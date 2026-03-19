El gobernador de California desafía a Trump con una demanda por revocar una ley sobre gases de efecto invernadero

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha desafiado este jueves a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al presentar una demanda junto con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y 25 fiscales generales por revocar una legislación que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

"Hemos impugnando la decisión de la Administración Trump de revertir una de las protecciones climáticas más importantes en nuestro país (...) Durante 15 años, ha sido la base legal para limitar la contaminación procedente de automóviles y camiones", ha explicado el fiscal general del estado estadounidense, Rob Bonta, en rueda de prensa.

En este sentido, ha afirmado que esta medida se basa "en la ciencia, ha sido avalada por tribunales" y utilizada por administraciones de ambos partidos. "El Gobierno federal trata de desautorizar a la ciencia", ha expresado.

Bonta ha indicado que no se trata de "un pequeño cambio técnico", sino que es "una decisión trascendental que aumentará la contaminación, agravará el cambio climático y pondrá en riesgo la salud de millones de estadounidenses", además de desafiar un "precedente claro" por parte del Tribunal Supremo.

"La medida no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de rigurosa revisión científica respaldada por pruebas abrumadoras; pruebas que se han fortalecido aún más en los últimos 15 años. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) no puede simplemente borrar esa realidad porque sea una verdad políticamente incómoda", ha indicado.

Por su parte, Newsom ha argumentado que la Administración Trump "ni siquiera intenta debatir" las consecuencias del cambio climático "porque saben que no pueden hacerlo". "Quieren hacer que la contaminación vuelva a ser grande de nuevo (en alusión al lema trumpista). "Y mientras, se quedan con el dinero", ha dicho.

"Richard Nixon se revuelve en la tumba. Fue la propia Ley del Aire Limpio la que estableció este marco y estas pautas. Desde 2009, reconocemos lo obvio: los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono y el metano perjudican nuestra salud pública y prosperidad económica", ha explicado, agregando que la Administración Trump busca "recrear el siglo XIX".

La legislación, aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama, se basa en los hallazgos de que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero ponen en peligro la seguridad pública.

La ley se convirtió en la base legal de iniciativas federales para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en el sector automovilístico, las refinerías o las fábricas. La Administración Trump también ha abandonado el Acuerdo de París y ha aprobado una serie de medidas para incentivar la producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón.