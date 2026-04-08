Más de 45 millones de personas enfrentan frío extremo en abril en EEUU por irrupción de aire ártico

Más de 45 millones de personas en el noreste y centro-norte de Estados Unidos experimentaron un frío invernal inusual en abril de 2026, según el NWS y la NOAA. (REUTERS/Jeenah Moon)

Más de 45 millones de personas en el noreste y el centro-norte de Estados Unidos enfrentaron un episodio de frío invernal durante la primera semana de abril de 2026, provocado por una irrupción de aire ártico que llevó las temperaturas a registros propios del invierno, según el National Weather Service (NWS) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El fenómeno, que impactó entre el 7 y el 8 de abril, coincidió con el inicio del deshielo estacional y afectó a zonas densamente pobladas desde el Valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra, incluyendo ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia y Providence.

De acuerdo con la NOAA, la masa de aire frío, impulsada por un sistema de alta presión sobre el noreste, originó sensaciones térmicas de entre -6 °C y 1 °C (20 °F a 34 °F) en las principales ciudades de la región, donde se emitieron alertas de congelamiento para más de 40 millones de habitantes. El episodio se produjo mientras avanzaba la transición hacia la primavera, un fenómeno que las autoridades meteorológicas consideran habitual para la época, aunque en 2026 la intensidad y la extensión fueron superiores al promedio.

Según la NOAA y el NWS, estos descensos tardíos de temperatura presentan riesgos para la agricultura y la infraestructura local y exigen mayor preparación por parte de los servicios de emergencia, ya que la temporada de heladas suele concluir en la segunda quincena de marzo. Los expertos destacan la importancia de previsiones precisas para minimizar el impacto en sectores agrícolas y servicios públicos.

Causas del episodio de frío en abril de 2026

El descenso abrupto de temperaturas en Estados Unidos se atribuyó a la interacción de un sistema de alta presión estacionado sobre el noreste, que canalizó aire frío procedente de Canadá, según la NOAA en su boletín del 8 de abril. Este patrón, denominado descenso ártico, suele presentarse durante los cambios de estación, pero en esta ocasión la intensidad excedió la media de los últimos años.

El Weather Prediction Center de la NOAA detalló que el vórtice polar, una corriente de aire frío ubicada en latitudes altas, se mantuvo más activo de lo habitual a lo largo de marzo y principios de abril, facilitando incursiones de aire frío hacia el norte del país. La meteoróloga principal Lisa Mazzone afirmó en declaraciones recogidas por el canal especializado en meteorología The Weather Channel que “la persistencia de estos núcleos fríos puede extender la presencia de heladas hasta bien entrado abril en regiones del noreste”.

Ciudades y estados más afectados por la ola de frío

La ola de frío provocó temperaturas bajo cero en Providence, Boston, Nueva York, Filadelfia y Detroit, mientras que en áreas rurales del Valle de Ohio y Nueva Inglaterra las mínimas bajaron hasta -6 °C (20 °F), según el NWS. El fenómeno abarcó desde las Grandes Llanuras hasta el Atlántico Medio, impactando a estados como Iowa, Nebraska, Michigan, Pennsylvania y Vermont.

Según el portal meteorológico FOX Weather, Providence registró el mayor acumulado de nieve en un solo día para un mes de abril, con 94 cm (37 pulgadas), superando el récord anterior fijado hace 48 años. En Nueva York y Boston, se reportaron nevadas que no alcanzaron a acumularse debido a las condiciones del suelo.

Una masa de aire ártico llevó temperaturas propias del invierno a ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia y Providence durante el inicio de la primavera. (REUTERS/Jeenah Moon)

Alertas emitidas y medidas tomadas por las autoridades

El National Weather Service activó alertas de congelamiento y heladas para la región, recomendando especial precaución a agricultores y residentes. En su boletín oficial, se advirtió que “las temperaturas bajo cero pueden dañar cultivos sensibles y sistemas de agua no protegidos”. Las autoridades instaron a proteger a la población vulnerable y a evitar daños materiales.

“El clima invernal persistirá hasta la noche del miércoles, con mejora gradual a partir del jueves”, informó el NWS en su comunicado matutino del 8 de abril. La agencia confirmó que el riesgo de heladas generalizadas continuaría hasta la llegada de temperaturas más cálidas hacia el final de la semana.

Impacto en la agricultura y la vida cotidiana

La NOAA advirtió que descensos bruscos de temperatura pueden provocar pérdidas en los cultivos de temporada, retrasos en la siembra y daños a la floración de especies sensibles. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicó que la extensión de las heladas coincidió con el inicio del ciclo agrícola en varias regiones, forzando a los productores a implementar medidas de protección.

Diversas autoridades locales y estatales recomendaron aislar tuberías expuestas, mantener los sistemas de calefacción operativos y restringir la exposición al frío de personas mayores, niños y animales domésticos. El Weather Prediction Center subrayó que, aunque las nevadas fueron locales, las heladas nocturnas podrían afectar la movilidad en zonas rurales y suburbanas.

Perspectivas de recuperación y pronósticos

Según las últimas previsiones de la NOAA y el NWS, el sistema de alta presión responsable del frío se desplazará hacia la costa atlántica desde el jueves 9 de abril, permitiendo la llegada de aire más cálido desde el sur. Se anticipa un ascenso rápido en las temperaturas, con máximas previstas de 16 °C a 24 °C (60 °F a 75 °F) en ciudades como Washington D.C., Nueva York, Filadelfia y Boston durante el fin de semana del 12 al 13 de abril.

El boletín del NWS del miércoles señala: “La transición hacia un patrón más cálido será rápida, con temperaturas por encima de la media estacional en buena parte del este de Estados Unidos antes del 15 de abril”. El canal especializado The Weather Channel coincide en que la recuperación será inminente, lo que permitirá la reanudación de la actividad agrícola y restablecerá condiciones más típicas de primavera.

El descenso térmico extremo generó alertas de congelamiento y heladas para más de 40 millones de habitantes, afectando agricultura y servicios públicos. (REUTERS/Bing Guan)

Frecuencia de estos eventos y contexto climático

Expertos de la NOAA y el Weather Prediction Center explican que los episodios de frío tardío ocurren habitualmente en el noreste y el centro-norte de Estados Unidos hasta mediados de abril, aunque la magnitud del evento de 2026 supera la media de la última década. El informe estacional de la NOAA precisa que “la última nevada medible suele registrarse entre la primera y la segunda semana de abril en el interior del noreste”, aunque las heladas pueden prolongarse hasta la tercera semana en zonas elevadas.

El patrón de 2026 se atribuye a variaciones naturales del clima y a la dinámica del vórtice polar, que favorecen la llegada de aire frío en la transición estacional. De acuerdo con el estudio Spring forecast 2026 publicado por Accuweather, la frecuencia de estos episodios no ha aumentado de manera significativa, aunque el alcance geográfico y el impacto en áreas urbanas han sido mayores este año.

Recomendaciones oficiales y vigilancia para los próximos días

Las agencias meteorológicas instan a la población a seguir los avisos oficiales y tomar precauciones en la protección de cultivos, sistemas de agua y grupos vulnerables. El NWS aconseja evitar actividades al aire libre durante la madrugada y la noche y preparar los hogares para eventuales descensos bruscos de temperatura.

El canal especializado en meteorología The Weather Channel recomienda consultar actualizaciones frecuentes y no depender únicamente de pronósticos automáticos o no verificados. Las autoridades mantienen la vigilancia durante el resto de abril, ante la posibilidad de nuevos episodios de frío residual en el noreste y regiones montañosas del este del país.

Retorno de temperaturas cálidas y balance de impactos

La llegada de temperaturas más elevadas permitirá la reanudación de actividades agrícolas y reducirá el riesgo de heladas generalizadas en el noreste de Estados Unidos. Las previsiones de la NOAA apuntan a la normalización progresiva de la vida cotidiana y el transporte, aunque se mantendrá la alerta ante posibles fluctuaciones térmicas durante las próximas dos semanas. El episodio de frío tardío de abril de 2026 se suma a inviernos marcados por variaciones extremas y prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de alerta meteorológica y de las comunidades afectadas.