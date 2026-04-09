Opinión

Del Apolo 11 a Artemis II

Como en 1969, el avance tecnológico convive con tensiones económicas, dudas políticas y temores geopolíticos

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FOTO DE ARCHIVO: Vista de la Tierra, parcialmente oculta tras la Luna, capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (22:41 GMT) del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II y obtenida por Reuters el 7 de abril de 2026 NASA/Handout vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Vista de la Tierra, parcialmente oculta tras la Luna, capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (22:41 GMT) del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II y obtenida por Reuters el 7 de abril de 2026 NASA/Handout vía REUTERS

El recorrido histórico de Estados Unidos entre dos hitos espaciales —Apollo 11 Moon Landing y Artemis II— sugiere que la historia no avanza en línea recta, sino como una noria: gira, retorna y, al hacerlo, reactiva tensiones que creíamos superadas.

No deja de ser revelador que la NASA haya bautizado sus programas lunares con nombres de dioses gemelos. Apolo y Artemisa evocan no solo continuidad tecnológica, sino también la posibilidad de que los logros humanos convivan, una vez más, con profundas incertidumbres.

En 1969, el alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin proyectó al mundo una imagen de progreso, armonía y confianza en el futuro. Sin embargo, la década que siguió estuvo marcada por una creciente inquietud.

Los años setenta fueron un periodo de transformación y desconcierto. A pesar de su poder económico, Estados Unidos enfrentó inflación persistente, crisis energéticas y una reconfiguración estructural de su economía. La transición hacia una economía de servicios dejó atrás sectores industriales enteros, generando tensiones sociales profundas. Al mismo tiempo, los movimientos por los derechos civiles y la igualdad de género redefinieron el debate político y cultural.

La llamada Gran Inflación obligó a replantear los fundamentos de la política monetaria, mientras amplios sectores de la población comenzaban a cuestionar los costos sociales y ambientales del crecimiento.

Hoy, en vísperas del regreso a la órbita lunar, el mundo parece atravesar un momento de resonancias similares. Estados Unidos continúa siendo un actor central en la economía global, pero enfrenta una competencia estratégica creciente, particularmente de China, en sectores clave como la inteligencia artificial, la computación avanzada y las tecnologías energéticas.

Al mismo tiempo, la sociedad estadounidense experimenta una nueva etapa de polarización. Si en los años setenta el debate giraba en torno a la guerra y la paz, hoy se articula entre globalización y repliegue nacional. La percepción de estancamiento económico, sumada al impacto de crisis financieras recientes, ha erosionado la confianza en la movilidad social.

En este contexto, el retorno a la Luna no ocurre en un vacío histórico. Como en 1969, el avance tecnológico convive con tensiones económicas, dudas políticas y temores geopolíticos.

La noria de la historia vuelve a girar.

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