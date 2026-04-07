Estados Unidos

Arreston al hombre acusado de seis robos bancarios en Nueva York

La captura de Gustavo DeJesus-Torres ocurrió en Newark luego de varias semanas de búsqueda conjunta entre agencias federales y estatales, con apoyo fundamental de cámaras de vigilancia y reportes ciudadanos, según comunicaron fuentes policiales y el organismo federal

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Vista interior de una sucursal bancaria con barreras de seguridad en las cajas, un elemento clave en la prevención de robos y protección del personal frente a amenazas sin uso visible de armas.
Vista interior de una sucursal bancaria con barreras de seguridad en las cajas, un elemento clave en la prevención de robos y protección del personal frente a amenazas sin uso visible de armas.

Un hombre de 33 años, identificado como Gustavo DeJesus-Torres, fue arrestado el 1 de abril de 2026 en Newark por la fuerza de tareas regional de fugitivos del U.S. Marshals Service tras ser señalado por una serie de robos exprés en sucursales bancarias de Nueva York durante marzo.

La investigación, que combinó el análisis de cámaras de videovigilancia, el trabajo conjunto de distintas agencias y denuncias públicas, expone la nueva dinámica de seguridad urbana y revela cómo estos mecanismos permiten localizar a sospechosos a pesar de su capacidad de desplazamiento entre jurisdicciones.

El acusado habría participado en seis robos o intentos de robo a sucursales de Chase en diferentes barrios —incluidos Downtown Brooklyn, Flatbush, Harlem, Melrose, Long Island City y Jackson Heights— en apenas cinco días, según informó el U.S. Marshals Service y replicó NBC New York.

El valor total de lo sustraído fue relativamente bajo: la cobertura local señaló que el botín conseguido rondaba apenas unos cientos de dólares. Esta contradicción entre la intensidad de la secuencia, el miedo que generó en la población y el resultado económico limitado ilustra las nuevas condiciones del delito bancario contemporáneo, en el que la visibilidad y el riesgo parecen superar al lucro.

Agentes del U.S. Marshals Service y fuerzas locales coordinan un operativo en el marco de la investigación interestatal que culminó con la detención del acusado en Newark.
Agentes del U.S. Marshals Service y fuerzas locales coordinan un operativo en el marco de la investigación interestatal que culminó con la detención del acusado en Newark.

Según detalló el U.S. Marshals Service, la operación de localización y captura de DeJesus-Torres se extendió durante varias semanas e involucró la cooperación entre agencias estatales y federales, lo que derivó en su aprehensión fuera del territorio de Nueva York. Las autoridades resaltaron la importancia decisiva de las cámaras de seguridad y del flujo de denuncias ciudadanas.

En cada uno de los episodios, el sospechoso habría utilizado notas amenazantes dirigidas a los cajeros para exigir el dinero, un método que genera situaciones de tensión extrema para los empleados bancarios aun sin la presencia de un arma visible. La participación de la comunidad, que aportó datos clave a través del sistema Crime Stoppers y mecanismos similares, constituyó un factor determinante dentro del proceso investigativo.

Este caso, según la información divulgada por el U.S. Marshals Service y la policía de Nueva York, resalta el funcionamiento de una ciudad hiperfilmada, donde el desplazamiento ágil delictivo se enfrenta a una red de vigilancia y denuncia que trasciende límites distritales y estatales. La rápida difusión de imágenes ayudó a consolidar pistas y estrechar el cerco sobre el sospechoso, que finalmente fue localizado tras varias semanas de evasión fuera del estado.

Cámaras de seguridad del NYPD en Manhattan, parte del sistema de monitoreo que permitió rastrear los movimientos del sospechoso en distintos barrios de Nueva York.
Cámaras de seguridad del NYPD en Manhattan, parte del sistema de monitoreo que permitió rastrear los movimientos del sospechoso en distintos barrios de Nueva York.

La detención de DeJesus-Torres abre también un debate acerca de la reincidencia y la supervisión judicial, ya que, de acuerdo con el comunicado federal y diversos reportes locales, el hombre contaba con antecedentes previos en Nueva York, información que podría incidir en la formalización de los cargos y en el seguimiento posterior por parte de las autoridades.

Las agencias implicadas —NYPD, U.S. Marshals Service, el sistema Crime Stoppers y organismos judiciales federales— han subrayado que la colaboración interestatal y la participación ciudadana resultaron esenciales para la resolución del caso, que se convierte así en un exponente del modo en que las nuevas herramientas tecnológicas definen la seguridad bancaria y urbana en la actualidad.

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