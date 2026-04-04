La ciudad de Atlanta recibirá 52 millones de dólares por parte de la FEMA para la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Atlanta recibe 52,2 millones de dólares de la FEMA para reforzar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Instagram: FWC26Atlanta)

Atlanta se prepara para un acontecimiento de escala internacional con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y lo hace con un respaldo económico sin precedentes. La ciudad recibirá 52,2 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en el marco de una estrategia nacional que busca reforzar la seguridad en las ciudades estadounidenses seleccionadas como sedes del torneo. Este aporte forma parte de una iniciativa que distribuirá 625 millones de dólares entre las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes y el buen desarrollo del evento.

La designación de estos fondos federales responde al reconocimiento de la magnitud y los desafíos logísticos que implica la organización de la Copa Mundial. De acuerdo con un portavoz de la ciudad, la suma de 52,2 millones de dólares se canalizará a través del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial de la FIFA de FEMA, y constituye una parte esencial de una asignación total de 73,4 millones de dólares destinada al Comité Organizador de la Copa Mundial de Atlanta. Michael Smith, vocero del alcalde Andre Dickens, confirmó esta distribución, subrayando el compromiso de los distintos niveles de gobierno para que la ciudad esté lista ante el reto.

El destino de estos fondos federales abarca una variedad de áreas clave relacionadas con la organización y la seguridad del torneo. Entre los principales usos previstos se encuentra el pago de horas extras para los cuerpos de policía y bomberos, lo que permitirá incrementar la presencia y capacidad de respuesta durante los días de partido y eventos asociados. Además, una parte significativa del dinero se dedicará a la modernización del equipo de emergencia, contemplando desde vehículos hasta herramientas y dispositivos tecnológicos que faciliten una reacción rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

La financiación federal permitirá a Atlanta fortalecer la presencia policial y de bomberos en todos los partidos del torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora de los sistemas de comunicación representa otra prioridad dentro del esquema de distribución de los recursos. Dotar a las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia de canales y dispositivos de comunicación avanzados no solo es vital para la coordinación operativa, sino que también contribuye a reducir los tiempos de respuesta y a evitar confusiones en situaciones críticas. El apoyo a la formación y capacitación del personal, la realización de inspecciones preventivas y la planificación de emergencias completan el panorama de necesidades atendidas por la financiación.

A la par de los fondos generales, Atlanta contará con una financiación adicional de 7,6 millones de dólares destinada exclusivamente a reforzar las capacidades de detección y seguridad de drones. Este recurso específico procede del Programa de Subvenciones para Sistemas Antidrones de FEMA y se inscribe en una subvención estatal de 20,3 millones de dólares dirigida a Georgia. La importancia de este aporte radica en la creciente preocupación por la utilización de drones en eventos masivos, ya que estos dispositivos pueden representar un riesgo potencial para la seguridad pública si no son detectados y controlados a tiempo.

El programa antidrones está diseñado para dotar a las fuerzas del orden de herramientas avanzadas que permitan detectar, identificar y rastrear drones, especialmente en escenarios de alta concentración de público como los que se esperan durante la Copa Mundial. De esta manera, se busca neutralizar amenazas tecnológicas emergentes y preservar la seguridad tanto de los asistentes como de los participantes en el torneo.

La relevancia de toda esta financiación se explica por la dimensión del evento previsto para 2026. Según las autoridades de FEMA, la llegada de la Copa Mundial a Estados Unidos —por primera vez desde 1994— implicará la movilización de millones de aficionados procedentes de todo el mundo, lo que plantea desafíos inéditos para la seguridad pública, la logística y la infraestructura urbana. El programa de subvenciones permitirá a las agencias locales y estatales incrementar la presencia policial y de servicios de emergencia en puntos clave como estadios, hoteles y centros de transporte. Además, estos recursos facilitarán la ejecución de ejercicios de capacitación, la realización de verificaciones de antecedentes y el fortalecimiento de las medidas de ciberseguridad.

El programa de subvenciones para la Copa Mundial busca asegurar la protección y el bienestar de millones de aficionados y participantes (AP)

La FEMA ha recalcado que el torneo de 2026 será el mayor evento deportivo de la historia y, en consecuencia, requiere también ser el más seguro. Los fondos federales no solo representan una inversión en recursos materiales y humanos, sino también una señal de confianza en la capacidad de Atlanta para asumir un papel central en el escenario internacional.

Como una de las 11 ciudades estadounidenses seleccionadas para albergar partidos de la Copa Mundial, Atlanta tendrá la responsabilidad de recibir a delegaciones, equipos y aficionados en el Mercedes-Benz Stadium. En este recinto se disputarán ocho partidos, incluida una semifinal, lo que coloca a la ciudad en el foco de la atención global. Los líderes locales consideran que la llegada de estos fondos marca un antes y un después en la preparación de la ciudad, ya que permitirá anticipar riesgos, optimizar el funcionamiento de los servicios públicos y proyectar una imagen de eficiencia ante el mundo.

La edición de 2026 será también la primera Copa Mundial celebrada en Norteamérica en más de tres décadas, y al combinar sedes en diferentes países, pone a prueba la coordinación y flexibilidad de las ciudades anfitrionas. Para Atlanta, la asignación de recursos federales y estatales es un respaldo determinante para afrontar el reto que representa la organización de un evento de esta envergadura.