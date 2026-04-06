El permiso de Waymo para probar vehículos autónomos expira en Nueva York

El vencimiento de los permisos detuvo el avance de las pruebas de autos autónomos en las calles de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El proceso de prueba de vehículos autónomos de Waymo en Nueva York culminó tras el vencimiento de los permisos que autorizaban la circulación de estos automóviles en determinadas zonas de Brooklyn y Manhattan desde el año pasado.

La empresa, filial de Alphabet, había iniciado estas pruebas bajo la vigilancia constante de un copiloto humano que supervisaba cada trayecto, en un contexto definido por debates sobre la seguridad pública y la ausencia de una política local específica para esta tecnología.

La expiración de los permisos, confirmada por un portavoz del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) al medio digital THE CITY, refleja la tensión existente entre el desarrollo tecnológico y la regulación local en una ciudad donde el avance de los vehículos autónomos genera inquietud tanto en autoridades como en sindicatos del sector transporte.

La filial de Alphabet buscaba consolidar su presencia en la ciudad con vehículos inteligentes supervisados por conductores de seguridad (REUTERS)

Ambos permisos que habilitaban el ensayo de ocho autos inteligentes de Waymo en Nueva York caducaron el 31 de marzo, según señaló el vocero del DOT, Vin Barone, a THE CITY.

Los vehículos, del modelo Jaguar I-PACE dotados con sistemas de conducción autónoma, operaron únicamente en áreas definidas del centro de Brooklyn y Manhattan al sur de la calle 112.

Durante el periodo autorizado, la empresa no reportó accidentes, conforme a lo informado por las autoridades locales, y cada automóvil contaba permanentemente con un copiloto humano responsable de intervenir si era necesario. Este componente diferenciador subraya la especificidad de la prueba frente a otras coberturas generales sobre robotaxis.

La autoridad local confirmó la expiración de las licencias y subrayó que la seguridad pública sigue siendo el eje de cualquier decisión sobre tecnología autónoma (NYC DOT)

Permisos y contexto regulatorio en Nueva York

Waymo espera la posibilidad de retomar las pruebas, de acuerdo con declaraciones de un vocero de la compañía a THE CITY, aunque esto dependerá de la renovación del permiso estatal, actualmente sujeta a discusiones en el presupuesto legislativo de Albany.

Por el momento, los automóviles de la empresa permanecen activos en modo manual únicamente para fines de recopilación de datos, sin funciones autónomas habilitadas.

Waymo, entre promesas y resistencias: impacto económico y desafíos regulatorios

El cierre de las pruebas en Nueva York se produjo tras el cambio de posición de la gobernadora Kathy Hochul, quien había propuesto extender la operación de vehículos autónomos fuera de la ciudad pero detuvo ese impulso en febrero, según la reconstrucción de THE CITY. Si los permisos son reactivados, Waymo evaluará iniciar una nueva etapa de ensayos dentro del área urbana.

El futuro de la conducción autónoma en el estado enfrenta otros obstáculos. En 2021, legisladores estatales presentaron un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de un conductor humano mientras el vehículo cumpla con requisitos de seguro y otras condiciones; sin embargo, la falta de avances legislativos frenó hasta ahora cualquier despliegue masivo.

Según datos citados por THE CITY, la empresa invirtió más de USD 3 millones en tareas de lobby para influir en autoridades municipales y estatales, sin conseguir la habilitación necesaria.

La gobernadora revocó su apoyo a la expansión estatal de los vehículos sin conductor, frenando momentáneamente el impulso regulatorio (REUTERS/Adam Gray)

La oposición más articulada proviene de la New York Taxi Workers Alliance. Su directora ejecutiva, Bhairavi Desai, aseguró: “Ni la ciudad ni el estado están preparados. No tenemos políticas ni regulaciones, y permitir que estas compañías desplieguen sus dispositivos implica que ellas definirán las reglas futuras”.

El organismo regulador, la Taxi & Limousine Commission, supervisa actualmente a cerca de 180.000 conductores en la ciudad de Nueva York, dato que ejemplifica la dimensión del sector de transporte tradicional.

Waymo argumenta, respaldándose en información propia, que su tecnología ofrece mayores garantías de seguridad que la conducción humana. Una vocera de la compañía declaró a THE CITY que “los datos de 170 millones de millas (273 millones de kilómetros) de manejo completamente autónomo muestran que Waymo Driver está involucrado en un 92% menos de accidentes con lesiones graves o fatales en comparación con conductores humanos donde operamos”.

En lo relativo a imagen pública, la empresa cita que en San Francisco, el 73% de las personas encuestadas dicen sentirse seguras con Waymo y el 68% cree que mejora la seguridad vial.

Representantes del sector del transporte tradicional advierten que la falta de reglas claras favorece a las tecnológicas y pone en riesgo empleos (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Desafíos únicos para la conducción autónoma en Nueva York

La experiencia de Waymo en Nueva York enfrenta obstáculos característicos del entorno urbano local. Para Sam Schwartz, director del programa de investigación en transporte de Hunter College y ex comisionado de tráfico durante la gestión municipal de Ed Koch en la década de 1980, los estudios mencionados por la empresa carecen de independencia plena.

Además, advierte también la falta de transparencia por parte de los operadores respecto a los resultados específicos de los ensayos realizados en la ciudad. Waymo decidió no compartir información detallada sobre los meses de prueba en Brooklyn y Manhattan con THE CITY.

Schwartz expone particularidades relevantes del tráfico local al compararlo con el de otras ciudades de Estados Unidos: “Tenemos muchas formas diferentes de movilidad, peatones frecuentes, una población de adultos mayores considerable y ciclistas que pueden pasar de ocho a 48 kilómetros por hora”. En su opinión, la combinación de estos factores representa un desafío considerable para integrar vehículos autónomos en Nueva York.

La densidad de peatones, ciclistas y la diversidad en los modos de movilidad obligan a adaptar cualquier despliegue de vehículos autónomos a un entorno urbano singular (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Waymo, que ya ofrece servicios de transporte autónomo sin conductor en 10 ciudades del país, incluidas Atlanta, Houston y Los Ángeles, y proyecta expandirse a otras 18 urbes de Estados Unidos, además de Londres y Tokio, afirma haber recibido comentarios de “miles de neoyorquinos que desean acceso a Waymo en su ciudad”.

La discusión legislativa en Albany determinará si la empresa podrá renovar su autorización para pruebas en la ciudad. Por el momento, la tecnología se enfrenta a un panorama incierto en uno de los entornos urbanos más densos y regulados de Estados Unidos.