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El papa León XIV dijo que la violencia en Medio Oriente es “un escándalo para la humanidad”

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos”, afirmó el pontífice durante el rezo del Ángelus

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El papa León XIV reacciona
El papa León XIV reacciona mientras dirige el rezo del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, el 22 de marzo de 2026. Vatican Media/Matteo Pernaselci/Handout vía REUTERS

El papa León XIV sostuvo que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es “un escándalo para la humanidad” y un agravio a Dios.

“Queridos hermanos y hermanas. Sigo con consternación la situación en Oriente Medio y en otras regiones del Mundo laceradas por la guerra y la violencia”, dijo el pontífice estadounidense tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que “no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos”.

“Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios”, aseveró.

Imagen de un bombardeo en
Imagen de un bombardeo en Oriente Medio.

El pontífice enfocó su mensaje en la necesidad de construir procesos de entendimiento, recalcando esas dos condiciones: diálogo y respeto a la dignidad de todos. Su intervención se produce en un contexto de gran preocupación internacional ante la persistencia de conflictos armados y frente al aumento del número de víctimas civiles, especialmente dentro de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas.

El pontífice concluyó su intervención del Ángelus con una llamada al diálogo “sincero” que ponga fin a los conflictos, en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó expresamente.

“Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana”, terminó.

El llamado de León XIV se produce en un momento en el que muchas comunidades internacionales discuten posibles salidas a las actuales crisis en Oriente Medio y en otros territorios golpeados por enfrentamientos armados.

El pontífice enfocó su mensaje
El pontífice enfocó su mensaje en la necesidad de construir procesos de entendimiento, recalcando esas dos condiciones: diálogo y respeto a la dignidad de todos. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

A lo largo de los últimos meses, tanto líderes políticos como organizaciones internacionales han alineado sus mensajes con el pedido de León XIV, evidenciando la centralidad del llamado al diálogo y a la protección de la vida de las personas ajenas a los conflictos bélicos. Según señaló el medio, el Papa mantiene la atención puesta en el desarrollo de los acontecimientos y la apertura de foros de negociación que puedan poner fin a las hostilidades en el menor plazo posible.

(con información de EFE y EP)

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