Estados Unidos

La llegada de más de 100 contenedores dañados activa operativo y alerta ambiental en Long Beach

El OOCL Sunflower procedente de Taiwán motivó el despliegue de la Guardia Costera ante el peligro de fugas químicas y posibles daños ecológicos tras perder parte de su carga en el Pacífico

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Las estrictas medidas de seguridad
Las estrictas medidas de seguridad en Long Beach buscan evitar incidentes ambientales por los contenedores inestables del buque OOCL Sunflower. (ABC7)

La llegada de más de 100 contenedores dañados al Puerto de Long Beach activó un operativo especial de la Guardia Costera de Estados Unidos y generó alarma entre autoridades y operadores logísticos. Tras una prolongada espera en altamar, el buque OOCL Sunflower, procedente de Taiwán, atracó finalmente el 12 de marzo y expuso una carga inestable que amenazaba con derramarse al mar.

El barco, con capacidad para 16.828 contenedores de seis metros, perdió 32 unidades durante una tormenta en el Pacífico Norte y mantuvo otras decenas en equilibrio precario. Las operaciones de descarga avanzan bajo estrictas medidas de seguridad, mientras equipos especializados inspeccionan y monitorean la carga para evitar incidentes ambientales o industriales, según informaron la cadena local ABC7 y el diario Los Angeles Times.

Daños y riesgos tras el temporal en el Pacífico

La travesía del OOCL Sunflower quedó marcada por un episodio de mal tiempo frente a las islas Aleutianas, pocos días después de zarpar de Taiwán el 23 de febrero. El impacto de la tormenta provocó la caída de parte de la carga al océano y desplazó de forma irregular otros 99 contenedores, lo que generó un riesgo inmediato para la integridad del buque y la seguridad portuaria.

Al llegar frente a Long Beach, la nave permaneció varios días en aguas exteriores por orden de las autoridades, que evaluaron la estabilidad de los contenedores antes de permitir el atraque. El objetivo era evitar un nuevo derrumbe durante las maniobras de descarga y proteger tanto al personal como al entorno portuario, de acuerdo con el portal especializado gCaptain.

El OOCL Sunflower llegó al
El OOCL Sunflower llegó al Puerto de Long Beach con más de 100 contenedores dañados tras una tormenta en el Pacífico Norte. (ABC7)

Las primeras imágenes aéreas mostraron la magnitud del incidente: varios contenedores inclinados o apilados en posiciones peligrosas, con el riesgo permanente de caer al mar durante las operaciones.

Materias primas y productos peligrosos en la carga

El daño y desplazamiento de los 100 contenedores dañados afectaron principalmente a materiales para la fabricación de semiconductores, caucho, propelentes y refrigerantes, lo que exigió medidas de precaución máximas, ya que cualquier fuga podía provocar un incidente ambiental o industrial.

Contratistas y personal de la Guardia Costera supervisaron individualmente cada contenedor utilizando equipos de monitoreo de aire y detectores térmicos para verificar el estado de los productos almacenados. Hasta el momento, no se han registrado fugas ni contaminación en el puerto, según confirmó la cadena local ABC7.

La carga afectada incluye materias
La carga afectada incluye materias primas para semiconductores, componentes electrónicos, caucho, propelentes y productos químicos industriales. (ABC7)

Para asegurar la zona, se estableció una zona de exclusión de 91 metros (100 yardas) alrededor del navío y se restringió el acceso a personal no autorizado durante todo el proceso de descarga.

Protocolo de emergencia y vigilancia ambiental

El operativo incluyó la colaboración de múltiples agencias y la activación de protocolos de emergencia para contener eventuales derrames. La Guardia Costera comunicó que, aunque los riesgos eran elevados por la inestabilidad de la carga, no se han producido incidentes mayores ni lesiones entre la tripulación o el personal portuario.

Los equipos especializados retiran los contenedores dañados y realizan inspecciones de seguridad. La vigilancia ambiental se mantiene activa, con monitoreo constante de la calidad del aire y detección de posibles fugas químicas.

Según el diario Los Angeles Times, el incidente revela desafíos logísticos y de seguridad para los megabuques portacontenedores, especialmente en condiciones meteorológicas adversas y rutas transoceánicas de alta densidad.

Antecedentes y repercusiones en la industria naviera

El episodio del OOCL Sunflower ocurre pocos meses después de un incidente similar en el mismo puerto, y ha puesto en debate la vulnerabilidad de las operaciones marítimas ante fenómenos climáticos extremos. Algunos especialistas señalan que el aumento del tamaño de los buques y la complejidad de las cargas incrementan los riesgos durante las travesías y las maniobras portuarias.

La industria enfrenta presión para revisar protocolos de seguridad y mejorar los sistemas de sujeción, así como para fortalecer la coordinación entre navieras, autoridades portuarias y agencias regulatorias.

La situación repercute en la cadena de suministro, ya que los productos afectados —materias primas, componentes electrónicos y químicos industriales— resultan fundamentales para sectores estratégicos. Varios importadores han informado retrasos y ajustes en sus líneas de producción debido a la pérdida o daño de la mercancía, según reportó el portal especializado gCaptain.

Decisiones tras el incidente y próximos pasos

Mientras las tareas de descarga y remoción de los 32 contenedores dañados avanzan, la autoridad portuaria y la Guardia Costera realizan una evaluación integral del suceso. El objetivo es identificar posibles mejoras en los protocolos de respuesta y prevención ante emergencias similares.

No se han reportado daños al casco del buque ni afectaciones a la infraestructura portuaria. Los esfuerzos actuales se concentran en minimizar los riesgos residuales y garantizar la seguridad ambiental, a la espera de los resultados finales de las inspecciones técnicas.

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