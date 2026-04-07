Retiran más de 700.000 sartenes vendidas en supermercados y plataformas online por riesgo de quemaduras

El retiro de 740.000 juegos de sartenes Granitestone afecta a consumidores de Estados Unidos por riesgo de desprendimiento del mango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de consumidores en Estados Unidos se vieron alcanzados por una alerta emitida el 6 de abril de 2026 tras el retiro masivo de cerca de 740.000 juegos de sartenes para saltear Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Steel. La decisión, comunicada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), responde a una serie de incidentes reportados por usuarios y afecta artículos vendidos en tres de las principales cadenas de venta minorista y plataformas de e-commerce del país: Costco, Walmart y Amazon, desde 2021. El retiro fue comunicado tras detectarse un defecto en la fijación del mango que puede provocar lesiones.

De acuerdo con la CPSC, la alerta y el retiro voluntario fueron coordinados con el importador estadounidense E. Mishan & Sons Inc. después de que se documentaran casi un centenar de incidentes provocados por el desprendimiento de la tapa metálica de la unión entre el mango y el cuerpo de la sartén. El organismo federal detalló que la presencia de este defecto representa un riesgo de impacto y quemadura para los usuarios y que la medida busca prevenir daños adicionales.

La retirada, que incluye instrucciones detalladas para devolución y reembolso, se suma a otras diez medidas aplicadas por la CPSC solo en el primer trimestre de 2026 para reforzar los controles sobre utensilios y electrodomésticos de uso doméstico.

¿Qué sartenes se están retirando y cómo identificarlas?

El retiro notificado por la CPSC abarca los juegos de sartenes para saltear Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Steel, comercializados por el importador estadounidense E. Mishan & Sons Inc. El fabricante de utensilios de cocina Granitestone produjo los paquetes afectados, compuestos por dos piezas: una sartén de 25,4 centímetros (10 pulgadas) y otra de 28,3 centímetros (11,15 pulgadas). Estos juegos pueden identificarse por el código de producto universal (UPC) 0-80313-08131-6 y se vendieron en Costco, Walmart y Amazon entre agosto de 2021 y marzo de 2026, tanto en tiendas físicas como en línea.

Según la información proporcionada por la CPSC, los productos permanecieron accesibles al público hasta fines de marzo de 2026 y tuvieron un precio aproximado de USD 40 por juego. El organismo destacó la importancia de revisar el número de lote y el código de producto universal para confirmar si un artículo en posesión está incluido en el retiro.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) coordina el retiro debido a 98 incidentes registrados y reportes de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el defecto detectado y qué riesgos implica?

La CPSC informó que el defecto central se localiza en la tapa metálica del tornillo de fijación que conecta el mango a la sartén. Este componente puede desprenderse como consecuencia de la exposición al calor durante el uso normal, lo que genera el riesgo de que la pieza salga expulsada de manera repentina. Este fenómeno estuvo presente en 98 incidentes registrados, que incluyeron casos de quemaduras y lesiones por impacto.

El organismo federal señaló: “La tapa del tornillo puede desprenderse y salir expulsada con fuerza cuando la sartén se calienta, lo que representa un riesgo de quemaduras e impactos para los consumidores”. Al menos una persona resultó lesionada con quemaduras y moretones debido a este defecto, según confirmó la CPSC.

¿Cómo pueden los consumidores realizar la devolución y solicitar reembolso?

La CPSC indicó que quienes posean los productos incluidos en el retiro deben suspender su uso de inmediato y proceder a su devolución para obtener un reembolso completo. Una comunicación institucional de Costco recomendó: “Si usted tiene una de estas sartenes para saltear Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Steel, deje de usar de inmediato los productos retirados del mercado y devuélvalos para recibir un reembolso completo”.

El procedimiento no exige comprobante de compra y está habilitado tanto para quienes compraron los productos en tiendas físicas como en plataformas digitales. El fabricante Granitestone puso a disposición un sitio oficial para reclamaciones y consultas, mientras que las cadenas Costco, Walmart y Amazon canalizan las devoluciones a través de sus sistemas habituales de atención al cliente.

¿Cuántos incidentes se han reportado y cuáles son las consecuencias?

Hasta el momento de la notificación oficial, la CPSC había registrado 98 reportes sobre el desprendimiento de la pieza metálica, con un caso documentado de lesiones. La autoridad federal precisó que el monitoreo de incidentes continúa y que la medida de retiro busca prevenir daños adicionales.

No se han reportado hospitalizaciones masivas ni consecuencias graves a gran escala, aunque se mantiene la vigilancia sobre posibles nuevos casos. La CPSC reiteró la importancia de no utilizar las sartenes afectadas bajo ninguna circunstancia y de proceder a su devolución cuanto antes.

Las sartenes afectadas fueron vendidas en Costco, Walmart y Amazon desde 2021 hasta marzo de 2026 tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los responsables del retiro y cómo se coordinó la respuesta?

El retiro fue gestionado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), el importador estadounidense E. Mishan & Sons Inc. y las tres cadenas retail mencionadas. La medida fue adoptada voluntariamente por la empresa, en cumplimiento de su deber de resguardar la integridad de los consumidores.

La CPSC supervisó la distribución de la información y la implementación de mecanismos de retorno y reembolso completo para que los usuarios puedan resolver el problema sin contratiempos. El organismo mantiene actualizaciones periódicas en su sitio web sobre el avance del retiro y los canales de contacto para consultas adicionales.

¿Qué antecedentes existen sobre retiros similares de productos de cocina?

Según la CPSC, el retiro de las sartenes para saltear Granitestone Diamond Pro Blue Stainless Steel forma parte de una tendencia reciente de acciones preventivas adoptadas en el sector de utensilios domésticos. En los últimos meses, la comisión emitió varias alertas sobre electrodomésticos y artículos de cocina relacionados con riesgos de seguridad, intensificando su política de respuesta rápida ante incidentes presentados por consumidores.

El organismo federal remarcó que la colaboración entre importadores, distribuidores y cadenas de venta ha sido determinante para facilitar los retiros y minimizar el impacto para los usuarios. El monitoreo de productos y la evaluación de nuevos riesgos continúan como parte de la estrategia de protección al consumidor.

¿Cómo impacta el retiro a los consumidores y qué se espera a partir de ahora?

La decisión adoptada por la CPSC permite que todos los consumidores con sartenes incluidas en el retiro accedan a un reembolso completo a través de los canales habilitados. El proceso de devolución permanecerá abierto hasta nuevo aviso, mientras la autoridad analiza y responde a los reportes adicionales que se generen.

La CPSC recomendó a los usuarios consultar periódicamente su sitio web para acceder a información actualizada sobre el retiro y a las instrucciones de seguridad. Las cadenas minoristas retiraron los lotes afectados de sus inventarios y suspendieron la venta de las sartenes identificadas hasta que la autoridad descarte cualquier riesgo para el consumidor.