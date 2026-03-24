El alto precio del desayuno en hoteles de Nueva York: cuentas inesperadas para los huéspedes

Una persona disfruta de un lujoso desayuno con huevos Benedict, frutas y café, mientras admira el impresionante horizonte de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, desde la ventana de su habitación de hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagar cifras que igualan el alquiler mensual de un apartamento solo por hospedarse una noche se ha vuelto habitual en los hoteles de lujo de Nueva York, donde incluso el costo del desayuno puede sorprender por su monto.

Más allá de ofrecer alojamientos de alto nivel, los principales hoteles de la ciudad transformaron la primera comida del día en un gasto adicional considerable; los precios del llamado desayuno continental implican un desembolso inesperado, según un reciente relevamiento del medio New York Post.

A modo de ejemplo extremo, en el Aman New York, ubicado en el número 730 de la Quinta Avenida, optar por un desayuno incluido —compuesto por dos huevos, acompañamientos y lattes servidos en la habitación— puede implicar un recargo superior a los USD 300, según una reseña publicada en la plataforma de reseñas de viajes TripAdvisor y citada por New York Post.

el Aman New York, ubicado en el número 730 de la Quinta Avenida, optar por un desayuno incluido —compuesto por dos huevos, acompañamientos y lattes servidos en la habitación— puede implicar un recargo superior a los USD 300. Foto: infobae

Este valor se suma a habitaciones cuyo costo parte en USD 2.300 por noche y asciende a USD 45.963 en las residencias equipadas con piscinas privadas, cocinas y vistas de Central Park.

En el histórico Plaza Hotel, conocido mundialmente y ubicado en el 768 de la Quinta Avenida, el desayuno en el restaurante Palm Court está lejos de estar incluido para los huéspedes. Un parfait de yogur se ofrece a USD 20, un plato de frutas a USD 22, el desayuno americano a USD 52 y una tortilla con caviar a USD 45. El café supera los USD 12 por taza y acompañamientos como un bagel o tiras de tocino alcanzan los USD 14 cada uno.

Las habitaciones en el Plaza Hotel comienzan entre USD 850 y 1.000 por noche y la Royal Suite con tres dormitorios, comedor y elevador privado arranca en USD 40.000 con tarifas aún más elevadas en temporada alta, de acuerdo a la información recopilada por el diario estadounidense.

Las habitaciones en el Plaza Hotel comienzan entre USD 850 y 1.000 por noche. Foto: Infobae

Las cifras revelan el costo real del desayuno de lujo en Manhattan

En la ubicación de Midtown del Four Seasons (57 E. 57th St.), el desayuno no está incluido salvo que el huésped disponga de un paquete especial o beneficios ligados a tarjetas de crédito selectas.

En el restaurante The Garden o mediante servicio a la habitación, un bol de frutas o avena rebasa los USD 20, mientras que tostadas de aguacate y bagels con salmón ahumado rondan los USD 30. Un desayuno completo alcanza los USD 36 y tanto el café como el jugo cuestan USD 14 cada uno.

Esto puede transformar un desayuno sencillo en una factura de tres cifras. Las habitaciones estándar se sitúan entre USD 1.700 y 1.800, las suites superan regularmente los USD 3.500 y el Ty Warner Penthouse, de 400 m² (4.300 pies cuadrados) en el piso 52, cuesta entre USD 50.000 y 80.000 por noche e incluye mayordomo privado y vistas panorámicas de la ciudad, según el informe de New York Post.

El perfil de desayunos y habitaciones costosas se mantiene en otros hoteles reconocidos de Manhattan. En el Waldorf Astoria (301 Park Ave.), desayunar en espacios como Lex Yard o Peacock Alley puede costar USD 63 tras propina.

La majestuosa fachada del Waldorf Astoria New York, un hito de la arquitectura y el lujo, se alza en el corazón de la ciudad con sus banderas ondeando. (Reuters)

Platillos clásicos como huevos benedictinos y salmón ahumado elevan la suma a valores de tres cifras. Aquí, las habitaciones estándar inician en torno a USD 700 y la Empire Suite con más de 280 m² (3.000 pies cuadrados) y vistas sobre Park Avenue alcanza un valor de USD 35.000 por noche, según precios compilados por el diario newyokino.

En el Ritz-Carlton Central Park (50 Central Park South), los menús de desayuno à la carte en el restaurante Contour Gastro Lounge —especializado en cocina contemporánea— detallan precios de USD 25 a 35 para yogur o huevos revueltos, y de USD 42 a 58 para huevos benedictinos o salmón ahumado.

El costo de la estancia parte en USD 800 y puede superar los USD 4.600 por noche en suites; la Royal Suite supera los USD 30.000 con 184 m² (1.980 pies cuadrados) y vistas panorámicas del piso 22.

El icónico hotel Ritz-Carlton Central Park se erige majestuoso frente a los vibrantes colores del otoño en Central Park, con un taxi amarillo cruzando la calle en una soleada tarde neoyorquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno costoso como norma en la hotelería premium de la Quinta Avenida

Otros establecimientos como el Langham, Fifth Avenue (400 Fifth Avenue) también elevan el estándar: en el restaurante Ai Fiori —referente de gastronomía italiana en Manhattan— el desayuno à la carte oscila entre USD 30 y 50, aunque la suma final puede aumentar con platos y bebidas adicionales.

Los socios del club disfrutan de buffet y bocadillos durante todo el día, pero la tarifa de los cuartos estándar parte de USD 600 y puede llegar a USD 1.800 o más para suites intermedias.

La Empire State Presidential Suite, iluminada por ventanales de piso a techo y decorada con piezas de Roche Bobois, detalles Hermès y arte de Alex Katz —elementos que destacan el diseño de lujo y el arte contemporáneo—, cuesta hasta USD 16.000 la noche dependiendo de la temporada.

A quienes se preguntan por el significado de estos precios, el relevamiento del diario estadounidense muestra que los desayunos en los hoteles más exclusivos de Nueva York no solo no están incluidos, sino que su precio puede superar los USD 300 en establecimientos como el Aman New York y frecuentemente se ubican entre USD 50 y 60 en los hoteles históricos, componiendo una factura diaria considerable tanto en suites como en habitaciones convencionales.

Incluso alternativas tan sencillas como el café o un bagel en estos recintos pueden costar de USD 12 a 14 cada uno, importes que —según lo recolectado por New York Post— contrastan con las opciones sin cargo que ofrecen hoteles de menor rango y refuerzan, de acuerdo a la prensa especializada, la idea de que en Manhattan la primera comida del día pasó a ser un reflejo de la oferta de lujo del sector hotelero.