Estados Unidos

Permisos de construcción en Florida: en qué casos dejan de ser obligatorios y quiénes quedan excluidos

La nueva regulación promete agilizar trámites y reducir la burocracia, aunque mantiene condiciones y limitaciones específicas para ciertos trabajos y tipos de propiedades

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La ley HB 803 de Florida elimina la obligación de permisos de construcción para obras menores de hasta USD 7.500 en casas unifamiliares (Reuters)
La ley HB 803 de Florida elimina la obligación de permisos de construcción para obras menores de hasta USD 7.500 en casas unifamiliares (Reuters)

La nueva ley HB 803 en Florida elimina la obligación de pedir permisos de construcción para trabajos menores en casas unifamiliares, siempre que el valor de la obra no supere los USD 7.500. El gobernador Ron DeSantis firmó la norma, que también impide ciertos controles municipales y modifica reglas sobre inspecciones y proveedores privados de servicios de construcción.

Los cambios comenzarán a regir el 1 de julio de 2026, según confirmaron tanto NBC Miami como el resumen oficial del Senado estatal. La normativa exime del trámite de permiso a propietarios y contratistas para obras pequeñas, pero mantiene la exigencia en trabajos eléctricos, de fontanería, mecánica, gas o estructurales.

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Además, la ley limita la autoridad de los gobiernos locales para inspeccionar las obras, autoriza la contratación temporal de inspectores con licencia de otros estados en situaciones de emergencia y flexibiliza el proceso para instalar barreras temporales contra huracanes o inundaciones.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La HB 803 modifica el Código de Construcción de Florida y redefine los permisos y el control sobre proyectos residenciales pequeños. Ahora, los propietarios podrán realizar obras en viviendas unifamiliares de hasta USD 7.500 sin presentar ninguna solicitud ante el municipio.

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Esta exención no aplica en zonas catalogadas como de riesgo de inundación ni para trabajos relacionados con sistemas eléctricos, plomería, mecánica, gas o cambios estructurales, según explicó el resumen legislativo de la Florida Senate.

A partir del 1 de julio de 2026, los propietarios podrán ejecutar trabajos pequeños en viviendas sin esperar la aprobación municipal (Reuters)
A partir del 1 de julio de 2026, los propietarios podrán ejecutar trabajos pequeños en viviendas sin esperar la aprobación municipal (Reuters)

Además, la ley exige que los municipios desarrollen formularios unificados para permisos comerciales y residenciales y establece un plazo máximo de cinco días para responder solicitudes de permisos en trabajos menores a USD 15.000.

Las asociaciones vecinales tampoco podrán exigir un permiso de construcción como condición para aprobar modificaciones en las parcelas de sus miembros.

¿Por qué se impulsa esta medida?

El objetivo principal de la nueva norma, según lo informado por NBC Miami y confirmado por el Senado estatal, es agilizar y simplificar los trámites para pequeños proyectos residenciales.

Los promotores de la ley aseguran que la eliminación de permisos para obras de bajo valor reducirá la burocracia y facilitará la vida de los propietarios, quienes ya no tendrán que esperar días o semanas para comenzar tareas como instalar cercas, terrazas pequeñas o ciertos muros de contención temporales.

La exención de permiso en Florida no aplica a trabajos eléctricos, de plomería, mecánica, gas o de cambios estructurales en residencias (Reuters)
La exención de permiso en Florida no aplica a trabajos eléctricos, de plomería, mecánica, gas o de cambios estructurales en residencias (Reuters)

Desde el punto de vista operativo, la ley también busca reducir los costos y tiempos que enfrentan los ciudadanos, al limitar los honorarios que pueden cobrar los gobiernos locales por inspecciones y acelerar el proceso para proyectos de menor envergadura.

¿Quiénes y qué trabajos quedan excluidos?

La exención de permisos solo se aplica a trabajos en propiedades residenciales unifamiliares de hasta USD 7.500, siempre y cuando la obra no involucre sistemas eléctricos, de agua, gas, mecánicos o alteraciones estructurales.

El resumen del Senado aclara que “los gobiernos locales pueden seguir exigiendo permisos para cualquier trabajo eléctrico, de plomería, mecánico, de gas o estructural, sin importar el valor estimado”. Además, las obras que se realicen en áreas clasificadas como de alto riesgo de inundación tampoco podrán beneficiarse de la exención.

La legislación también prohíbe dividir un proyecto grande en partes pequeñas para evitar la obligación de solicitar un permiso. Si una obra abarca más de una parcela, como puede suceder con ciertos muros de contención, el dueño deberá tramitar un permiso para todo el proyecto.

¿Cómo afecta a los controles e inspecciones?

La ley limita el margen de intervención de los funcionarios municipales. Según lo dispuesto, los inspectores locales no podrán revisar ni supervisar las obras menores que ahora quedan exentas de permisos.

Además, en caso de declararse una emergencia estatal, inspectores de otros estados con licencia podrán trabajar en Florida durante un año para reforzar la capacidad de control y revisión de los gobiernos locales.

Vista aérea diurna de un denso paisaje urbano con edificios de varios pisos, rascacielos al fondo, un cuerpo de agua azul y nubes blancas en el cielo
Los gobiernos locales deben responder solicitudes de permisos en un máximo de cinco días para proyectos menores a USD 15.000 (Miami Homes for All)

La normativa también introduce cambios en la contratación de proveedores privados de servicios de inspección. Ahora, los municipios deberán mantener un registro oficial de estos proveedores y ajustar sus honorarios cuando los propietarios opten por servicios privados en vez de los municipales.

¿Qué debate genera la nueva ley?

Si bien la medida recibió aprobación unánime tanto en la Cámara como en el Senado, la reducción de requisitos genera inquietudes en algunos sectores.

Especialistas en construcción y seguros advierten que la menor supervisión podría aumentar los riesgos de trabajos mal ejecutados o de menor calidad, lo que a largo plazo podría afectar el valor de las propiedades o incrementar reclamos ante las aseguradoras.

El texto legal también busca evitar que las asociaciones de propietarios utilicen la exigencia de permisos como obstáculo para aprobar modificaciones en los terrenos o viviendas de sus asociados. Esta disposición apunta a agilizar aún más los procesos internos en comunidades cerradas o barrios privados.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?

Todas las modificaciones establecidas por la ley HB 803 comenzarán a regir a partir del 1 de julio de 2026. Según la información oficial del Senado, la votación fue unánime: 37 votos a favor en el Senado y 109 en la Cámara.

El gobernador Ron DeSantis ya firmó la ley, por lo que solo resta que se cumpla el plazo legal para su puesta en marcha.

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