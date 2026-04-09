Estados Unidos

La NASA apuesta por una innovadora tecnología para enfrentar riesgos meteorológicos en lanzamientos espaciales

Un sofisticado modelo de pronóstico se está poniendo a prueba en una base estadounidense, con el objetivo de perfeccionar la seguridad y la coordinación de las actividades aeroespaciales

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La NASA utiliza el modelo US1k de Meteomatics en la base Wallops para mejorar la seguridad de los lanzamientos espaciales mediante pronósticos meteorológicos hiperlocales.
La NASA utiliza el modelo US1k de Meteomatics en la base Wallops para mejorar la seguridad de los lanzamientos espaciales mediante pronósticos meteorológicos hiperlocales.

La base Wallops Flight Facility, en Virginia, es el escenario donde la NASA evalúa el sistema de pronóstico meteorológico US1k, desarrollado por Meteomatics, empresa suiza especializada en meteorología predictiva. Esta herramienta utiliza un modelo de alta resolución espacial y actualizaciones cada 15 minutos, proporcionando productos ultra-locales con un nivel de detalle de un kilómetro.

El modelo US1k ya está activo en operaciones espaciales. Combina datos de radares, satélites, estaciones terrestres y drones para mejorar la seguridad de lanzamientos y la gestión de actividades sensibles al clima.

La interfaz MetX y el modelo US1k ofrecen acceso inmediato a información precisa y visualizaciones detalladas en tiempo real. Estos recursos incrementan la rapidez de reacción frente a cambios imprevistos en el clima, lo que facilita una coordinación más adecuada en situaciones de alta exigencia.

FILE PHOTO: The Chang'e 6 lunar probe and the Long March-5 Y8 carrier rocket combination sit atop the launch pad at the Wenchang Space Launch Site in Hainan province, China May 3, 2024. REUTERS/Eduardo Baptista/File Photo
FILE PHOTO: The Chang'e 6 lunar probe and the Long March-5 Y8 carrier rocket combination sit atop the launch pad at the Wenchang Space Launch Site in Hainan province, China May 3, 2024. REUTERS/Eduardo Baptista/File Photo

Brad Guay, responsable de soluciones gubernamentales y de defensa en Meteomatics, afirma: “Ofrece una visión mucho más granular de los fenómenos meteorológicos locales”, lo que supone una mejora sustancial en la estrategia operativa de la agencia espacial.

La aparición de sistemas como US1k responde a la necesidad de reducir riesgos en actividades donde el clima puede incidir directamente en la seguridad. Ejemplos del pasado, como el accidente del cohete chino Long March 2E por vientos en altura en 1992 o el impacto de un rayo en la misión Apollo 12, demuestran el impacto del clima sobre operaciones espaciales.

FILE PHOTO: NASA's Artemis II mission to fly by the moon, comprising of the Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, lifts off from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 1, 2026. REUTERS/Joe Skipper/File Photo
FILE PHOTO: NASA's Artemis II mission to fly by the moon, comprising of the Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, lifts off from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 1, 2026. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

De acuerdo a Meteorological Technology International, El modelo US1k ayuda a anticipar eventos a escala local y en cortos plazos, dándole a la NASA y a organizaciones vinculadas más margen para ajustes operativos.

Según la revista especializada Meteorological Technology International, el sistema analiza datos en cuadrículas de un kilómetro y los ajusta hasta 90 metros en zonas donde la topografía influye, como áreas montañosas o costeras, con integración de información propia de la NASA.

Tecnología de datos y drones para un pronóstico hiperlocal

US1k se distingue por combinar datos de satélites, radares terrestres y drones meteorológicos, capaces de recolectar muestras atmosféricas en tiempo real hasta alturas superiores a seis mil metros. Estos drones proporcionan información sobre corrientes de viento, humedad y temperatura en capas altas de la atmósfera.

La plataforma MetX, creada por Meteomatics, facilita la visualización a través de gráficos intuitivos y mapas dinámicos, adecuados para equipos que requieren respuestas ágiles.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la NASA se ve en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., el 16 de abril de 2021. REUTERS/Joe Skipper/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la NASA se ve en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., el 16 de abril de 2021. REUTERS/Joe Skipper/Foto de archivo

Adam Thomas, meteorólogo en Wallops, resaltó: “Ha mejorado la comunicación y la velocidad de análisis durante las reuniones previas al lanzamiento”, lo que reduce los márgenes de error y acelera las respuestas a amenazas meteorológicas, según el portal sobre innovación tecnológica Applied Technology News.

Aplicaciones más allá de la industria aeroespacial

Aunque la prioridad actual del modelo es la seguridad de lanzamientos espaciales, US1k ya se extiende a otras industrias. Empresas de agricultura, seguros, logística y aviación lo emplean para anticipar riesgos derivados de tormentas, lluvias intensas y heladas.

Un avión blanco de American Airlines con cola roja, blanca y azul en una pista de aeropuerto bajo un cielo azul, con montañas en la distancia
Un avión Boeing 737 de American Airlines se mueve por la pista de un aeropuerto en Arizona bajo un cielo azul con nubes dispersas, con montañas al fondo. (Opy Morales)

Organizaciones como Wimbledon han implementado pronósticos hiperlocales para administrar eventos deportivos y prever lluvias, incluso a nivel de nubes concretas.

La capacidad de ofrecer pronósticos exactos para barrios, ciudades o zonas rurales en intervalos de minutos favorece el desarrollo de nuevos servicios públicos. Según Meteomatics, la demanda de información meteorológica personalizada aumenta entre quienes desean saber si lloverá en su trayecto diario o durante actividades al aire libre, lo que impulsa la creación de plataformas abiertas para usuarios generales.

Perspectivas y desafíos para el futuro del pronóstico meteorológico

Los avances en la resolución y la rapidez de modelos como US1k transforman la gestión de riesgos climáticos. La colaboración entre la NASA y Meteomatics da lugar a herramientas que aumentan la capacidad de reacción ante fenómenos ambientales.

Integrar y procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real sigue siendo un desafío tecnológico y logístico.

A corto plazo, la NASA planea ampliar el uso de US1k en otras instalaciones y misiones, mientras Meteomatics adapta el modelo a nuevas regiones y países. El desarrollo de servicios públicos de pronóstico hiperlocal progresa, lo que podría cambiar de modo sustancial la manera en que la sociedad se anticipa a los cambios del clima.

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