Un accidente cierra el único puente que da acceso a una de las playas más populares de Texas

El accidente en el puente Queen Isabella Memorial Causeway interrumpió totalmente el acceso a South Padre Island, la playa más popular de Texas

Un accidente vehicular grave en el puente Queen Isabella Memorial Causeway provocó el cierre total de la única vía de acceso a South Padre Island, una de las playas más visitadas de Texas. El incidente ocurrió a última hora de la tarde del miércoles 18 de marzo y generó una inmediata movilización de los servicios de emergencia, afectando a residentes y turistas que transitaban por la zona en pleno inicio de la temporada alta de vacaciones de primavera.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales y medios de comunicación, el accidente sucedió poco después de las 16. Un Chevrolet Spark colisionó por detrás con una patrulla del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas en los carriles en dirección este del puente, mientras una guardabosques retiraba escombros de la carretera. El impacto fue de tal magnitud que la guardabosques salió despedida y cayó sobre el asfalto, conforme lo reportó el Departamento de Seguridad Pública de Texas. La presencia de escombros en el área complicó aún más la situación y contribuyó a la gravedad del evento.

La colisión involucró directamente a un vehículo estatal conducido por un guarda de caza de Texas, quien resultó herido y fue trasladado de inmediato a un hospital local. Además de la guardabosques, cuatro ocupantes del Chevrolet Spark también resultaron lesionados y debieron ser llevados a distintos hospitales de la zona. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el estado de salud de ninguno de los heridos, lo que genera preocupación entre la comunidad y los visitantes que se encontraban en la isla o planeaban ingresar o salir de ella en esas horas.

El accidente dejó un saldo de cinco personas heridas, todas ellas trasladadas a hospitales cercanos. Entre los afectados se encuentra la guardabosques previamente mencionada, quien cumplía tareas en el puente al momento del incidente. La identidad de los otros cuatro heridos, todos ocupantes del Chevrolet Spark, no fue difundida, y su situación clínica permanece sin actualizarse oficialmente. El episodio evidencia los riesgos a los que están expuestos tanto los trabajadores públicos que desempeñan funciones en rutas como los automovilistas que circulan por vías concurridas.

Cinco personas resultaron heridas, incluyendo una guardabosques y cuatro ocupantes de un Chevrolet Spark, tras el grave choque cerca de South Padre Island

Tras el accidente, las autoridades tomaron la decisión de cerrar completamente el puente Queen Isabella Memorial Causeway en ambas direcciones. Esta medida, aunque estricta, respondió a la necesidad de facilitar el acceso de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad de todos los involucrados. Según explicó Randy Smith, administrador municipal de South Padre Island, el cierre también fue indispensable debido a que los escombros cayeron sobre la barricada que divide los dos sentidos de circulación, creando un punto de separación peligroso para el tránsito.

El cierre del puente provocó una interrupción total del tráfico, dejando a la isla momentáneamente incomunicada por vía terrestre con el resto del valle del Río Grande. Esta situación generó congestión vehicular y complicaciones para quienes intentaban llegar o salir de South Padre Island. El puente de cuatro carriles es la única conexión entre la isla y tierra firme, lo que hace que cualquier incidente tenga un impacto inmediato y considerable en la movilidad local.

El accidente coincidió con el inicio de la Semana de Texas, el periodo de mayor movimiento turístico en la región debido a las vacaciones de primavera. Esta semana suele atraer a decenas de miles de estudiantes universitarios, familias y visitantes a South Padre Island, considerada la playa más popular de Texas. La elevada afluencia de personas y vehículos convierte al puente en un punto estratégico durante estas fechas, incrementando la presión sobre la infraestructura y los servicios públicos en caso de emergencias.

El accidente ocurrió al inicio de la Semana de Texas, coincidiendo con el mayor flujo turístico por vacaciones de primavera en la región

En años anteriores, el tráfico durante estas vacaciones era sinónimo de largas filas y atascos de varias horas para cruzar el puente. Sin embargo, en lo que va del año, el flujo había sido moderado, una tendencia que se vio interrumpida abruptamente por el accidente del miércoles. Tanto Smith como Robert Lopez, jefe de policía de Port Isabel, confirmaron que la congestión fue inevitable tras el cierre, y que el tránsito se restablecería solo una vez garantizada la seguridad en la vía.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata y coordinada. Al lugar acudieron la policía de South Padre Island, el Departamento de Bomberos local, servicios de emergencia tanto de la isla como de Port Isabel, y representantes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los equipos debieron retirar los vehículos siniestrados y limpiar los escombros antes de reabrir el paso. El proceso de investigación del accidente quedó a cargo del Departamento de Seguridad Pública, que permaneció en el sitio mientras se aseguraba la zona.

La calzada Queen Isabella Memorial Causeway fue reabierta a última hora del miércoles 18 de marzo, permitiendo que el tránsito volviera a fluir hacia y desde South Padre Island. La reapertura se logró después de que los equipos completaron las labores de limpieza y verificación de seguridad, aunque persiste el monitoreo de la situación de los heridos y la investigación de las causas precisas del choque.