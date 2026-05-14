Estados Unidos

Refuerzan controles sanitarios en Estados Unidos tras detectar dos nuevas exposiciones al hantavirus

Las autoridades intensifican las medidas de cuarentena y rastreo tras detectar contactos vinculados a la Bahía de San Francisco y al crucero MV Hondius

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La transmisión del hantavirus ocurre principalmente por contacto estrecho con fluidos corporales infectados o por inhalación de partículas en ambientes cerrados (Reuters)
La transmisión del hantavirus ocurre principalmente por contacto estrecho con fluidos corporales infectados o por inhalación de partículas en ambientes cerrados (Reuters)

Dos nuevas exposiciones al hantavirus mantienen en alerta a autoridades sanitarias de Estados Unidos y otros países luego de detectarse conexiones con viajeros que pasaron por la Bahía de San Francisco y el crucero MV Hondius. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó que personas vinculadas a la región y a ese crucero permanecen bajo cuarentena y observación médica.

El riesgo para la población general sigue siendo bajo, pero las medidas de seguimiento y control se intensificaron en varios estados, según reportó ABC7 News y confirmaron organismos oficiales. De acuerdo con información publicada por el mismo medio, una de las exposiciones involucra a una mujer estadounidense que partió desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco hacia Polinesia Francesa el 7 de mayo.

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Las autoridades de ese país identificaron que la viajera había tenido contacto con un caso positivo de hantavirus y dispusieron su aislamiento, aunque no presentaba síntomas. Paralelamente, un residente del condado de San Mateo resultó expuesto al virus a bordo del MV Hondius, el mismo crucero asociado a un brote internacional que afecta a pasajeros de distintas nacionalidades.

Qué ocurrió y quiénes están involucrados

El brote relacionado con el MV Hondius se detectó después de que varios pasajeros reportaran síntomas compatibles con hantavirus durante y después de un viaje internacional. Según reportes de ABC7 News y comunicados del CDC, al menos 11 casos se vinculan con ese crucero, entre ellos un ciudadano estadounidense repatriado cuyo diagnóstico aún está bajo revisión.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el grupo de viajeros afectados se encuentra bajo observación en instalaciones especializadas, mientras las autoridades estadounidenses mantienen en cuarentena a los connacionales en centros de bioseguridad, incluyendo la Universidad de Nebraska y hospitales en Atlanta.

El CDC afirmó que el riesgo para el público en general es “muy bajo”, pero continúan con el rastreo de contactos y la vigilancia en los estados afectados.

Dónde y cuándo sucedieron las exposiciones

La primera exposición relevante ocurrió cuando la mujer viajó desde San Francisco hacia Polinesia Francesa. Según la información recabada, las autoridades insulares la aislaron tras conocer que había sido contacto de un caso positivo, aunque la viajera no era residente de la Bahía sino solo una pasajera en tránsito.

El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius requiere cuarentena y vigilancia en Estados Unidos, Europa y Polinesia Francesa (Reuters)
El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius requiere cuarentena y vigilancia en Estados Unidos, Europa y Polinesia Francesa (Reuters)

El segundo caso se centra en un residente de San Mateo, California, quien estuvo a bordo del MV Hondius. Tras la detección del brote, las autoridades estadounidenses trasladaron a este pasajero y a otros ciudadanos a centros de cuarentena en Nebraska.

El CDC comunicó que quienes no presentan síntomas pueden optar por abandonar la cuarentena, pero no podrán viajar en vuelos comerciales hasta completar la evaluación médica.

Cómo se transmite el hantavirus y qué medidas se implementaron

La transmisión del hantavirus ocurre a través del contacto estrecho con fluidos corporales de personas infectadas o por inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados. La doctora Monica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), explicó a ABC7 News que la propagación entre personas requiere contacto cercano y prolongado, no basta con estar junto a alguien en una fila o con síntomas leves.

La OMS y el CDC sostienen que el riesgo de un brote comunitario de hantavirus en Estados Unidos es actualmente muy bajo (Reuters)
La OMS y el CDC sostienen que el riesgo de un brote comunitario de hantavirus en Estados Unidos es actualmente muy bajo (Reuters)

Las autoridades sanitarias optaron por mantener a los casos sospechosos y confirmados bajo aislamiento, tanto en instalaciones médicas especializadas como en sus lugares de residencia vigilada. El Departamento de Salud de Maryland también monitorea a dos residentes que compartieron vuelo con un pasajero infectado del crucero, aunque hasta la fecha no se han reportado casos en ese estado desde 2019.

Qué opinan los expertos y cuál es el nivel de riesgo

Expertos y autoridades sanitarias coinciden en que el riesgo de un brote comunitario de hantavirus en Estados Unidos es bajo. El CDC y la OMS insisten en que el entorno cerrado del crucero facilitó la transmisión, pero que fuera de ese contexto la propagación resulta poco probable.

“Si alguien tiene el virus, es esencial que no viaje ni entre en contacto con otras personas hasta completar el periodo de aislamiento”, declaró David Canepa, supervisor del condado de San Mateo, en declaraciones recogidas por ABC7 News.

Según el CDC, la vigilancia epidemiológica y las medidas de cuarentena seguirán aplicándose mientras dure el periodo de incubación de 42 días para los casos expuestos. La OMS sostiene que la transmisión secundaria fuera del entorno del crucero no se ha documentado hasta el momento y que las acciones de seguimiento internacional buscan evitar nuevas cadenas de contagio.

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