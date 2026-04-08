EEUU afirmó haber destruido el 80% de los sistemas de defensa aérea y el 90% de las fábricas de armas de Irán

EEUU afirma haber destruido el 80% de los sistemas de defensa aérea y el 90% de las fábricas de armas de Irán (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para reanudar los ataques si Irán viola el alto el fuego, declaró el miércoles el jefe del Estado Mayor conjunto, general Dan Caine. “Seamos claros: un alto el fuego es una pausa, y la fuerza conjunta permanece lista”, afirmó Caine. El jefe militar insistió en que el Ejército estadounidense “devastó la capacidad del régimen para dañar a los estadounidenses y sus intereses durante los próximos años”. Según Caine, la ofensiva estadounidense ha golpeado más de 13.000 objetivos, de los cuales 4.000 fueron “dinámicos”, es decir, surgieron en el campo de batalla.

Caine aseguró que durante la operación se destruyó el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán y se atacó el 90% de sus fábricas de armas. El general especificó en su comparecencia ante la prensa conjunta con el jefe del Pentágono, Pete Hegsth, que el Ejército estadounidense logró hundir más del 90% de la flota regular naval iraní. Según sus datos, 150 barcos iraníes han quedado “en el fondo del mar”, incluyendo todos los principales buques de combate de superficie. El jefe del Estado Mayor explicó que, de las 10.000 misiones de combate realizadas en territorio iraní, 62 involucraron bombarderos pesados y 18 de esas misiones se llevaron a cabo en vuelos de ida y vuelta desde Estados Unidos.

Caine reiteró que el ejército estadounidense está preparado para reiniciar las operaciones si las condiciones del alto el fuego son incumplidas por Irán. “La fuerza conjunta permanece lista”, subrayó.

El Comando Central de los Estados Unidos mostró parte de las operaciones de los Aviones de combate de la Armada en el USS Abraham Lincoln

Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho “historia” con la “victoria militar” obtenida en la operación lanzada contra Irán. Hegseth indicó que, tras el pacto alcanzado, Teherán dejará de ser una amenaza y renunciará a su programa nuclear, ya que se retirará “todo material que no deban tener”. “Irán ha sido una amenaza para Estados Unidos y el mundo libre durante 47 años de cánticos de ‘Muerte a América’, atacando a nuestra gente, matando a estadounidenses, mintiendo y chantajeando en su camino hacia un arma nuclear, o eso creían”, afirmó Hegseth en la rueda de prensa junto a Caine. Según Hegseth, “esto no volverá a pasar” bajo la Administración Trump.

Hegseth señaló que el “nuevo régimen” en Teherán “se quedó sin opciones y sin tiempo” y aceptó un acuerdo que implica que “jamás poseerá un arma nuclear”. El jefe del Pentágono precisó que “bajo los términos establecidos cualquier material que no deban tener será retirado. En este momento su ‘polvo’ nuclear está profundamente enterrado y vigilado las 24 horas desde arriba. El presidente ha sido claro desde el principio: no habrá armas nucleares iraníes”.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, atribuyó al presidente Donald Trump una 'victoria histórica y abrumadora' sobre Irán. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según Hegseth, para la Casa Blanca “siempre ha sido innegociable” que Irán no cuente con capacidades nucleares. Detalló que las autoridades estadounidenses “saben exactamente lo que tienen, y ellos también lo saben”. Explicó que Irán entregará el material “voluntariamente” o que Estados Unidos hará “algo” para obtenerlo, haciendo referencia a posibles acciones como las que se llevaron a cabo la pasada primavera en coordinación con Israel contra instalaciones nucleares iraníes. “Nos reservamos esa oportunidad”, dijo Hegseth.

Durante la exposición, Hegseth proclamó una “victoria histórica y abrumadora en el campo de batalla” en la operación conocida como ‘Furia épica’, lanzada junto a Israel el 28 de febrero. Según Hegseth, la ofensiva logró “todos y cada uno de los objetivos” en el tiempo previsto. Indicó que la marina iraní está en el fondo del mar, la fuerza aérea de Irán ha sido aniquilada y que Irán ya no tiene defensa aérea. Añadió que el programa de misiles iraní está prácticamente destruido, lo que impediría a Teherán construir misiles, cohetes, lanzadores o drones. Hegseth afirmó que si Irán hubiera rechazado el ultimátum de Trump para un pacto, los siguientes objetivos habrían sido “plantas de energía, puentes y la infraestructura petrolera y energética”. De haberse dado esa situación, las autoridades iraníes no estarían en disposición de reconstruir estas infraestructuras “en décadas”.

Estados Unidos mantiene presencia militar en Ormuz para vigilar el cumplimiento del pacto y garantizar la seguridad en la estratégica vía marítima. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Respecto a la situación en Ormuz, Hegseth explicó que, pese a proclamar la victoria de la misión, las fuerzas estadounidenses seguirán en la zona para vigilar el cumplimiento del pacto, incluyendo la navegación por el estratégico paso. “No nos vamos a ningún lado. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto el fuego y, finalmente, se siente a la mesa y haga un acuerdo. Así que permaneceremos en nuestro lugar, listos y vigilantes”, agregó. Hegseth remarcó que las tropas estadounidenses están “preparadas para pasar a la ofensiva y reiniciar en cualquier momento” si no se cumplen los aspectos del acuerdo, en referencia a la crisis en Ormuz.