Marco Rubio dijo que Irán todavía no respondió a la propuesta de Donald Trump y aseguró que Estados Unidos está cerca de lograr sus objetivos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con los países socios, antes de su partida en el aeropuerto de Bourget, en las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró este viernes en París que Irán no ha respondido al plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque ha habido “mensajes” desde Teherán que indicarían interés en la vía diplomática.

Rubio, tras participar en conversaciones con ministros del G7, afirmó: “Todavía no la hemos recibido”, en referencia a la respuesta oficial iraní, y detalló que ha habido un intercambio de mensajes e indicios sobre una disposición a hablar de ciertos temas por parte del sistema iraní. Rubio fue consultado sobre el posible calendario de una respuesta iraní, pero evitó hacer pronósticos: “Podría suceder en cualquier momento”.

Mientras tanto, subrayó que la operación estadounidense continúa en curso. El funcionario ratificó que los objetivos de Washington en Irán podrían alcanzarse “en semanas, no en meses”, y expresó confianza en la inminente consecución de estos fines. “Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente”, sostuvo Rubio.

En tanto, Rubio dijo el viernes que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos en Irán sin recurrir a tropas terrestres y que esperaba que la operación concluya en cuestión de semanas, a pesar de los recientes despliegues de más fuerzas en la región.

El secretario de Estado también precisó que Estados Unidos no está solicitando asistencia militar de otros países para la guerra. Al ser interrogado sobre el posible despliegue de tropas terrestres estadounidenses en Oriente Medio, se limitó a señalar que no discutirá detalles tácticos, pero insistió en que la administración tiene “objetivos claros” y está “muy cerca de lograrlos”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega para asistir a las conversaciones sobre paz y seguridad durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 con países socios en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, a las afueras de París, Francia, el 27 de marzo de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

Respecto a la situación en el Golfo, Rubio advirtió sobre las amenazas iraníes de instaurar un sistema de peaje para los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial. Calificó la medida de “ilegal, inaceptable y peligrosa para el mundo” y remarcó que “es importante que el mundo tenga un plan para enfrentarlo”. Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a participar en ese esfuerzo, aunque subrayó que los países más afectados “deberían hacer algo” al respecto.

En relación a la violencia de colonos israelíes en Cisjordania, Rubio manifestó la “preocupación” de Washington y señaló que la administración estadounidense ya ha expresado esa inquietud a las autoridades israelíes. Indicó que, según los reportes, algunos de estos grupos han atacado tanto a palestinos como a fuerzas de seguridad israelíes, lo que ha llevado a un seguimiento estrecho del tema por parte del gobierno estadounidense. Rubio afirmó que la administración israelí “tomará medidas” frente al fenómeno, que se ha intensificado pese al desvío de un batallón del ejército hacia la zona y a la falta de detenciones en la mayoría de los incidentes.