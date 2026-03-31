Estados Unidos

Nueva York impulsa licencias laborales pagas para el cuidado de mascotas

Cambios sociales motivan nuevas ventajas en empresas, al tiempo que la relación con los animales domésticos cobra importancia en la rutina y el bienestar del equipo

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dueños durmiendo con sus mascotas
Cada vez más empresas en Estados Unidos implementan el permiso remunerado para el cuidado de mascotas, conocido como 'pawternity leave' (Freepik)

Las empresas en Estados Unidos han comenzado a implementar permiso remunerado para el cuidado de mascotas, conocido como “pawternity leave”. Este beneficio permite a los empleados tomar hasta 2 semanas pagas cuando adoptan una mascota o necesitan atender la enfermedad de un animal.

De acuerdo con datos publicados por The New York Times, entre el 66 % y el 71 % de los hogares estadounidenses tenía al menos una mascota a comienzos de 2026 —esto representa entre 87 y 94 millones de hogares, superando ampliamente a los 33 a 34 millones de hogares con hijos menores de 18 años.

El fenómeno, vinculado al aumento de mascotas en los hogares, ha motivado la creación de nuevos beneficios laborales y podría expandirse si avanza un proyecto de ley presentado en Nueva York a fines de 2024, que busca incluir la atención veterinaria como motivo de ausencia remunerada.

El proyecto de ley neoyorquino (Int. 1089-2024) propone que los trabajadores puedan usar días de baja por enfermedad pagada para asistir a mascotas que requieran diagnóstico o tratamiento médico.

The New York Times aclara que, actualmente, no existe obligación legal en Nueva York para que las empresas otorguen licencias pagas tras la muerte de una mascota, aunque algunas firmas ya lo implementan voluntariamente.

Las compañías argumentan que el ‘pawternity leave’ mejora el bienestar y la estabilidad emocional de los empleados. Permitir tiempo para adaptarse a la llegada de una mascota o procesar su pérdida contribuye a reducir el estrés y fortalece la lealtad del equipo. Un informe citado por The New York Times indica que quienes acceden a este beneficio regresan a sus tareas con mayor compromiso y menor fatiga laboral.

Debate y posiciones enfrentadas sobre el permiso para mascotas

dueños durmiendo con sus mascotas
Debate laboral en Estados Unidos sobre si el cuidado de mascotas debe equipararse al de hijos al otorgar licencias pagas (Freepik)

El crecimiento del permiso remunerado para mascotas ha abierto un debate en el ámbito laboral estadounidense. Algunos críticos, mencionados por The New York Times, consideran que estas políticas pueden diluir los límites entre la vida laboral y personal y advierten que podrían generar tensiones en equipos donde no todos los empleados acceden a los mismos beneficios.

Otros sectores cuestionan si resulta adecuado equiparar el cuidado de animales con el de hijos humanos dentro del régimen de licencias profesionales. Argumentan que esto podría trivializar el sentido de las licencias familiares y complicar la gestión de recursos humanos.

Por el contrario, los defensores de la “pawternity leave” remarcan que las mascotas forman parte de la familia para la mayoría de los estadounidenses. Consideran legítimo que el tiempo dedicado a su atención o al duelo por su pérdida sea reconocido por las empresas en condiciones similares a otros permisos familiares.

Especialistas en relaciones laborales, consultados por The New York Times, sostienen que esta política responde a una nueva realidad demográfica y cultural, donde los modelos familiares se diversifican y exigen revisión de los beneficios tradicionales.

Impacto del permiso en el bienestar laboral y tendencias futuras

El proyecto de ley en Nueva York busca convertir el permiso para atención veterinaria en un derecho formal, marcando un posible hito nacional (Freepik)
El proyecto de ley en Nueva York busca convertir el permiso para atención veterinaria en un derecho formal, marcando un posible hito nacional (Freepik)

Empresas como Mars Petcare, mParticle, BitSol Solutions y BrewDog han adoptado la política de “pawternity leave” y ofrecen entre algunos días y 2 semanas de licencia paga para la atención de mascotas.

Estas organizaciones buscan adelantarse a la regulación y posicionarse como referentes en bienestar laboral, reforzando su atractivo para captar y retener talento.

La inclusión de beneficios vinculados al bienestar y la conciliación entre vida personal y trabajo se ha convertido en un factor central para las nuevas generaciones y hogares sin hijos.

Datos del sector indican que más de dos tercios de los hogares estadounidenses conviven con al menos un animal doméstico, lo que ejerce presión sobre el mercado laboral para adaptar sus políticas.

Además, una encuesta realizada en 2025 por la consultora estadounidense Pet Industry Market Research, citada por el portal de estadísticas alemán Statista, reveló que el 42 % de los trabajadores jóvenes consideraría cambiar de empleo si la empresa no ofrece beneficios relacionados con el cuidado de mascotas.

Este dato refuerza la tendencia de considerar el “pawternity leave” tanto como un incentivo emocional como una herramienta estratégica para la retención de talento y competitividad empresarial.

La iniciativa legislativa en Nueva York podría marcar un hito si es aprobada, sentando el primer precedente formal para regular el permiso para mascotas en el país. Actualmente, la “pawternity leave” depende de la decisión de cada empleador y no existe una regulación federal que garantice este derecho.

Al mismo tiempo, el crecimiento del gasto en servicios veterinarios y productos para animales impulsa a más empresas a revisar sus políticas internas. El futuro del permiso remunerado para el cuidado de mascotas dependerá de la evolución normativa y la respuesta de los empleadores en los próximos años.

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