Un joven con más de 100 cartuchos es arrestado en Houston tras intentar atacar a un pastor durante un servicio religioso

El guardia de seguridad de la iglesia Eden en Houston detuvo a Emmanuel Ahsono Mbwavi tras hallar una pistola cargada y más de 100 cartuchos (Departamento de Policía de Houston)

Un guardia de seguridad detuvo este 15 de marzo a Emmanuel Ahsono Mbwavi dentro de la iglesia Eden, ubicada en el centro de Houston, tras descubrir que portaba una pistola cargada y más de 100 cartuchos, según informó el Departamento de Policía de Houston.

Las autoridades detallaron que Mbwavi, de veintitrés años, había sido expulsado de la iglesia aproximadamente ocho semanas antes por repartir folletos. El personal de seguridad, que ya lo tenía identificado, advirtió su regreso durante el servicio dominical en el Post Entertainment Center, donde funciona el templo.

La intervención se produjo cuando el sospechoso, tras seguir al pastor hasta el baño y recorrer varias veces los pasillos, fue detectado llevando una mochila y la empuñadura de un arma parcialmente visible.

Un guardia observó que Mbwavi manipulaba su teléfono móvil y simulaba una cuenta regresiva, lo que elevó la sospecha de que pudiera portar un artefacto explosivo, de acuerdo con el reporte policial.

El Departamento de Policía de Houston indicó que el guardia actuó de inmediato, solicitando apoyo a miembros de la congregación para inmovilizar al sospechoso antes de que lograra accionar el arma.

Durante el forcejeo, Mbwavi habría gritado: «Voy a matar (al pastor), que es un falso profeta. Yo soy un profeta llamado Warlock», según consta en la denuncia.

El registro posterior permitió confirmar que Mbwavi portaba un revólver calibre .22 con seis proyectiles listos para disparar y que, además, en su mochila había más de 100 cartuchos y una nota en su teléfono con referencias explícitas a un posible ataque contra el pastor de la iglesia.

La rápida reacción del equipo de seguridad y de varios feligreses evitó una posible tragedia al someter a Mbwavi antes de que utilizara el arma. La policía de Houston informó que no se hallaron explosivos en el lugar, pero el operativo incluyó una minuciosa inspección del recinto y sus alrededores como medida preventiva.

Actualmente, Mbwavi enfrenta dos cargos de agresión con agravantes con un arma mortal, según los registros judiciales del condado de Harris. La fiscalía local subrayó la gravedad del caso, destacando la cantidad de municiones y la amenaza directa contra el líder religioso, hechos que han generado inquietud en la comunidad.

El incidente y la respuesta inmediata de la seguridad

La policía de Houston descartó la presencia de explosivos en la iglesia Eden tras una revisión exhaustiva del recinto y sus alrededores (Iglesia del Edén)

Durante la mañana del domingo, el equipo de seguridad de la iglesia Eden detectó el ingreso de Emmanuel Ahsono Mbwavi, quien ya había sido reportado previamente por comportamientos que generaron alarma entre los asistentes. La vigilancia constante y la capacitación del personal permitieron identificarlo y seguir sus movimientos dentro del recinto.

Testigos relataron que Mbwavi actuaba de forma nerviosa y evitaba el contacto visual, mientras se desplazaba con una mochila voluminosa. La intervención se precipitó cuando uno de los guardias notó la empuñadura de un arma asomando por la prenda del sospechoso.

Inmediatamente, se procedió a interceptarlo y se activó el protocolo de seguridad interno de la iglesia, que incluyó el cierre de accesos y la alerta a la policía local.

Los agentes llegaron en pocos minutos y colaboraron en la detención definitiva del sospechoso. Según los oficiales, el hecho de que Mbwavi simulara una cuenta regresiva en su teléfono intensificó la preocupación por una posible amenaza mayor, aunque tras la revisión no se encontraron explosivos.

Quién es Emmanuel Ahsono Mbwavi y su historial en la iglesia

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, Emmanuel Ahsono Mbwavi es un ciudadano de veintitrés años que había asistido anteriormente a la iglesia Eden, donde fue expulsado por distribuir material.

Los documentos judiciales indican que, tras su salida, no volvió a tener contacto con la comunidad hasta el día del incidente.

La iglesia Eden, una congregación ubicada en el centro de Houston y que opera en el Post Entertainment Center, cuenta con un equipo de seguridad reforzado debido a incidentes previos relacionados con amenazas a líderes religiosos en la ciudad, según datos de la policía local.

En el teléfono móvil de Mbwavi, los investigadores hallaron una nota donde se mencionaba explícitamente la intención de atentar contra el pastor, lo que según la fiscalía constituye una prueba relevante en el proceso judicial abierto en su contra.

Ataques recientes a iglesias en Texas y Estados Unidos

Los incidentes de violencia y hostilidad contra lugares de culto han ido en aumento en los últimos años en Estados Unidos. Según un informe publicado en agosto de 2025 por el grupo de investigación Family Research Council, basado en Washington, Texas registró veintitrés incidentes violentos en iglesias durante 2024, dentro de un total de 415 actos hostiles en todo el país.

Estos episodios incluyen vandalismo, incendios provocados, amenazas con armas de fuego y falsas alarmas de bomba, así como agresiones físicas e interrupciones de servicios religiosos.

Particularmente en Houston, la iglesia Lakewood fue escenario en 2024 de un ataque en el que una mujer armada hirió a dos personas antes de ser abatida por la policía. El mismo informe destaca que los incidentes armados en templos estadounidenses pasaron de doce casos en 2023 a veintiocho en 2024.

El proceso judicial contra Emmanuel Ahsono Mbwavi continuará en las próximas semanas, mientras la comunidad de la iglesia Eden mantiene la colaboración con las autoridades para garantizar la seguridad de sus miembros y evitar futuros incidentes.