Estados Unidos

Zohran Mamdani supera el escepticismo inicial, logra apoyo mayoritario y encara desafíos fiscales en Nueva York

El alcalde alcanza una aprobación del 48 % tras sus primeros cien días, afianza alianzas políticas y enfrenta la presión de negociaciones presupuestarias que definirán el rumbo de su gestión este año

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El último sondeo del Marist Institute for Public Opinion revela que la imagen de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York atraviesa un momento de optimismo entre los ciudadanos (REUTERS/Eduardo Munoz)
El último sondeo del Marist Institute for Public Opinion revela que la imagen de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York atraviesa un momento de optimismo entre los ciudadanos (REUTERS/Eduardo Munoz)

La imagen de Zohran Mamdani al frente de la alcaldía de Nueva York atraviesa un momento de optimismo, según revela un reciente sondeo del Marist Institute for Public Opinion.

Actualmente, más de la mitad de los habitantes considera que la ciudad avanza en la dirección correcta, lo que representa un salto notable respecto a la percepción registrada hace seis meses.

El estudio, que recopiló las opiniones de 1.454 adultos a fines de marzo, señala que el 48 % de los neoyorquinos aprueba la gestión de Mamdani, mientras que un 30 % expresa desaprobación.

Este nivel de aceptación sitúa al alcalde en una posición similar a la de Bill de Blasio tras sus primeros tres meses, aunque por debajo del 61 % alcanzado por Eric Adams en el mismo periodo de su mandato, según la serie histórica del propio instituto.

De acuerdo con el informe del Marist Institute for Public Opinion, Mamdani mantiene una imagen favorable ante el 55 % de la ciudadanía, mientras que un 33 % la percibe de forma negativa.

El 48 % de los neoyorquinos aprueba la gestión de Mamdani y un 55 % mantiene una opinión favorable sobre su figura política (REUTERS/Eduardo Munoz)
El 48 % de los neoyorquinos aprueba la gestión de Mamdani y un 55 % mantiene una opinión favorable sobre su figura política (REUTERS/Eduardo Munoz)

El sondeo confirma que la administración ha logrado revertir el clima de escepticismo que predominaba a fines de 2023, cuando menos del 40 % de los encuestados consideraba que la ciudad iba por buen camino, según los registros de la misma institución.

Evolución de la opinión pública y contexto político

El sondeo, el primero de alta calidad realizado desde la asunción de Mamdani el 1 de enero, coincide con la conclusión de los primeros cien días de gestión.

En este periodo, el alcalde terminó de conformar su equipo en el ayuntamiento y avanzó en promesas de campaña como el acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul para extender el cuidado infantil gratuito en los próximos años.

Este contexto adquiere relevancia ante la inminencia de las negociaciones presupuestarias con la Legislatura estatal y el Concejo de la Ciudad, de cuyo resultado dependerán iniciativas clave.

El desenlace podría obligar a la administración a optar entre obtener nuevos ingresos fiscales o recurrir a medidas poco populares, como recortes presupuestarios o aumentos en los impuestos a la propiedad.

El 59 % de los habitantes de Nueva York aprueba la estrategia de Mamdani en la relación institucional con el presidente Donald Trump y la Casa Blanca (REUTERS/Adam Gray)
El 59 % de los habitantes de Nueva York aprueba la estrategia de Mamdani en la relación institucional con el presidente Donald Trump y la Casa Blanca (REUTERS/Adam Gray)

La percepción de liderazgo y cumplimiento de promesas

El liderazgo de Mamdani es valorado positivamente por más del 60 % de los residentes, quienes lo describen como un dirigente trabajador y consciente de los desafíos urbanos.

Sin embargo, una proporción menor considera que su capacidad de gestión ha sido efectiva hasta el momento.

El informe destaca que alrededor del 60 % de los encuestados opina que el alcalde cumple sus compromisos electorales.

Entre las áreas mejor evaluadas figura la respuesta ante las tormentas de nieve recientes: dos de cada tres ciudadanos aprueban su actuación, aunque subsiste el descontento en Staten Island, donde la mayoría desaprueba la limpieza de calles.

Perfil demográfico y diferencias políticas

Las opiniones sobre Mamdani presentan marcadas diferencias según edad, orientación ideológica y pertenencia racial. Los jóvenes, los residentes con ideas liberales y la población negra tienden a valorarlo mejor que los adultos mayores, los moderados y otros grupos étnicos.

La percepción de que Nueva York avanza en la dirección correcta supera el 50 %, mostrando una mejora significativa respecto a finales de 2023 (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La percepción de que Nueva York avanza en la dirección correcta supera el 50 %, mostrando una mejora significativa respecto a finales de 2023 (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El sondeo también identifica resistencias significativas entre los republicanos y las personas no afiliadas a ningún partido, sectores en los que la desaprobación supera la aprobación.

Esta segmentación política condiciona la proyección del alcalde ante futuras contiendas electorales.

Relación con la Casa Blanca y repercusiones en la agenda local

Un aspecto destacado es el giro en la relación institucional con el presidente Donald Trump. Aunque durante la campaña existieron tensiones, Mamdani ha optado por una postura menos confrontativa.

Según el sondeo, el 59 % de los neoyorquinos considera adecuada la estrategia del alcalde frente a la Casa Blanca, el 12 % la califica de demasiado complaciente y el 26 % la juzga insuficiente.

Este cambio ha generado un clima de mayor estabilidad para la ciudad, permitiendo evitar por ahora la pérdida de fondos federales y abrir canales de diálogo para proyectos como el desarrollo de viviendas en Queens.

El liderazgo de Mamdani es valorado positivamente por más del 60 % de los residentes, aunque hay dudas sobre su efectividad administrativa (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
El liderazgo de Mamdani es valorado positivamente por más del 60 % de los residentes, aunque hay dudas sobre su efectividad administrativa (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En resumen, el arranque de la administración Mamdani se caracteriza por una expectativa moderadamente optimista y una valoración positiva, aunque matizada por desafíos políticos y sociales.

El futuro de su gestión dependerá en buena parte de su capacidad para sortear las próximas negociaciones presupuestarias y consolidar la tendencia favorable entre los principales sectores de la ciudad.

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