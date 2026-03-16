Temporada de serpientes: cuándo comienza y cuáles son las zonas más afectadas en Estados Unidos

El inicio de la temporada de serpientes en Estados Unidos suele ocurrir entre marzo y abril y depende de factores climáticos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de serpientes inicia oficialmente en primavera, generalmente alrededor de marzo o abril, y se extiende hasta finales de otoño e invierno. El final de la temporada depende de los patrones climáticos y la ubicación geográfica, por lo que no hay una fecha oficial para todo el país.

La actividad depende fundamentalmente de factores climáticos locales. Algunos organismos oficiales, como el departamento de vida silvestre estatal, recomiendan aumentar la vigilancia desde la primavera hasta el otoño, con énfasis en zonas cálidas y húmedas.

Según el sitio especializado en fauna herpetológica North West, la mayoría de las serpientes se encuentran con mayor frecuencia en patios traseros, parques y bosques.

La temporada de serpientes inicia oficialmente en primavera, generalmente alrededor de marzo o abril, y se extiende hasta finales de otoño e invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas más afectadas por serpientes en Estados Unidos

Texas es uno de los estados que cuenta con más de 65 especies de serpientes, tanto nativas como introducidas, de acuerdo con el último estudio publicado por Worl Population Review. Un clima templado y una vasta extensión territorial facilitan esta diversidad, ubicando a Texas entre los estados con mayor variedad de fauna herpetológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, científicos y conservacionistas han introducido especies adicionales para diversificar la genética, preservar aquellas en riesgo o mantener el equilibrio ecológico.

Texas lidera la diversidad de especies de serpientes en Estados Unidos, con más de 65 variedades nativas e introducidas reconocidas por World Population Review. (Juliano Marques)

En Hawái, no existen especies nativas de serpientes; solo se introdujeron algunas en circunstancias muy controladas. Su número se mantiene bajo, por lo que el archipiélago ocupa el segundo lugar en los listados estatales de ausencia de ofidios.

En Maine, aunque tampoco hay especies originarias de la región, pueden aparecer serpientes migradas o introducidas por razones ecológicas o de conservación.

Métodos efectivos para ahuyentar serpientes

Existen métodos comprobados para reducir el riesgo de encuentros con estos reptiles y proteger tanto espacios domésticos como públicos. La aplicación regular de repelentes y la combinación de barreras naturales y físicas constituyen las estrategias que el portal especializado en control de plagas Multiplag señaló como las principales para minimizar la aproximación de serpientes.

La utilización de cercas de malla de alambre, enterradas a una profundidad aproximada de 30 centímetros para impedir que los animales pasen por debajo, resulta fundamental. Esto refuerza la protección perimetral. Según Multiplag, esta medida debe complementarse con el mantenimiento periódico de las barreras y la revisión de posibles grietas o puntos de acceso.

El uso de repelentes especializados constituye el primer nivel de protección mencionado por Multiplag. Estos productos deben aplicarse de manera regular, intensificándose tras lluvias o cuando se ha registrado actividad reciente de serpientes en el área.

Su eficacia depende del uso continuado y del cumplimiento estricto de las indicaciones de seguridad para personas y mascotas. El portal enfatiza que los repelentes no constituyen una solución definitiva; es obligatorio combinarlos con otras acciones preventivas.

Entre los recursos naturales, ciertas especies vegetales se han identificado como aliadas. Según Multiplag, la instalación de hierba gatera (Nepeta cataria), Calendula officinalis, Ruta graveolens, Ocimum basilicum y Backhousia citriodora en áreas perimetrales puede crear entornos menos atractivos para las serpientes debido a los aromas y aceites que desprenden. La presencia de estas plantas actúa como barrera natural, aunque la protección que brindan no es absoluta.