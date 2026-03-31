Trabajador de la construcción en estado crítico tras inundación de un túnel en Miami-Dade

Un trabajador quedó en estado crítico tras la rotura de una tubería principal en un túnel de Miami-Dade, según la Oficina del Alguacil (Captura Telemundo Miami)

Un trabajador de la construcción permanece en estado crítico tras quedar atrapado bajo el agua durante varios minutos por la rotura de una tubería principal en un túnel del suroeste de Miami-Dade, según confirmó la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.

El incidente, que ocurrió a las 22:22 del lunes, forma parte de una serie de accidentes laborales recientes que han puesto el foco sobre la seguridad en grandes proyectos de infraestructura en el sur de Florida.

La víctima fue rescatada por sus compañeros, quienes la encontraron inconsciente dentro del túnel y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, mientras solicitaban asistencia a los bomberos y servicios médicos de emergencia.

La identidad del trabajador no fue revelada de inmediato, ya que las autoridades mantienen el protocolo de notificación a familiares.

El operario fue trasladado de urgencia al Centro de Trauma del Jackson Memorial Hospital South, donde ingresó en condiciones graves y permanece bajo observación.

El accidente laboral en Miami-Dade ocurrió a las 22:22 e involucró la inundación repentina de un túnel durante labores de construcción (Captura Telemundo Miami)

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, el hospital es referente en la atención de emergencias por accidentes laborales de alta complejidad en el estado de Florida.

La situación actual del obrero refleja la gravedad del accidente y la rapidez de la respuesta de sus compañeros y los equipos de emergencia, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente y evaluar posibles fallas en los sistemas de seguridad de la obra.

Cómo ocurrió el accidente y primeras investigaciones

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, la rotura de la tubería principal provocó una inundación repentina que sorprendió a los trabajadores en el interior del túnel.

Los equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Miami-Dade debieron utilizar bombas de extracción y equipos de buceo especializados para acceder al lugar donde se encontraba la víctima, debido a la acumulación de agua y la baja visibilidad.

Los compañeros del operario aplicaron maniobras de RCP y solicitaron asistencia médica de emergencia tras encontrarlo inconsciente bajo el agua (Captura Telemundo Miami)

Un portavoz del cuerpo de bomberos indicó que la operación fue especialmente compleja por el riesgo de nuevos desprendimientos y la urgencia de estabilizar al trabajador.

“Fue una operación compleja, dado el riesgo de nuevos desprendimientos y la urgencia de acceder a la víctima”, explicó la fuente.

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en obras subterráneas y los procedimientos de emergencia ante fallas estructurales.

Por el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de la rotura de la tubería principal, detalló el despacho policial.

Equipos del Departamento de Obras Públicas y representantes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) colaboran en la investigación para establecer si existieron omisiones en las medidas preventivas o si el accidente fue consecuencia del desgaste en la infraestructura.

Seguridad laboral en túneles y antecedentes recientes

El accidente en el túnel de Miami-Dade se suma a una tendencia preocupante de incidentes en obras subterráneas.

Según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2025 se reportaron más de 8.400 incidentes relacionados con trabajos en túneles y excavaciones en todo el país, un incremento del 12% respecto al año anterior.

Un trabajador de la construcción, en estado crítico, es rescatado de un túnel inundado en el suroeste de Miami-Dade tras la rotura de una tubería principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de proyectos presentan una de las tasas más altas de accidentes graves dentro del sector de la construcción.

En respuesta al incidente, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade ordenó la suspensión temporal de las labores en el túnel afectado mientras avanza la investigación.

Representantes sindicales del sector han exigido mayor supervisión e inversión en capacitación en seguridad, subrayando la necesidad de actualizar los protocolos y fortalecer los sistemas de prevención en infraestructuras críticas de la región.

La comunidad de trabajadores y el sector de la construcción aguardan novedades tanto sobre la evolución médica del obrero como sobre los resultados de la investigación oficial.

El caso pone de relieve los riesgos inherentes a las obras de gran escala y la responsabilidad de las autoridades y empresas en garantizar condiciones seguras para el personal.

Por ahora, la prioridad es estabilizar al trabajador afectado y esclarecer las causas que originaron la rotura de la tubería principal en el túnel de Miami-Dade.