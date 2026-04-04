La legislación permitirá que los bares de Filadelfia abran hasta las cuatro de la mañana durante la Copa Mundial 2026

Filadelfia autoriza a bares y restaurantes a operar hasta las 4 de la mañana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bares y restaurantes de Filadelfia se preparan para una temporada sin precedentes gracias a la reciente aprobación de una ley que les permitirá permanecer abiertos hasta las cuatro de la mañana durante los meses clave de 2026. Esta medida, impulsada por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, representa una oportunidad singular para el sector de la hospitalidad en la ciudad, que históricamente opera con horarios más restringidos. El cambio normativo llega en un contexto de alta expectativa, dadas las múltiples actividades internacionales y nacionales que coincidirán en Filadelfia aquel verano.

La promulgación de la nueva ley es resultado directo de un esfuerzo bipartidista en el estado de Pensilvania. Hace apenas una semana, el gobernador Josh Shapiro firmó la legislación que concede a bares, restaurantes y hoteles la posibilidad de extender su horario de cierre dos horas más allá del habitual, exclusivamente durante determinados eventos especiales de 2026. Así, los establecimientos interesados podrán funcionar hasta las cuatro de la mañana entre el 11 de junio y el 20 de julio, abarcando todo el periodo de la Copa Mundial y otros acontecimientos de gran relevancia.

Esta flexibilización del horario de cierre responde a una demanda tanto del sector empresarial como de los visitantes que se espera lleguen a la ciudad. El objetivo es dinamizar la economía local y ofrecer a los aficionados, turistas y residentes una experiencia prolongada y segura durante estas fechas señaladas. De esta manera, Filadelfia busca situarse a la par de otras grandes urbes del mundo que adaptan sus normativas para maximizar el impacto de eventos globales.

La nueva ley de horario extendido beneficiará al sector de hospitalidad local en el periodo del 11 de junio al 20 de julio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obtención de la autorización para operar bajo este horario extendido no es automática. Los negocios interesados deben cumplir un procedimiento específico establecido por las autoridades estatales y municipales. El primer paso consiste en solicitar el permiso especial Philadelphia 250 ante la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Pensilvania, un requisito obligatorio para cualquier empresa que desee beneficiarse de la nueva ley.

No basta con la solicitud administrativa. Los propietarios y gerentes de los bares y restaurantes deben participar en una sesión de capacitación presencial, un requisito diseñado para garantizar que la extensión del horario se implemente de manera responsable. Esta formación aborda aspectos clave como la dotación y supervisión del personal durante el turno nocturno, la gestión eficiente de multitudes y la implementación de estrategias de seguridad adecuadas para la franja horaria ampliada.

El coste de la solicitud para obtener el permiso especial Philadelphia 250 asciende a 500 dólares, una cifra que los interesados deberán abonar para formalizar su petición. El plazo para presentar la documentación vence el 14 de abril, y todo el proceso puede gestionarse a través del sitio web oficial de la ciudad. Estas medidas buscan asegurar que solo los negocios comprometidos con la seguridad, el cumplimiento normativo y la calidad del servicio accedan a la ampliación del horario.

Durante el periodo autorizado, los bares y restaurantes que obtengan el permiso podrán permanecer abiertos hasta las cuatro de la mañana, lo que supone un cambio sustancial respecto a la normativa habitual. Esta ampliación está estrictamente limitada a las fechas comprendidas entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026, un lapso en el que Filadelfia se convertirá en epicentro de la actividad deportiva y cultural de Estados Unidos.

Los interesados deben solicitar el permiso especial Philadelphia 250 ante la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Pensilvania y el costo de la solicitud asciende a 500 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo principal detrás de esta decisión es la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, uno de los eventos deportivos más vistos y seguidos a nivel global. Filadelfia será sede de seis partidos del torneo, lo que previsiblemente atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales. Además de los encuentros futbolísticos, la ciudad albergará fiestas masivas para ver los partidos en grupo, el Juego de Estrellas de la MLB y las celebraciones del Día de la Independencia, que en 2026 conmemorarán el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La confluencia de estos acontecimientos justifica, según las autoridades, la necesidad de adaptar temporalmente la normativa para que el sector de la hospitalidad pueda responder a la demanda extraordinaria prevista. Se espera que la ampliación del horario no solo beneficie a los dueños de bares y restaurantes, sino que también tenga un efecto positivo en la economía local, la oferta turística y la imagen internacional de Filadelfia como ciudad anfitriona.

No es la primera vez que la ciudad recurre a este tipo de medidas en contextos excepcionales. Durante la Convención Nacional Demócrata de 2016, Filadelfia ya permitió que bares, restaurantes y hoteles que solicitaron permisos especiales extendieran su horario de apertura hasta las cuatro de la mañana. Aquella experiencia sirvió como antecedente y referencia para el diseño de la normativa actual, demostrando que la ciudad puede gestionar de manera eficiente la ampliación temporal del horario de operación del sector nocturno.