OpenAI incorporará 3.500 empleados y alcanzará los 8.000 para finales de 2026

OpenAI duplicará su plantilla a 8.000 empleados en 2026 para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La empresa estadounidense OpenAI prevé duplicar su plantilla y alcanzar los 8.000 empleados para finales de 2026, partiendo de los 4.500 trabajadores actuales.

Así lo informó el diario británico Financial Times el 21 de marzo de 2026, citando fuentes internas de la compañía con sede en San Francisco, en un contexto de competencia global cada vez más intensa por el desarrollo y la implementación de inteligencia artificial avanzada.

Según Financial Times, la expansión de OpenAI se centrará en la contratación de perfiles técnicos: ingenieros, investigadores, especialistas en desarrollo de productos y expertos en ventas.

El objetivo principal es fortalecer la capacidad de innovación de la organización y responder a la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial en el sector corporativo y tecnológico.

Esta estrategia llega en un momento en que la industria de la IA experimenta una rápida expansión, con nuevos modelos y aplicaciones presentados prácticamente cada trimestre. Para sustentar este crecimiento, la compañía ha ampliado su presencia en San Francisco y suma ahora más de 1 millón de pies cuadrados de oficinas.

El plan de crecimiento está respaldado por una ronda de financiación que valoró a OpenAI en USD 840.000 millones y permitió captar USD 110.000 millones en capital, con la participación de grandes firmas tecnológicas y el conglomerado japonés Softbank, encabezado por Masayoshi Son.

El refuerzo financiero otorga margen de maniobra para ejecutar una contratación masiva y avanzar en negociaciones para una joint venture con fondos como TPG Inc., Brookfield Asset Management y Bain Capital.

El objetivo: impulsar la adopción global de sus herramientas corporativas y sostener la posición de la empresa frente a competidores como Google, Anthropic y Microsoft, que también apuestan por expandir sus divisiones de inteligencia artificial y captar talento especializado.

En el corto plazo, la empresa busca incorporar especialistas en “representación técnica”—figura conocida en inglés como technical ambassadorship—, dedicada a guiar a los clientes en la integración y personalización de herramientas como ChatGPT en entornos empresariales.

Este enfoque permite adaptar la inteligencia artificial a los procesos internos de cada sector y maximizar el valor de la tecnología desarrollada por OpenAI.

Además, la compañía ha realizado adquisiciones estratégicas en los últimos meses, como la compra de la startup Astral, enfocada en herramientas Python para desarrolladores, y Promptfoo, especializada en pruebas y seguridad de agentes de inteligencia artificial. Estas operaciones refuerzan la oferta técnica y la seguridad de la firma.

El incremento de la plantilla responde, en parte, a la directiva interna de “alerta roja” emitida en diciembre de 2023 por el director ejecutivo Sam Altman.

Altman suspendió proyectos secundarios y reasignó recursos críticos para acelerar el desarrollo de productos después del lanzamiento del modelo Gemini 3 por parte de Google, principal competidor en el sector. La medida buscó asegurar la competitividad de OpenAI y mantener la agilidad de la organización ante la presión por la supremacía tecnológica.

La expansión de los equipos de ventas e ingeniería apunta a mejorar la atención a clientes corporativos y optimizar el soporte técnico, con el objetivo de afianzar la presencia internacional de OpenAI y asegurar la adopción masiva de sus soluciones de inteligencia artificial.

El desarrollo de alianzas estratégicas y la fidelización de grandes cuentas resultan esenciales para consolidar la posición de la compañía en el mercado global.

Tendencias del mercado y contexto internacional

El auge mundial de la inteligencia artificial, con inversiones que superan los USD 90.000 millones en 2023, impulsa la competencia por talento especializado (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El auge de la inteligencia artificial se refleja en cifras globales. Según el portal de estadísticas alemán Statista, la inversión mundial en IA superó los USD 90.000 millones en 2023 y se espera que alcance cifras récord hacia 2030.

Por su parte, la consultora McKinsey & Company estimó que la IA generativa podría sumar entre USD 2,6 billones y USD 4,4 billones anuales a la economía global en los próximos años, subrayando la importancia estratégica del sector.

La competencia por talento especializado es especialmente alta en Estados Unidos, donde los perfiles vinculados a IA y machine learning figuran entre los más demandados, con tasas de crecimiento superiores al 35% anual.

El refuerzo de la “representación técnica” no solo responde a la demanda de personalización por parte de los clientes, sino también a la necesidad de implementar inteligencia artificial de manera responsable y segura.

Las adquisiciones recientes de startups orientadas a la seguridad y pruebas de IA, como Promptfoo, muestran el foco de OpenAI en fortalecer la robustez y confiabilidad de sus productos para grandes empresas.

Competencia y desafíos para OpenAI

Gigantes tecnológicos como Google, Anthropic, Microsoft y Amazon intensifican la carrera global en inteligencia artificial aumentando inversiones y creación de nuevas divisiones (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Dado Ruvic)

La decisión de acelerar la contratación de talento ocurre en un entorno donde el desarrollo de modelos más sofisticados y la entrada de nuevos actores es constante. Según informes recientes, la capacidad de atraer y retener talento especializado se ha convertido en uno de los principales factores de éxito para las tecnológicas que buscan liderar la próxima generación de innovaciones.

El crecimiento de la industria se traduce también en la apertura de nuevas oficinas y la ampliación de la infraestructura de OpenAI en San Francisco.

La carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial está marcada por la competencia entre gigantes tecnológicos y la aparición de empresas emergentes innovadoras.

Empresas como Anthropic, Microsoft, Meta y Amazon han anunciado inversiones millonarias y la creación de divisiones específicas dedicadas a IA, lo que eleva la competencia por el talento y la innovación.

Según la firma analista de startups CB Insights, en 2023 se crearon más de 2.500 empresas emergentes de IA en todo el mundo, lo que evidencia el dinamismo del ecosistema.

Hasta el sábado, OpenAI no había emitido comentarios oficiales sobre la información difundida por Financial Times. La agencia de noticias financiera Reuters indicó que no logró verificar de manera independiente los detalles del reporte y señaló la reserva de la compañía respecto a sus planes internos de expansión.