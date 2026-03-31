La encuesta de CPAC posiciona a JD Vance como favorito de cara a las presidenciales de 2028

JD Vance se posiciona como el principal referente republicano para las presidenciales de 2028, impulsado por el respaldo de la élite conservadora reunida en Nashville (REUTERS/Jonathan Ernst)

Una red de donantes conservadores con acceso restringido se congregó en el lujoso hotel Four Seasons de Nashville para escuchar al vicepresidente de Estados Unidos JD Vance exponer su visión sobre el futuro político republicano y los desafíos inmediatos de su partido de cara a las elecciones legislativas de medio término en 2026.

La expectativa en torno a su figura se potenció por un dato relevante: una encuesta reciente en Conservative Political Action Conference, la influyente conferencia anual de activistas conservadores, indicó que el 53% de los asistentes considera a Vance el candidato preferido para las presidenciales de 2028, superando en más de 15 puntos a Marco Rubio, secretario de Estado, según informó CBS News.

El acceso al evento del fondo de inversión política Rockbridge Network, grupo cofundado por Vance en 2019 en su etapa de inversor privado, implicó una inversión mínima de USD 100.000 por participante. En total, se reunieron cerca de 250 integrantes de la élite donante conservadora en una cita cerrada a la prensa.

En la reciente convención anual de activistas conservadores, JD Vance emergió como la figura con mayor proyección (REUTERS/Callaghan O'Hare)

De acuerdo con información proporcionada a CBS News por una persona presente en la sala, el discurso de Vance giró en torno a su reciente rol al frente del nuevo grupo anti-fraude impulsado por el presidente Donald Trump y a las estrategias republicanas para mantener el control de ambas cámaras en las elecciones de noviembre.

Otro asistente puntualizó que el vicepresidente evitó aludir directamente a una posible candidatura en 2028: “Obviamente no sería inteligente hacer eso”, declaró la fuente a CBS News. El equipo de comunicación de Vance no atendió las solicitudes de los periodistas del medio para clarificar sus intenciones sobre el próximo ciclo electoral.

Mientras la comunidad donante se prepara para invertir cientos de millones de dólares en el ciclo electoral que culmina en ocho meses, la convocatoria reunió a figuras destacadas como la heredera multimillonaria Rebekah Mercer y Omeed Malik, socio de Donald Trump Jr. en la firma de capital 1789 Capital, autodefinida como “anti-woke” y que tiene a Mercer como cofundadora.

Chris Buskirk, fundador de Rockbridge, mantiene participación activa en la creación de 1789 Capital. Según registros de la agencia reguladora del financiamiento político estadounidense, la Comisión Federal Electoral, citados por CBS News, el principal comité de acción política aliado de Trump, Make America Great Again Inc., pagó más de USD 100.000 en el último año a la consultora política Thumos Strategy, especializada en estrategia republicana y vinculada formalmente a Buskirk en Arizona, por asesoría estratégica.

El círculo de apoyo a Vance articula influencias de peso en el entorno conservador de Estados Unidos, a través de la confluencia de intereses empresariales y políticos. Uno de los inversores presentes, consultado bajo anonimato por CBS News, destacó: “Los miembros de Rockbridge son quienes se agruparán en torno a JD, y quieren respaldarlo”.

La sintonía entre el vicepresidente y el entorno de Donald Trump se consolidó con la creación de nuevas estructuras políticas y empresariales destinadas a fortalecer la agenda republicana (REUTERS/KEVIN LAMARQUE/File Photo)

El respaldo de donantes clave y figuras de Trump a JD Vance en Nashville

La jornada incluyó instancias tanto públicas como reservadas. Antes del encuentro restringido, Vance participó en una actividad republicana de recaudación de fondos en la ciudad, junto a empresarios y potenciales socios de campaña, según reveló otra fuente informada del programa.

La participación de aliados cercanos a Trump se mantuvo constante. Chris LaCivita, estratega principal de la campaña presidencial de Trump para 2024, compartió panel con Mercer en una discusión referida a los comicios de 2026, conforme a testimonios recogidos por CBS News.

El músico Kid Rock, representante del segmento “país MAGA”, realizó una aparición durante la cumbre privada. Entre los asistentes se encontraron Josh Gruenbaum, funcionario de alto rango de la Casa Blanca de Estados Unidos con experiencia diplomática en Medio Oriente, el emprendedor brasileño Tallis Gomes y el inversor y ex candidato republicano al Senado por Arizona Blake Masters.

Referentes económicos y aliados cercanos al expresidente expresaron su apoyo a Vance, perfilándolo como una opción prioritaria dentro del movimiento conservador (AP Foto/Paul Sancya)

La reunión operó sobre la base del cruce de intereses políticos y empresariales. “Existe un diagrama de Venn donde Rockbridge y 1789 Capital confluyen, y quieren que JD sea el heredero natural”, señaló otro inversor conservador a CBS News.

Un portavoz de Vance no emitió comentarios formales ni ofreció detalles sobre los objetivos de su participación en el evento, según CBS News.