las futuras misiones más allá de la órbita lunar.

Temas Relacionados

ArtemisArtemis IINASAastronautasmisión espacialOrióneclipse solarúltimas noticiasLunalado oculto de la Luna

Últimas Noticias

Descubren que algunas personas generan un “remedio natural” frente al virus de la gripe

La dermcidina, una molécula producida de forma natural por el cuerpo humano, mostró capacidad para bloquear el virus. Los detalles publicados en la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos

Descubren que algunas personas generan un “remedio natural” frente al virus de la gripe

¿Agua en la Luna?: un nuevo estudio reveló indicios de depósitos de hielo

La investigación internacional liderada por el Instituto Weizmann de Israel sugiere que es probable que el hielo se haya acumulado lentamente a lo largo de miles de millones de años. Los hallazgos son claves para las misiones Artemis de la NASA

¿Agua en la Luna?: un nuevo estudio reveló indicios de depósitos de hielo

Cuáles serán los próximos pasos de Artemis II tras el histórico sobrevuelo por el lado oculto de la Luna

Los cuatro astronautas lograron documentar imágenes detalladas de regiones inexploradas, mientras permanecieron 50 minutos sin comunicación con la Tierra. Cómo seguirá el trayecto

Cuáles serán los próximos pasos de Artemis II tras el histórico sobrevuelo por el lado oculto de la Luna

Donald Trump felicitó a los astronautas de Artemis II y los invitó a la Casa Blanca: “Han inspirado al mundo”

La llamada del mandatario estadounidense se produjo luego de que la nave completara la órbita tripulada por el lado oculto de la Luna, lo que refuerza la posición global de su país en la exploración espacial

Donald Trump felicitó a los astronautas de Artemis II y los invitó a la Casa Blanca: “Han inspirado al mundo”

Artemis II: qué reveló el cruce por el lado oculto de la Luna y cómo será el regreso a la Tierra

La misión logró imágenes inéditas y observaciones científicas durante el paso por la región menos explorada de nuestro satélite natural. En cinco días, los astronautas llegarán al planeta

Artemis II: qué reveló el cruce por el lado oculto de la Luna y cómo será el regreso a la Tierra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión Mujeres Bienestar 2026: de cuánto dinero será el siguiente depósito a las beneficiarias

Pensión Mujeres Bienestar 2026: de cuánto dinero será el siguiente depósito a las beneficiarias

Daniel Briceño envió 50 preguntas al presidente encargado de Ecopetrol : exige revelar información oculta tras ausencia de Ricardo Roa

Pagos digitales en México rompen récord: ya representan 3 de cada 10 transacciones con tarjeta

El hermano de Koldo asegura que recogió dos sobres con dinero en metálico de la sede del PSOE: “Vi como cerraban el sobre con los billetes”

Muere a los 97 años Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor del ‘Guernica’ y principal artífice del Museo Picasso de Málaga

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Cuatro heridos en ataque con drones contra viviendas de la región colombiana del Catatumbo

El petróleo de Texas sube a 115,15 dólares el barril pendiente del ultimátum de Trump

Candidato De la Espriella plantea a María Corina Machado reconstruir Colombia y Venezuela

EE.UU. e Israel bombardean intensamente Irán horas antes de que venza el plazo de Trump

Vance acusa a la UE de intervenir en las elecciones de Hungría porque no le gusta Orbán

ENTRETENIMIENTO

¿Habrá segunda temporada de “Algo terrible está a punto de suceder”?

¿Habrá segunda temporada de “Algo terrible está a punto de suceder”?

Javier Bardem lidera la esperada serie “Cabo de miedo” producida por Scorsese y Spielberg

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan en El diablo viste a la moda 2 con un duelo de poder editorial y moda digital

Elijah Wood habló sobre su posible regreso a El Señor de los Anillos: qué se sabe sobre la nueva aventura en la Tierra Media

Steven Spielberg elogia a Dune: “Creo que es la mejor película que ha hecho Denis Villeneuve”