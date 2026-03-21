La ola de calor elevó la contaminación atmosférica a niveles récord en la frontera de México y Estados Unidos

Una ola de calor sin precedentes elevó los niveles de sulfuro de hidrógeno en la frontera México-Estados Unidos, impactando gravemente la calidad del aire.

Una ola de calor elevó la contaminación atmosférica en la frontera entre México y Estados Unidos hasta niveles no registrados desde 2024, con emisiones de sulfuro de hidrógeno que afectaron gravemente a barrios del sur del condado de San Diego y profundizaron la crisis ambiental que azota al área del valle del río Tijuana. El fenómeno, agravado por la avería de una bomba clave en la red de aguas residuales de Tijuana, desencadenó alertas sanitarias.

El viernes, la concentración de sulfuro de hidrógeno en el barrio Nestor alcanzó aproximadamente 557 partes por mil millones, una cifra equivalente a casi 18 veces el umbral de exposición peligroso fijado en 30 partes por 1000 millones por el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado de San Diego (APCD), de acuerdo con los datos de monitoreo recogidos por esa entidad.

Se trata del registro diario más alto desde octubre de 2024 y el pico más grave durante la actual ola de calor, que comenzó hacia el 12 de marzo con temperaturas cercanas a 32 °C (90 °F) el viernes, reportó San Diego Union-Tribune.

La ciudad de Tijuana, México, y las áreas adyacentes de San Ysidro, Estados Unidos, con sus principales vías y puntos de interés geográfico.

En marzo de 2026, una combinación de temperaturas excepcionalmente elevadas y el fallo de una bomba de aguas residuales en Tijuana provocó un aumento sin precedentes del sulfuro de hidrógeno en el sur de San Diego, según el medio mencionado anteriormente. Esta situación expuso a las comunidades fronterizas a niveles tóxicos de contaminación, generó problemas de salud y alimentó la preocupación social por la gestión de residuos transfronterizos.

Durante toda la temporada seca continuó el flujo de aguas residuales sin tratar desde México, que según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos (IBWC, por sus siglas en inglés, órgano binacional de regulación hídrica) varió entre 20 y 52 millones de galones diarios. La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, también gestionada por la IBWC, procesó menos de 25 millones de galones por día durante la ola de calor, lo que dejó un volumen considerable de desechos vertiéndose al entorno sin control.

La IBWC explicó que la falla de la bomba de la Estación de Bombeo PB1 de México intensificó los flujos transfronterizos en el canal Stewart’s Drain los días 14 y 15 de marzo. Las reparaciones en curso contribuyeron a la persistencia de los olores y la percepción de riesgo sanitario, según el reporte de la entidad.

El impacto ambiental y social en la frontera

El grupo Coalición del Río Tijuana, una ONG ambiental binacional que nuclea a más de sesenta y cinco organizaciones de la sociedad civil, difundió un comunicado llamando a las autoridades a mejorar la coordinación interinstitucional y a establecer sistemas de alerta más rápidos y efectivos. En el documento se mencionó tanto la situación atmosférica —con inversiones marinas y vientos débiles que atrapan contaminantes a nivel del suelo— como el agravamiento de la exposición para la población local.

Bethany Case, residente de Imperial Beach y voluntaria principal de la campaña Clean Border Water Now de Surfrider —ONG internacional—, relató que el olor tóxico invadió su vivienda y sus vehículos: “No podemos escapar de esta crisis”, dijo.

La avería de una bomba clave en Tijuana intensificó el derrame de aguas residuales sin tratar hacia el sur de San Diego, según la IBWC. (Google Maps)

“Recibir la notificación de que la contaminación supera los niveles seguros cuando ya podemos olerla claramente es demasiado tarde”, recogió San Diego Union-Tribune.

La médica local Kimberly Dickson, quien reside y ejerce en la zona, observó un incremento de pacientes con síntomas compatibles con la exposición a H2S en su consulta. “La situación es inaceptable y exige una intervención urgente”, expresó en un comunicado reproducido por el mismo medio.

Las causas del repunte de contaminación

Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos, el mal funcionamiento prolongado de la bomba de la Estación de Bombeo PB1 de México intensificó los flujos de aguas residuales, elevando la presencia de compuestos tóxicos, especialmente sulfuro de hidrógeno. En los días críticos, el canal Stewart’s Drain presentó descargas inusuales hacia territorio estadounidense, lo que provocó la activación de sistemas de monitoreo y la intervención de equipos técnicos en frontera.

Una vista aérea muestra la frontera entre la densa ciudad mexicana y la infraestructura fronteriza de Estados Unidos. (Google Maps)

Este repunte de emisiones coincide con condiciones meteorológicas específicas: temperaturas casi estivales, inversiones térmicas y vientos ausentes, que favorecen la acumulación de gases pesados en zonas habitadas. Mientras tanto, los trabajos de reparación continúan y los olores persisten, lo que genera preocupación en las localidades adyacentes al canal y los residentes exigen respuestas institucionales rápidas.

Respuestas institucionales y medidas de emergencia

El Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica mantiene la vigilancia sobre las emisiones de sulfuro de hidrógeno en toda su red de medición y ofrece alertas gratuitas por correo electrónico y mensajes de texto a quienes viven en zonas afectadas cuando los niveles rebasan el umbral de 30 partes por mil millones. Además, proporciona purificadores de aire sin costo a los hogares más vulnerables por la polución.

Comunidades del valle del río Tijuana sufrieron problemas de salud y crecientes preocupaciones sociales por la contaminación transfronteriza. (Google Maps)

La autoridad sanitaria del condado, la doctora Sayone Thihalolipavan, sostuvo que el condado continúa la colaboración con socios regionales para enfrentar la emergencia. “Estamos comprometidos a apoyar a la comunidad de South Bay”, afirmó Thihalolipavan.

Sumó: “Continuaremos coordinando recursos y buscando soluciones a largo plazo para las condiciones inaceptables en el valle del río Tijuana”.

Mientras tanto, los pronósticos meteorológicos anticipan una reducción relativa de las temperaturas durante el fin de semana, aunque se prevé que se mantengan por encima de los valores históricos para la región.