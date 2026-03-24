Una mujer podría ser ejecutada en Tennessee por primera vez en más de 200 años

La ejecución de Christa Pike marcaría un precedente en la historia penal de Tennessee, con implicancias legales y sociales que reactivan el debate sobre la pena capital aplicada a mujeres (Tennessee Department of Correction)

La ejecución programada de Christa Pike el 30 de septiembre de 2026 representa un hecho inédito en la historia judicial de Tennessee: será la primera vez en más de dos siglos que una mujer enfrenta la pena capital en el estado. Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, de mantenerse el calendario de la ejecución para la fecha prevista, será la primera ejecutada en ese estado en más de doscientos años.

La decisión, adoptada tras más de tres décadas desde el crimen atribuido a Pike en 1995, reabre el debate sobre la constitucionalidad del método de ejecución y su compatibilidad con los derechos religiosos de los condenados, un aspecto que la reclusa actualmente sostiene en tribunales, según informó el medio Miami Herald.

En la respuesta presentada por el estado el 19 de marzo de 2026 a la demanda interpuesta por Pike en enero de ese año, las autoridades afirmaron que la interna, ahora de 50 años, no probó que la inyección letal —protocolo recientemente actualizado en diciembre de 2024 para emplear únicamente pentobarbital en lugar de los tres fármacos previamente utilizados— infrinja sus derechos constitucionales.

Durante el juicio celebrado en 1996, el tribunal escuchó testimonios de expertos y de testigos presenciales que detallaron la dinámica del crimen y el entorno personal de la acusada (WSMV 4 Nashville)

De acuerdo con el Miami Herald, este cambio en el protocolo busca atender las controversias y fallos presentes en ejecuciones anteriores relacionados con la administración de la pena capital.

La condenada sostiene que la imposibilidad de comunicarse con su asesor espiritual budista poco antes de la ejecución restringe su práctica religiosa y contradice sus convicciones más profundas.

El centro especializado Death Penalty Information Center (DPIC) indica que Pike alega que optar por otro método de ejecución plegándose a la exigencia estatal violentaría igualmente su fe, al convertirla en “partícipe de cualquier proceso que conduzca a su propia muerte”.

El actual protocolo de inyección letal en Tennessee utiliza pentobarbital como única sustancia, tras años de revisiones motivadas por cuestionamientos judiciales y médicos (REUTERS)

Argumentos legales y objeciones al protocolo de ejecución

En la demanda presentada, los abogados de Pike argumentan que el nuevo protocolo de inyección letal infringe la Constitución debido a “condiciones médicas singulares” de la condenada y adolece de los mismos errores que arrastraron ejecuciones precedentes: falta de transparencia, omisiones intencionales, desatención al detalle, y personal penitenciario carente de acreditaciones médicas necesarias.

De esta situación, deducen que el procedimiento podría causar “dolor y sufrimiento innecesario, terror y deshonra”, según documentos recogidos por el medio local Nashville Banner, especializado en cobertura judicial.

La acción legal impulsada por Pike busca frenar la ejecución argumentando que el procedimiento vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad de culto (AP)

Antecedentes del crimen y perfil de los implicados

El trasfondo del crimen, detallado por Miami Herald y el Death Penalty Information Center, indica que Colleen Slemmer era compañera de Pike en el Job Corps de Knoxville. La acusada mantenía una relación con un menor de 17 años y sospechaba que Slemmer deseaba interferir en su vínculo.

Se acusó a Pike, su novio y una amiga de llevar a la víctima a un bosque el 12 de enero de 1995, donde, de acuerdo con los testimonios judiciales, Pike la atacó brutalmente, golpeó la cabeza de Slemmer contra el asfalto, la torturó y le cortó la garganta.

Colleen Slemmer tenía 19 años al momento de su muerte y participaba en el mismo programa educativo que Pike, lo que facilitó el contacto entre víctima y victimaria (May Martinez)

El entonces novio de Pike fue sentenciado a cadena perpetua por su participación, confirmó el Death Penalty Information Center, mientras que la amiga recibió libertad condicional tras colaborar con la fiscalía.

Documentos judiciales refieren que Pike vivió una infancia marcada por trauma, pobreza, abandono y abuso sexual, según reportó el DPIC.

En una carta escrita en 2023 al medio The Tennessean, Pike manifestó su arrepentimiento: “He cambiado drásticamente”.