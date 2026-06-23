Estados Unidos

Dos familias se golpean a patadas y puños en la terminal de cruceros de Miami tras bajar de un barco de Carnival

El enfrentamiento estalló en el área de control de Customs and Border Patrol, en plena congestión por el desembarco desde las Bahamas, y quedó registrado en videos mientras intervinieron seguridad portuaria y la Oficina del Sheriff

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Pelea entre pasajeros en la terminal de cruceros de Miami tras el desembarque de un buque procedente de Bahamas. El incidente ocurrió en el área de aduanas y requirió la intervención de las autoridades, sin que se registraran heridos graves ni arrestos. Las causas del enfrentamiento aún no fueron confirmadas (Crédito: @cecegkh)

El episodio en la terminal de PortMiami marcó un cierre inesperado para lo que debía ser un regreso tranquilo de las Bahamas.

La pelea, que involucró a dos familias, se desató mientras los pasajeros atravesaban el área de control de Customs and Border Patrol, un lugar ya congestionado tras la llegada del crucero de Carnival Cruise Line.

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La discusión derivó en una pelea entre dos familias en la terminal de PortMiami después del arribo de un crucero de Carnival Cruise Line desde las Bahamas.

Tras el incidente, la empresa prohibió el acceso a 16 personas, incluyéndolas en su lista “Do Not Sail”, y no hubo detenciones porque ninguna de las familias involucradas quiso presentar cargos.

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Videos difundidos en redes sociales, como los publicados por Only in Dade, muestran una escena caótica: adultos empujándose, lanzando golpes y patadas, mientras maletas y pertenencias quedaban desparramadas por el suelo.

En las imágenes también se observa a otros pasajeros que miraban a distancia o intentaban apartarse, lo que contribuyó a un clima de tensión y desorden en un espacio reducido.

Dos personas, una con pijama rosa y otra con prenda amarilla, interactúan físicamente sobre un suelo oscuro. Hay espectadores y una barandilla de metal al fondo
Los videos difundidos por Only in Dade mostraron empujones, golpes y patadas durante la pelea en PortMiami (@cecegkh)

El área donde ocurrió el incidente, destinada al control de Customs and Border Patrol, suele concentrar un alto caudal de viajeros en los momentos posteriores a la llegada de cruceros.

En este caso, la situación se produjo en medio del flujo de desembarco, cuando muchas personas avanzaban con equipaje y pertenencias personales, lo que dificultó la circulación y elevó el nivel de estrés en la terminal.

La intervención de seguridad y la decisión de Carnival

La intervención del personal de seguridad del puerto y de agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue inmediata.

Según las autoridades, el enfrentamiento se limitó a los dos grupos familiares y no involucró a otros viajeros. Ese punto fue central en la evaluación del episodio, ya que permitió acotar el incidente a los participantes directos y descartar, al menos en esa etapa, un riesgo más amplio para el resto de los pasajeros.

Las imágenes difundidas en redes sociales dieron cuenta de la magnitud del conflicto, con empujones, golpes y patadas, además de pertenencias esparcidas.

Sin embargo, las autoridades indicaron que no se reportaron personas heridas de gravedad. La ausencia de lesiones severas no evitó que el hecho se convirtiera en un episodio de alto impacto por la difusión de los videos y por haber ocurrido en una instalación con intenso movimiento.

Como resultado directo del incidente, Carnival Cruise Line decidió prohibir el acceso a 16 personas, incluyéndolas en la lista “Do Not Sail” de la compañía.

Un portavoz de Carnival señaló a NBC Miami que la medida se tomó tras analizar los testimonios y el material audiovisual recabado.

Un joven es sujetado por un hombre uniformado en un espacio interior concurrido, junto a otras personas, equipaje, y un suelo de cemento
El incidente ocurrió en el área de control de Customs and Border Patrol de PortMiami, en medio de un desembarco con alta congestión de pasajeros (Captura @cecegkh)

En esa misma línea, subrayó la política de tolerancia cero ante comportamientos violentos, tanto a bordo como en instalaciones portuarias vinculadas a las operaciones de la empresa.

Sin cargos, sin detenciones y sin detalles del origen

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que, pese a la gravedad visual de la pelea, ninguna de las familias involucradas quiso presentar cargos contra la otra.

Por ese motivo, no hubo detenciones ni se iniciaron procesos judiciales tras el altercado. La decisión de no avanzar con denuncias formales fue determinante para el desenlace administrativo del caso en el plano penal, aun cuando el episodio quedara documentado en registros audiovisuales.

Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades portuarias dieron detalles sobre el origen puntual de la disputa ni emitieron pronunciamientos adicionales.

En ese marco, el caso quedó circunscripto a lo que reflejan los videos y a las confirmaciones oficiales sobre la intervención de seguridad y las medidas adoptadas.

El hecho expuso las dificultades de gestión que surgen en contextos de alta afluencia de pasajeros, donde la congestión, el movimiento de equipaje y la presión por avanzar en los controles pueden escalar tensiones.

La decisión de Carnival Cruise Line de incorporar a 16 personas a la lista “Do Not Sail” funcionó como una medida disciplinaria concreta tras el incidente, mientras que la falta de cargos entre los involucrados cerró la puerta a acciones judiciales inmediatas.

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