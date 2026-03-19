Estados Unidos

El gobierno de Nueva York reactiva programa para construir viviendas accesorias

La administración local anunció la reapertura de créditos y asistencia técnica destinados a habilitar apartamentos adicionales en propiedades residenciales, en medio de un déficit persistente de vivienda y nuevas reglas de rezonificación urbanística

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Nueva York reactivó un programa
Nueva York reactivó un programa clave para facilitar la construcción de viviendas accesorias en medio de la crisis habitacional, ofreciendo financiamiento y asesoría a propietarios interesados en ampliar sus residencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la ciudad de Nueva York relanzó este miércoles el programa de financiamiento para la construcción de viviendas accesorias en propiedades residenciales, una iniciativa detenida durante dos años para afrontar la crisis habitacional local.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda implementó nuevos recursos para facilitar la edificación de estos espacios, conocidos como ADUs —apartamentos accesorios, “granny flats” o “mother-in-law units”—, y abrió nuevamente la convocatoria para solicitar préstamos y apoyo técnico.

Según informó el medio local especializado THE CITY, los propietarios pueden acceder a través del programa Plus One ADU a hasta USD 395.000 en préstamos, además de asesoría, para construir una unidad adicional en sus terrenos. Los interesados tienen plazo para aplicar hasta el 12 de junio.

En la primera ronda del programa, cerca de 2.800 propietarios —principalmente en Queens, Staten Island y el Bronx— mostraron interés, aunque solo una cuarta parte fue considerada elegible según la agencia. De acuerdo con cifras divulgadas por la ciudad y recogidas por THE CITY, en la última edición de Plus One ADU, se estimó que solo podrían financiarse 35 propietarios.

Las unidades de vivienda accesorias,
Las unidades de vivienda accesorias, conocidas como ADUs, permiten a los dueños de viviendas sumar espacios independientes en sus propiedades, desde pequeños departamentos en áticos hasta casas de menor tamaño en patios traseros (HPD/Unit Two Development/Chien Dao Architecture PC)

El impulso de las ADUs podría generar 25.000 nuevas viviendas en 15 años

Un portavoz de la alcaldía indicó al medio que aún no se otorgó ningún préstamo a través del programa y que esperan concretar una primera tanda antes de finalizar el año.

El lanzamiento de estos recursos coincide con la implementación paulatina del esquema de rezonificación bautizado como City of Yes for Housing Opportunity, aprobado durante la administración de Eric Adams.

Esta normativa permite la construcción legal de viviendas accesorias —desde áticos convertidos en viviendas hasta pequeños chalets independientes— en terrenos con casas unifamiliares o bifamiliares, dentro de zonas designadas.

Cálculos citados por THE CITY señalan que la iniciativa podría sumar 25.000 nuevas viviendas accesorias durante los próximos 15 años, cifra que representa más del 30% del total de nuevas unidades habitacionales viables con la nueva rezonificación. Este volumen resulta significativo ante el déficit persistente de vivienda en la ciudad.

La expansión de este tipo
La expansión de este tipo de construcciones tiene el potencial de transformar el mercado inmobiliario local, con estimaciones oficiales que prevén la incorporación de miles de nuevas unidades residenciales en los próximos años (HPD/Unit Two Development/Chien Dao Architecture PC)

Herramientas para propietarios y obstáculos regulatorios persistentes

Entre los recursos presentados, los propietarios pueden consultar en línea qué tipo de vivienda accesoria pueden construir en su dirección, obtener estimaciones de presupuesto, guías para todo el proceso y acceder a modelos de diseño preaprobados.

El objetivo, detalló Leila Bozorg, vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, es que “cualquier neoyorquino que desee agregar una vivienda accesoria pueda hacerlo”. Bozorg agregó: “Crear una ADU puede parecer fuera del alcance para demasiados residentes”.

El alcalde Zohran Mamdani destacó que facilitar la construcción de estas unidades significa “permitir que la ciudad crezca sin sacrificar la identidad de nuestros barrios”. También subrayó que estas unidades pueden destinarse tanto a familiares como a la generación de ingresos adicionales para los propietarios, según publicó THE CITY.

El alcalde Zohran Mamdani subrayó
El alcalde Zohran Mamdani subrayó que el acceso a viviendas accesorias forma parte de la estrategia para atender la demanda habitacional sin alterar la esencia de los vecindarios (REUTERS/Ryan Murphy)

La demanda por estas construcciones se mantiene alta. Como antecedente, el año pasado desarrolladores en Staten Island obtuvieron permisos para viviendas con apartamentos en semisótano antes de que se implementaran las reglas definitivas.

Las autoridades municipales continúan trabajando en la legalización de múltiples unidades subterráneas, cuya regulación generó críticas de activistas que reclaman condiciones de seguridad adecuadas.

El financiamiento, la información clara sobre normativas y el apoyo técnico surgen como respuesta a los principales obstáculos —burocracia, falta de orientación y dificultades de acceso a créditos— que enfrentaban hasta ahora los propietarios interesados en ampliar su vivienda.

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