Nueva York acelera la construcción de áreas de descanso para repartidores ante creciente demanda

Un moderno refugio techado y luminoso para repartidores de comida, con bicicletas eléctricas estacionadas, ofrece un espacio de descanso frente al Ayuntamiento de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo refugio para repartidores de comida en Nueva York estuvo a punto de no llegar a tiempo para su inauguración. Si bien el plan original preveía un plazo de dos años para levantar la estructura, el equipo encargado resolvió en apenas tres horas problemas técnicos de última hora, como el desplazamiento de un cable eléctrico clave, para cumplir con la fecha prevista de presentación.

El refugio, ubicado frente al Ayuntamiento de Nueva York, fue construido para atender la demanda de los cerca de 80.000 repartidores de la ciudad, quienes a menudo se resguardaban bajo andamios de obras y carecían de acceso a baños o puntos de carga adecuados para sus bicicletas eléctricas.

La estructura ofrece un espacio para protegerse de la intemperie y recargar vehículos, aunque aún enfrenta críticas por la ausencia de servicios sanitarios.

La construcción del refugio para repartidores en el centro cívico de Nueva York, financiada con USD 1 millón de fondos federales, responde a una necesidad histórica del sector y se convirtió en una prioridad para la nueva administración municipal.

El espacio, instalado en un kiosco deteriorado propiedad de la ciudad, aprovecha la infraestructura eléctrica existente y busca mejorar las condiciones laborales básicas para quienes realizan entregas en bicicleta o scooter.

El refugio para repartidores de comida en Nueva York se construyó en tiempo récord frente al Ayuntamiento, tras superar obstáculos técnicos y administrativos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Un proyecto marcado por obstáculos y críticas

El proceso para habilitar el refugio estuvo rodeado de retrasos administrativos y desacuerdos sobre el diseño y la ubicación.

Organizaciones como el Historic Districts Council objetaron la demolición de la antigua caseta de prensa, mientras representantes locales advirtieron sobre el riesgo de congestión vial por la acumulación de bicicletas y scooters en la zona.

En 2022, la ciudad obtuvo financiamiento federal para el proyecto, pero la ejecución avanzó lentamente. El kiosco seleccionado ofrecía ventajas logísticas, según explicó J. Manuel Mansylla, director de la empresa Fantástica, responsable del diseño, al contar con titularidad municipal y suministro eléctrico.

Sin embargo, la imposibilidad de conectar el refugio a la red de agua impidió incluir baños, una de las principales demandas insatisfechas entre los repartidores.

A pesar de la apertura del refugio, varios usuarios manifestaron su descontento por la ausencia de servicios sanitarios y las demoras en la ejecución, lo que refleja la complejidad de equilibrar el diseño urbano con las verdaderas necesidades de los trabajadores.

La estructura busca atender a 80.000 repartidores que antes no contaban con protección ni puntos de recarga para bicicletas eléctricas (REUTERS/Tyrone Siu)

Cambio de rumbo y presión para cumplir plazos

La llegada de Zohran Mamdani como alcalde el 1 de enero aceleró radicalmente el calendario del proyecto.

La nueva administración fijó como meta inaugurar la obra dentro de los primeros cien días de gestión, lo que obligó a recortar el plazo de ejecución a menos de dos meses, según relató Jeremy Edwards, portavoz del alcalde.

La presión aumentó aún más cuando se decidió adelantar la ceremonia oficial al 7 de abril, con la presencia de figuras como el senador Chuck Schumer.

El equipo de Boyce Technologies enfrentó el reto de fabricar piezas y ensamblar la estructura en una acera con espacio limitado, sin margen para gestiones habituales como la solicitud de permisos para grúas.

El soldador Hugo Arias improvisó una herramienta con acero y un cabrestante para elevar la cubierta, solucionando restricciones técnicas y legales.

Estas acciones permitieron avanzar en el montaje a pesar de las limitaciones impuestas por el entorno urbano y los plazos ajustados.

El acelerado calendario de obra se debió al impulso de la administración de Zohran Mamdani, que exigió la inauguración en los primeros cien días de gestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resoluciones de última hora y entrega acelerada

Horas antes de la instalación, los ingenieros detectaron un error en la ubicación del cableado eléctrico, lo que obligó a rediseñar el sistema para ajustarlo a la estructura.

Brandon Ye, jefe de ingeniería, logró adaptar el sistema eléctrico, permitiendo que el refugio estuviera listo para la inauguración.

“El trabajo fue como una coreografía sincronizada”, resumió J. Manuel Mansylla sobre el montaje exprés. Para Mitchell Moss, profesor de urbanismo en la Universidad de Nueva York, la entrega acelerada del refugio busca proyectar la imagen de una gestión municipal eficiente y capaz de superar la lentitud burocrática habitual.

El resultado es una estructura diseñada y montada en apenas 48 horas de trabajo efectivo, que no solo atiende una demanda persistente de miles de repartidores, sino que también se erige como símbolo de la nueva administración y de la capacidad de respuesta ante desafíos urbanos complejos en Nueva York.