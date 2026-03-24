Estados Unidos

La explosión en una refinería obliga a los residentes de Port Arthur a refugiarse en sus casas

El estallido registrado la mañana del lunes generó una densa nube visible en kilómetros a la redonda, mientras las autoridades locales solicitaron a los habitantes permanecer bajo resguardo hasta que la emergencia estuviera controlada

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Imágenes aéreas muestran la magnitud de la explosión y el avance de las llamas sobre el complejo industrial (FOX 26 Houston)

Una explosión de gran magnitud impactó la refinería de Valero en Port Arthur, ubicada cerca de la costa de Texas, el lunes 23 de marzo de 2026. La emergencia provocó que las autoridades locales ordenaran a los residentes de la zona resguardarse en sus hogares debido a la presencia de humo denso y llamas visibles a varios kilómetros, según la información difundida por Associated Press.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron heridos, de acuerdo con la alcaldesa Charlotte M. Moses. Imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del siniestro, con columnas de humo y fuego emergiendo del complejo industrial, mientras los vecinos relataron que el estallido sacudió ventanas y generó alarma en distintos barrios.

El incidente ocurre en un escenario marcado por el aumento de los precios del combustible y la volatilidad internacional vinculada al conflicto en Irán, de acuerdo con Associated Press. La refinería emplea a unas 770 personas y tiene capacidad para procesar 435.000 barriles de petróleo por día, principalmente crudo pesado destinado a la producción de gasolina, diésel y combustible para aviones, según datos de la propia empresa.

Las llamas fueron visibles desde
Las llamas fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad y obligaron a desplegar varias dotaciones de bomberos (AP)

Origen de la explosión

La sheriff del condado de Jefferson, Zena Stephens, confirmó que la explosión se habría originado en un calentador industrial dentro del complejo, aunque la causa exacta sigue bajo investigación.

Daily Kos destaca que Stephens precisó a medios locales que los equipos de emergencia llegaron pocos minutos después del estallido para contener la situación.

La información oficial asegura que el fuego afectó principalmente una de las áreas internas de la refinería, sin que se propagara fuera de los límites del predio.

La refinería representa una fuente
La refinería representa una fuente clave de empleo en la región y su actividad impacta en la economía local (Valero)

Estado del incendio

La alcaldesa Charlotte M. Moses detalló que los bomberos de Port Arthur y de municipios vecinos trabajaron de forma coordinada para controlar el incendio.

En declaraciones reproducidas por Associated Press, Moses aseguró: “Los equipos especializados están en el lugar evaluando los daños y realizando tareas de enfriamiento para evitar una reactivación del fuego”.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la recomendación de refugio en el lugar para los residentes ubicados en el radio inmediato a la refinería, ante la persistencia de humo en el aire.

La alcaldesa destacó la respuesta
La alcaldesa destacó la respuesta rápida de los servicios de emergencia y llamó a mantener la calma entre los habitantes (Mayor Charlotte Moses )

Monitoreo ambiental

El representante estatal Christian Manuel informó que la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) desplazó unidades móviles para monitorear la calidad del aire en toda el área metropolitana de Port Arthur.

Manuel recomendó a la población limitar la actividad al aire libre y mantener las puertas y ventanas cerradas, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio NDTV.

El organismo ambiental informó que hasta el momento no se detectaron niveles peligrosos de contaminación, aunque la vigilancia continuará hasta que se disipe completamente el humo.

Equipos especializados realizan mediciones constantes
Equipos especializados realizan mediciones constantes del aire para descartar riesgos de contaminación en la zona urbana (AP)

Impacto social y visual

Vecinos de Port Arthur reportaron a medios y a través de redes sociales que la explosión generó un estruendo audible en varias cuadras a la redonda. Videos grabados desde distintas zonas de la ciudad muestran la potencia del siniestro y la densa nube de humo que se elevó sobre la refinería National Today.

Varios residentes relataron que el episodio reavivó el temor a accidentes industriales en una región con alta concentración de plantas petroquímicas.

Rol de la refinería

La planta de Valero en Port Arthur es una de las instalaciones de procesamiento de crudo más importantes del país, según datos oficiales de la empresa. Su producción abastece a buena parte del estado de Texas y del sur de Estados Unidos, por lo que cualquier interrupción operativa puede impactar en la provisión regional de combustibles. La refinería constituye, además, una de las principales fuentes de empleo y actividad económica para la zona.

La instalación es una de
La instalación es una de las mayores del país en capacidad de procesamiento y abastece a gran parte del sur de Estados Unidos (Valero)

Ausencia de heridos y comentarios oficiales

Tanto la alcaldesa Charlotte M. Moses como voceros de los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron heridos ni hospitalizaciones vinculadas al incidente.

Por ahora, la empresa Valero no emitió declaraciones públicas sobre el alcance de los daños ni sobre las posibles afectaciones en la producción, detalló Associated Press.

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