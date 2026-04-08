Qué pasa si la Green Card vence y cómo renovarla a tiempo para evitar problemas migratorios

La expiración de la Green Card afecta a más de 13 millones de residentes permanentes en EE.UU., según el Departamento de Seguridad Nacional. (Jesús Aviles/Infobae)

La expiración de la Green Card plantea interrogantes legales y prácticos a los residentes permanentes de Estados Unidos, quienes dependen de este documento para acreditar su estatus migratorio, trabajar legalmente y realizar trámites oficiales. El tema es relevante por el volumen de titulares de este permiso, estimados en más de 13 millones, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), autoridad federal migratoria. Los procedimientos para renovar la tarjeta y las implicaciones de su vencimiento han sido definidos por agencias estatales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que mantiene actualizadas las directrices en sus canales oficiales y en el portal gubernamental usa.gov.

De acuerdo con la información publicada por el USCIS, el vencimiento de la Green Card no significa la pérdida automática del estatus de residente permanente, pero sí afecta la posibilidad de demostrar la residencia legal ante empleadores, autoridades fronterizas y servicios públicos. El trámite de renovación exige la presentación del Formulario I-90 con opciones digitales y presenciales, y otorga una extensión provisional de la validez mientras se procesa el nuevo documento. El gobierno federal detalla que la falta de una Green Card vigente puede limitar el acceso a prestaciones y dificultar la salida o el reingreso al país, especialmente en jurisdicciones con regulaciones migratorias estrictas.

La Tarjeta de Residente Permanente, conocida como Green Card, es el documento oficial que acredita el estatus legal de inmigrantes admitidos como residentes en Estados Unidos. Su vigencia estándar es de diez años, aunque existen versiones condicionales con plazos menores. El proceso de renovación, la validez temporal y las restricciones asociadas se encuentran regulados por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y supervisados por el Departamento de Seguridad Nacional. En los últimos años, el aumento de solicitudes y los cambios tecnológicos han modificado los canales de trámite y extendido los plazos de espera, según el portal gubernamental usa.gov.

¿Qué ocurre si la Green Card vence?

La Green Card vencida no elimina el estatus de residente permanente, según el sitio del USCIS. La persona mantiene sus derechos migratorios, pero el documento caducado deja de ser válido como prueba de residencia legal, lo que puede generar complicaciones al demostrar identidad ante autoridades, empleadores, bancos o entidades estatales. El USCIS advierte: “su estatus de residente permanente no se pierde cuando expira su Green Card, pero la tarjeta caducada no es prueba válida de su estatus”. La vigencia de la tarjeta es un requisito para completar trámites como la renovación de licencias de conducir, el acceso a ciertos beneficios públicos y la inscripción en servicios federales y estatales.

El vencimiento de la Green Card no elimina el estatus de residente, pero dificulta probar residencia legal ante autoridades y empleadores estadounidenses. (Archivo)

Proceso de renovación y efectos oficiales del trámite

El proceso de renovación de la Green Card inicia con la presentación del Formulario I-90 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El trámite puede realizarse en línea o por correo postal y exige información personal, detalles migratorios y el pago de una tarifa estándar, salvo para quienes califican para una exención por bajos ingresos o por recibir beneficios públicos.

Después de recibir el formulario, el USCIS emite un aviso oficial (Formulario I-797C/Notice of Action) que extiende automáticamente la validez de la Green Card vencida por 24 meses. Este documento, junto a la tarjeta caducada, sirve como comprobante de residencia durante el tiempo en que se procesa la solicitud. El organismo federal recomienda conservar ambos documentos y presentarlos si una autoridad o empleador lo requiere.

El plazo promedio para la renovación varía entre 4 y 12 meses, dependiendo de la carga de trabajo del USCIS y la localización del solicitante, según el portal gubernamental usa.gov. El proceso incluye la recolección de huellas dactilares y, en algunos casos, entrevistas presenciales.

Trabajo, viajes y acceso con Green Card vencida

La normativa del USCIS establece que una Green Card vencida acompañada del aviso oficial de extensión es prueba válida de residencia legal para la mayoría de los trámites laborales y administrativos. Los empleadores estadounidenses deben verificar la autorización de trabajo mediante el Formulario I-9 y el sistema E-Verify, que aceptan la combinación de ambos documentos como respaldo legal.

Para viajar fuera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional aclara que los residentes pueden regresar al país si presentan la Green Card vencida junto al aviso de extensión I-797C. En caso de pérdida de la tarjeta durante una estadía en el extranjero, se puede solicitar un documento de viaje temporal en el consulado estadounidense correspondiente o pedir una cita en una oficina del USCIS para obtener un sello temporal I-551 en el pasaporte.

El organismo federal recomienda planificar los viajes internacionales considerando los plazos de renovación y evitando salidas innecesarias mientras el trámite está pendiente.

Trámites afectados y validez de documentos provisionales

La falta de una Green Card vigente puede impedir operaciones fundamentales, como la obtención o renovación de licencias de conducir, la inscripción en universidades públicas, la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos y el acceso a ciertos beneficios sociales o estatales. Las agencias estatales suelen requerir documentación migratoria válida y pueden rechazar solicitudes si el solicitante solo presenta una Green Card vencida sin el aviso oficial de extensión.

El USCIS sostiene que “para la mayoría de las agencias, el aviso de extensión es suficiente para validar el estatus migratorio”, aunque recomienda verificar los requisitos de cada dependencia, ya que pueden variar según la jurisdicción.

El proceso de renovación de la Green Card requiere presentar el Formulario I-90 y permite realizar el trámite tanto en línea como por correo postal. (Archivo)

Excepciones y situaciones especiales en la renovación

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración indica que los residentes permanentes que hayan presentado una solicitud de naturalización (Formulario N-400) no están obligados a renovar la Green Card vencida. El recibo del N-400 y la tarjeta caducada bastan como prueba de estatus migratorio durante el proceso de ciudadanía.

Ante la presencia de antecedentes penales, la agencia sugiere consultar con un abogado especializado antes de iniciar la renovación, ya que ciertas condenas pueden derivar en procedimientos de remoción o afectar la elegibilidad.

Costos, exenciones y requisitos documentales

El costo estándar de renovación de la Green Card se publica en el sitio oficial uscis.gov e incluye la tarifa del Formulario I-90 y, en algunos casos, una tarifa adicional de servicios biométricos. Las personas que demuestran dificultades económicas o que reciben beneficios públicos pueden solicitar la exención de tarifas, siempre que presenten la documentación requerida para justificar su situación, de acuerdo con el portal oficial.

Para completar el trámite, el USCIS exige la siguiente documentación:

Formulario I-90 debidamente completado

debidamente completado Copia de la Green Card vencida o próxima a vencer

vencida o próxima a vencer Pago de la tarifa correspondiente o solicitud de exención con pruebas de bajos ingresos

Información personal y migratoria actualizada

Documentos adicionales en caso de cambio de nombre o correcciones de datos

El organismo recomienda iniciar la renovación al menos seis meses antes de la fecha de expiración para evitar complicaciones en los trámites cotidianos.

Implicaciones de no renovar la Green Card

El USCIS aclara que la falta de renovación de la Green Card no implica la pérdida del estatus de residente permanente, pero puede exponer al titular a dificultades para demostrar su residencia legal y limitar sus derechos laborales y de acceso a servicios públicos. La agencia federal advierte sobre las posibles complicaciones para quienes no porten documentación válida, especialmente en controles migratorios, laborales y administrativos.

Directrices oficiales y acceso a información actualizada

El gobierno federal mantiene actualizadas las directrices en los portales usa.gov y uscis.gov/i-90, donde pueden consultarse requisitos, costos y procedimientos, en consonancia con las políticas migratorias en vigor.