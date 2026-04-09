Estados Unidos

Así funcionan las entradas gratuitas y flexibles en museos neoyorquinos

Una alternativa pensada para ampliar la diversidad de visitantes y ofrecer experiencias culturales a más personas gracias a programas y credenciales especiales

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Un grupo de personas observa varias obras de arte en una galería moderna de paredes blancas y suelo gris. Una mujer mira hacia arriba a un cuadro grande
Numerosos visitantes aprecian diversas piezas artísticas en exposición dentro de las luminosas galerías del Studio Museum de Harlem en Nueva York. (@studiomuseum)

Nueva York ofrece a residentes y turistas la posibilidad de recorrer espacios culturales destacados sin costo, según el portal especializado NYC for Free y el sitio informativo Museums Made Easy.

El sistema de gratuidad y tarifas flexibles en sus museos incluye grandes instituciones y recintos menos conocidos, lo que amplía el acceso a propuestas artísticas, históricas y científicas. Ambos portales informan que varias galerías y museos permiten ingreso gratuito en días y horarios específicos o mediante programas especiales, beneficiando a miles de visitantes cada año.

Nueva York ofrece a residentes y turistas la posibilidad de recorrer espacios culturales destacados sin costo, según el portal especializado NYC for Free y el sitio informativo Museums Made Easy. Foto: Instagram @afamuseum
Nueva York ofrece a residentes y turistas la posibilidad de recorrer espacios culturales destacados sin costo, según el portal especializado NYC for Free y el sitio informativo Museums Made Easy. Foto: Instagram @afamuseum

Cuáles son los museos que tienen entrada gratuita

Entre los museos con entrada gratuita permanente se encuentran el American Folk Art Museum, el Museum at FIT, el Queens Museum y el National Museum of the American Indian. De acuerdo con Museums Made Easy, estos recintos no requieren pago para acceder a sus colecciones permanentes, lo que permite a turistas y locales explorar propuestas artísticas y patrimoniales sin limitaciones presupuestarias.

El American Folk Art Museum, cerca del Lincoln Center, guarda piezas de arte popular y contemporáneo de Estados Unidos. Por su parte, el Museum at FIT, perteneciente al Fashion Institute of Technology, muestra colecciones textiles, moda y diseño desde el siglo XVIII.

El Queens Museum, ubicado en el Flushing Meadows Corona Park, es conocido por su maqueta panorámica de la ciudad y exposiciones temporales de arte contemporáneo. El National Museum of the American Indian, parte del Smithsonian, conserva y comunica la historia y cultura de los pueblos originarios de América.

El Queens Museum, ubicado en el Flushing Meadows Corona Park, es conocido por su maqueta panorámica de la ciudad y exposiciones temporales de arte contemporáneo. Foto: Queens Museum
El Queens Museum, ubicado en el Flushing Meadows Corona Park, es conocido por su maqueta panorámica de la ciudad y exposiciones temporales de arte contemporáneo. Foto: Queens Museum

Todos estos museos ofrecen acceso gratuito durante todo el año, una política que, según Museums Made Easy, permite diversificar la audiencia y fortalecer el rol educativo de estas instituciones.

Modalidades especiales en los grandes museos

El portal especializado NYC for Free señala que el sistema “Pay What You Wish” se implementa en instituciones como el Metropolitan Museum of Art, el Museo Americano de Historia Natural (American Museum of Natural History) y el Brooklyn Museum.

Esta modalidad permite a residentes de Nueva York y a estudiantes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut elegir cuánto abonar por la entrada general, presentando la documentación adecuada.

Es un sistema pensado para incluir a sectores que habitualmente no pueden acceder a estas colecciones. La entrada a exposiciones temporales puede requerir un boleto adicional.

El Metropolitan Museum of Art se destaca por contar con más de dos millones de piezas en su acervo, mientras que el Museo Americano de Historia Natural cautiva con sus dioramas, fósiles y el planetario.

Además de la gratuidad tradicional, existen iniciativas que amplían el acceso cultural. El programa Culture Pass, destinado a usuarios de las bibliotecas públicas de la ciudad, permite reservar entradas gratuitas para más de ochenta instituciones, según NYC for Free.

El trámite se gestiona en línea y beneficia a familias y estudiantes. De manera complementaria, la credencial municipal IDNYC otorga membresías sin costo anual a más de veinte museos y centros culturales, ampliando el espectro de actividades para quienes residen en la ciudad. Esta credencial permite acceder a eventos, obtener descuentos y prioridad en actividades educativas.

Impacto en la asistencia y diversidad de públicos

El resultado de estas políticas se refleja en la variedad de públicos que visitan los museos neoyorquinos. Familias, estudiantes y viajeros internacionales aprovechan la opción de conocer obras, tomar talleres y participar en visitas guiadas sin que la entrada sea una barrera económica.

Según datos del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad, en el último año los museos que ofrecen entrada gratuita o tarifas flexibles registraron un incremento del 15 % en la cantidad de visitantes provenientes del extranjero.

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