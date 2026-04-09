Estados Unidos

El FBI revela el fraude en línea que hizo perder USD 11.300 millones a usuarios en EEUU

Datos del Centro de Denuncias de Crímenes en Internet muestran un crecimiento en los casos registrados, impulsado por el uso de plataformas digitales y nuevas tácticas de captación

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los fraudes con criptomonedas causaron pérdidas históricas por más de USD 11.300 millones en Estados Unidos en 2025, según el FBI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, los fraudes vinculados a criptomonedas causaron las mayores pérdidas económicas denunciadas ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la historia de Estados Unidos, según el informe anual de la unidad especializada del FBI, el Centro de Denuncias de Crímenes en Internet (IC3). Miles de personas en el país denunciaron pérdidas que superaron los USD 11.300 millones, de acuerdo con los datos institucionales. El reporte atribuye el incremento a la diversificación de esquemas fraudulentos y al uso de plataformas digitales para captar víctimas.

De acuerdo con el documento oficial, el Centro de Denuncias de Crímenes en Internet (IC3) recibió 1.008.597 denuncias por delitos cibernéticos en 2025, una cifra superior a los 859.532 casos reportados en 2024. Más de la mitad de los USD 20.877 millones perdidos estuvieron relacionados con fraudes en inversiones con activos digitales, según lo difundido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El principal organismo federal de investigación de Estados Unidos explica que el auge de estas estafas responde a la expansión en el uso de criptomonedas, la sofisticación de los métodos empleados y la dificultad de rastrear las operaciones.

El crecimiento acelerado del mercado digital y el aumento de nuevas plataformas de inversión crearon condiciones para el desarrollo de esquemas fraudulentos. Las autoridades federales advierten, según el informe, que el impacto de estos delitos se extiende más allá de las víctimas individuales, ya que representa un desafío para la seguridad financiera y la confianza en los sistemas digitales. La respuesta institucional incluyó la implementación de programas de prevención y la coordinación con agencias internacionales.

Fraudes comunes y modalidades de estafa

El informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) detalla que los fraudes de inversión en criptomonedas constituyeron la modalidad más costosa para los usuarios estadounidenses en 2025. Estos esquemas suelen iniciar con el contacto de supuestos expertos en inversiones a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas. Los estafadores simulan pertenecer a grupos profesionales y persuaden a las víctimas para transferir fondos a sitios web o aplicaciones que aparentan ser legítimas, pero en realidad carecen de respaldo financiero.

Según el reporte, las víctimas observan supuestas ganancias en sus cuentas y, en ocasiones, reciben ofertas de préstamos para incrementar sus inversiones. Cuando intentan retirar el dinero, se les exige el pago de impuestos o comisiones inventadas, tras lo cual los estafadores se quedan con los fondos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó también el fenómeno de los “recovery scams”, donde delincuentes ofrecen servicios para recuperar inversiones perdidas a cambio de nuevos pagos, agravando las pérdidas.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El Centro de Denuncias de Crímenes en Internet del FBI registró un récord de 1.008.597 denuncias por delitos cibernéticos en 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Denuncias y cifras principales

De acuerdo con el Centro de Denuncias de Crímenes en Internet (IC3), en 2025 se reportaron 181.565 denuncias específicamente relacionadas con criptomonedas. El fraude de inversión en este rubro generó pérdidas de USD 7.200 millones, ubicándolo en el primer lugar entre todas las modalidades de delitos digitales. El volumen total de pérdidas por delitos informáticos casi se triplicó en los últimos cinco años, debido a la rápida adopción de plataformas digitales, según el reporte.

Entre los afectados hay desde pequeños ahorristas hasta personas que retiraron fondos de jubilación, vendieron propiedades o solicitaron préstamos bancarios para invertir en estos esquemas fraudulentos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) cita como ejemplos la intervención para evitar que un usuario retirara USD 750.000 de su plan de retiro, que una víctima vendiera su vivienda por USD 500.000, y que otra solicitara un crédito de USD 400.000 con el mismo fin.

Respuesta institucional del FBI

La respuesta institucional incluyó la creación de la Operation Level Up en 2024, una iniciativa para identificar y alertar proactivamente a víctimas potenciales de fraudes de inversión en criptomonedas. Durante 2025, esta operación permitió notificar a 3.780 personas y, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el 78% desconocía que estaba a punto de ser estafada. Además, el ahorro estimado para los afectados superó los USD 225 millones, de acuerdo con datos oficiales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) empleó el Financial Fraud Kill Chain (FFKC) para revertir transferencias bancarias y recuperar fondos en casos de fraude. La efectividad de esta herramienta depende de la rapidez con que se reportan los hechos. El organismo detalla que la cooperación con entidades bancarias y plataformas tecnológicas resultó clave para detener transferencias antes de que los fondos salieran del país.

Cooperación internacional y acciones conjuntas

La máxima autoridad judicial de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el Ministerio Público del distrito federal, la Fiscalía del Distrito de Columbia, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), establecieron la Scam Center Strike Force. Esta fuerza de tareas está dedicada a rastrear y desarticular redes criminales transnacionales, focalizándose en organizaciones que operan desde el sudeste asiático —principalmente en Camboya, Laos y Myanmar— con participación de grupos de origen chino, según el informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El reporte señala que la Scam Center Strike Force busca identificar y procesar a los líderes de estas redes y desmantelar la infraestructura tecnológica empleada para ejecutar los fraudes. El trabajo integra la cooperación con agencias internacionales y servicios de inteligencia de otros países.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de la mitad de los USD 20.877 millones perdidos por delitos digitales en 2025 estuvo vinculada a fraudes de inversión en activos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades federales recomiendan verificar la legitimidad de cualquier plataforma de inversión antes de transferir fondos, desconfiar de contactos no solicitados y evitar compartir información financiera a través de canales digitales no verificados. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) subraya la importancia de reportar cualquier intento de fraude de inmediato para incrementar las posibilidades de recuperar fondos.

La agencia tributaria federal (IRS) advirtió sobre el surgimiento de nuevos esquemas de fraude digital durante la temporada de impuestos, en los que los delincuentes buscan aprovechar la desinformación y la urgencia de los contribuyentes. El IRS recomendó el uso de canales oficiales para la declaración y el pago de impuestos, así como la consulta de recursos educativos proporcionados por entidades gubernamentales.

Impacto en la economía digital

El crecimiento sostenido de los fraudes con criptomonedas genera problemas para la confianza en los sistemas digitales y la seguridad de los usuarios. El informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) destaca que la velocidad de las operaciones y la facilidad para mover fondos al extranjero dificultan la intervención de las autoridades. El organismo considera que la educación del usuario y la cooperación entre organismos resulta clave para contener el avance de estos delitos.

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