Estados Unidos

Marco Rubio dijo que Irán todavía no respondió a la propuesta de Donald Trump y aseguró que Estados Unidos está cerca de lograr sus objetivos

El secretario de Estado subrayó que la operación estadounidense continúa y ratificó que los objetivos de Washington en Irán podrían alcanzarse “en semanas, no en meses”

Guardar
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con los países socios, antes de su partida en el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con los países socios, antes de su partida en el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró este viernes en París que Irán no ha respondido al plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque ha habido “mensajes” desde Teherán que indicarían interés en la vía diplomática.

Rubio, tras participar en conversaciones con ministros del G7, afirmó: “Todavía no la hemos recibido”, en referencia a la respuesta oficial iraní, y detalló que ha habido un intercambio de mensajes e indicios sobre una disposición a hablar de ciertos temas por parte del sistema iraní. Rubio fue consultado sobre el posible calendario de una respuesta iraní, pero evitó hacer pronósticos: “Podría suceder en cualquier momento”.

Mientras tanto, subrayó que la operación estadounidense continúa en curso. El funcionario ratificó que los objetivos de Washington en Irán podrían alcanzarse “en semanas, no en meses”, y expresó confianza en la inminente consecución de estos fines. “Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente”, sostuvo Rubio.

En tanto, Rubio dijo el viernes que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos en Irán sin recurrir a tropas terrestres y que esperaba que la operación concluya en cuestión de semanas, a pesar de los recientes despliegues de más fuerzas en la región.

El secretario de Estado también precisó que Estados Unidos no está solicitando asistencia militar de otros países para la guerra. Al ser interrogado sobre el posible despliegue de tropas terrestres estadounidenses en Oriente Medio, se limitó a señalar que no discutirá detalles tácticos, pero insistió en que la administración tiene “objetivos claros” y está “muy cerca de lograrlos”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega para asistir a las conversaciones sobre paz y seguridad durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con países socios en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, a las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega para asistir a las conversaciones sobre paz y seguridad durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con países socios en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, a las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

Respecto a la situación en el Golfo, Rubio advirtió sobre las amenazas iraníes de instaurar un sistema de peaje para los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial. Calificó la medida de “ilegal, inaceptable y peligrosa para el mundo” y remarcó que “es importante que el mundo tenga un plan para enfrentarlo”. Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a participar en ese esfuerzo, aunque subrayó que los países más afectados “deberían hacer algo” al respecto.

En relación a la violencia de colonos israelíes en Cisjordania, Rubio manifestó la “preocupación” de Washington y señaló que la administración estadounidense ya ha expresado esa inquietud a las autoridades israelíes. Indicó que, según los reportes, algunos de estos grupos han atacado tanto a palestinos como a fuerzas de seguridad israelíes, lo que ha llevado a un seguimiento estrecho del tema por parte del gobierno estadounidense. Rubio afirmó que la administración israelí “tomará medidas” frente al fenómeno, que se ha intensificado pese al desvío de un batallón del ejército hacia la zona y a la falta de detenciones en la mayoría de los incidentes.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzConflicto Oriente MedioColonos Israelíes

Últimas Noticias

Una ecografía mal interpretada puso en peligro la vida de una embarazada en Texas

La falta de personal médico titulado y la carencia de controles rigurosos dificultan la pronta detección de emergencias obstétricas en comunidades sin recursos

Una ecografía mal interpretada puso en peligro la vida de una embarazada en Texas

Tormentas severas y riesgo de tornados amenazarán a 50 millones en Estados Unidos durante abril

Un cambio en los patrones atmosféricos generará condiciones propicias para fenómenos extremos en amplias zonas del país, con vientos intensos, granizo y lluvias fuertes previstos en las próximas semanas

Tormentas severas y riesgo de tornados amenazarán a 50 millones en Estados Unidos durante abril

El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

La rápida maniobra del piloto y la alerta anticolisión evitaron una tragedia en el aire durante el aterrizaje en el aeropuerto John Wayne, mientras la FAA investiga el incidente

El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

El tribunal federal de Texas condenó a un niñero a 80 años de prisión por explotación sexual infantil

La sentencia, dictada en Waco, obliga a Kevin Duane Pridemore a cumplir casi un siglo en cárcel federal luego de comprobarse repetidos actos de abuso y distribución de material ilícito mediante análisis forense de evidencia digital y testimonios oficiales

El tribunal federal de Texas condenó a un niñero a 80 años de prisión por explotación sexual infantil

Este estado de EEUU sube el salario mínimo para trabajadores de la salud y estos serán los nuevos montos

La medida entrará en vigor en julio con un esquema progresivo que variará según el tipo de centro médico y el tamaño del empleador, de acuerdo con la normativa estatal

Este estado de EEUU sube el salario mínimo para trabajadores de la salud y estos serán los nuevos montos

TECNO

Si te enredas usando Windows, un ingeniero de Microsoft explica cuál es el problema de su interfaz

Si te enredas usando Windows, un ingeniero de Microsoft explica cuál es el problema de su interfaz

Si quieres recuperar velocidad en tu celular deberías desinstalar esta app de inmediato

Cómo evitar y reacionar ante un incendio en casa causado por un cargador de celular

FIFA está de regreso con un nuevo juego gratis para la Copa Mundial 2026

Google financia con USD 5 millones la educación en inteligencia artificial de América Latina

ENTRETENIMIENTO

BTS en Sudamérica: precios de entradas, fecha de venta y más sobre los conciertos de su tour 2026

BTS en Sudamérica: precios de entradas, fecha de venta y más sobre los conciertos de su tour 2026

Britney Spears se pronuncia por primera vez tras haber sido arrestada: acusa a su exguardaespaldas de haber hackeado su iCloud

Murió Lee Sang-bo, actor del kdrama ‘Miss Montecristo’

La autenticidad detrás de Daredevil: los secretos que Charlie Cox reveló sobre Matt Murdock y su regreso

La franquicia John Wick se reinventa: Donnie Yen dirigirá y protagonizará “Caine”, el esperado nuevo capítulo

MUNDO

Las bolsas europeas cayeron por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

Las bolsas europeas cayeron por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

Más de 30 años después, recuperan un archivo visual que revive el legado del Hotel Chelsea en la cultura neoyorquina

El G7 pidió un cese inmediato de los ataques contra la población en Medio Oriente

La mayor empresa de semiconductores de China, SMIC, suministró tecnología a Irán

Estados Unidos e Israel atacaron un reactor de agua pesada y una planta de procesamiento de uranio en Irán