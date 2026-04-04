Impresionante explosión de camión cisterna desata un feroz incendio en una autopista de Michigan

Un camión cisterna explotó tras volcarse en la US 131 de Grand Rapids, obligando al cierre total de la autopista. No hubo heridos, pero equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para restablecer la circulación y garantizar la seguridad. (X: @ResistWire)

La explosión de un camión cisterna de gasolina generó una emergencia vial en el centro de Grand Rapids a las 8:05 del sábado (hora local), luego de que el vehículo se volcara sobre la US 131 en dirección sur, cerca de la salida de Pearl Street.

El incidente, que no dejó víctimas fatales ni heridos entre terceros, provocó el cierre total de una de las arterias más transitadas del oeste de Michigan y movilizó unidades de bomberos, brigadas especializadas en materiales peligrosos y demás equipos de respuesta para controlar la situación en el lugar.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Grand Rapids, el conductor del camión logró salir ileso al lanzarse fuera de la cabina instantes antes de la explosión. Los primeros reportes de la dependencia confirmaron que no hubo necesidad de realizar evacuaciones en los barrios aledaños ni se reportaron lesionados adicionales tras el siniestro.

El suceso obligó a la agencia estatal encargada del transporte, el Departamento de Transporte de Michigan, a cerrar la US 131 en ambos sentidos, desde el cruce con la I-196.

El bloqueo hacia el sur se extiende desde la calle Leonard, mientras que en sentido norte el tránsito permanece interrumpido a la altura de la calle Wealthy.

La explosión de un camión cisterna en la US 131 de Grand Rapids provoca el cierre total de la autopista y congestión vehicular en el centro de la ciudad (X: @ResistWire)

Las rampas de la I-196 que conectan con la US 131 sur también están fuera de servicio, lo que ha provocado desvíos y congestión significativa en el centro de la ciudad.

El tráfico en Grand Rapids se ha visto afectado por el cierre de la US 131, una vía que soporta un flujo diario de más de 90.000 vehículos, según datos del Departamento de Transporte de Michigan.

La congestión se extiende por varias cuadras y ha obligado a los conductores a buscar rutas alternativas a lo largo de los principales corredores urbanos.

Equipos de emergencia y revisión de daños

Equipos de bomberos y brigadas de materiales peligrosos controlan el derrame de combustible y supervisan los daños en la infraestructura vial tras la explosión (X: @ResistWire)

Unidades de bomberos y brigadas especializadas en materiales peligrosos permanecen en la zona para controlar el derrame de combustible y asegurar la estructura de las barreras de la autopista.

También evalúan los posibles daños al pavimento y la infraestructura vial causados por el calor de la explosión, que alcanzó varios metros de altura y fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según la agencia estatal encargada del transporte, la prioridad es garantizar la seguridad antes de permitir la reapertura del corredor vial. Voceros del Departamento de Transporte de Michigan advirtieron que la carretera no se producirá hasta que se haya completado la limpieza de residuos peligrosos y se confirme que las barreras y el asfalto no presentan riesgos estructurales.

La situación ha requerido la coordinación de múltiples agencias, incluyendo a la Policía Estatal de Michigan, que asiste en la gestión del tráfico y la investigación de las causas del accidente. Las autoridades instan a la población a evitar la zona y a utilizar rutas alternativas mientras continúan los trabajos en el lugar.

Impacto en la ciudad y antecedentes de incidentes similares

Grand Rapids ya había registrado accidentes similares con transporte de sustancias peligrosas, el último en 2019, según la National Transportation Safety Board (x: @ResistWire)

El accidente ocurre en una de las principales conexiones viales del oeste de Michigan, utilizada tanto por tránsito local como por transporte de carga.

Las interrupciones han generado complicaciones para servicios de emergencia, transporte público y empresas logísticas que dependen de la US 131 para operaciones diarias.

En los últimos años, la zona ha registrado al menos tres accidentes graves relacionados con el transporte de materiales peligrosos, según informes de la National Transportation Safety Board (NTSB), la autoridad estadounidense en investigación de accidentes de transporte.

El último incidente de magnitud similar en Grand Rapids ocurrió en 2019, cuando un camión que transportaba productos químicos volcó en una rampa de acceso, provocando el cierre temporal del sector y la evacuación de un complejo de oficinas cercano.

Las autoridades han recordado a los transportistas la importancia de respetar las normativas federales para el traslado de combustibles y otros materiales peligrosos. También subrayaron que la formación y los protocolos de emergencia son clave para minimizar riesgos en caso de accidentes.

Qué se sabe sobre el conductor y la investigación en curso

El conductor del camión, cuya identidad no ha sido revelada, fue interrogado por agentes de la policía estatal tras recibir atención médica preventiva en el lugar. De acuerdo con el parte oficial, explicó que perdió el control del vehículo al intentar maniobrar en una curva pronunciada, lo que provocó el vuelco y la posterior fuga de combustible.

La investigación se centra ahora en determinar si existieron fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones adversas en la calzada que hayan contribuido al accidente.

El Departamento de Transporte de Michigan solicitó la colaboración de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), el organismo federal regulador del transporte vehicular pesado, para revisar los registros de mantenimiento del vehículo y el historial de la empresa propietaria del camión.

La explosión, que generó una columna de humo visible a varios kilómetros, no afectó la red eléctrica ni los sistemas de agua de la zona, según confirmó la empresa de servicios públicos local.

No obstante, el incidente ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad de las rutas urbanas por donde circulan vehículos que transportan sustancias inflamables.

Perspectivas sobre la reapertura y medidas preventivas

Las autoridades locales indicaron que la reapertura de la US 131 dependerá del avance de las labores de limpieza y de la inspección estructural de la autopista.

El Departamento de Transporte de Michigan prevé informar a la población sobre los avances mediante comunicados oficiales y recomienda consultar sus canales digitales para actualizaciones en tiempo real.

La explosión del camión cisterna en el centro de Grand Rapids resalta la vulnerabilidad de las infraestructuras urbanas ante incidentes con materiales peligrosos y subraya la necesidad de reforzar los controles y la formación de conductores en el sector del transporte de cargas especiales. Las investigaciones continuarán durante los próximos días para esclarecer las causas y evitar futuros accidentes de esta naturaleza.