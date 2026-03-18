Los 12 mejores resorts para familias en el suroeste de Florida

South Seas Resort en Captiva incorpora parque acuático, club infantil y villas junto a la playa tras su reconstrucción post huracanes

Las familias que buscan unas vacaciones inolvidables en el suroeste de Florida encuentran una oferta cada vez más atractiva gracias a la renovación y apertura de complejos turísticos enfocados en el disfrute de grandes y chicos. A lo largo de la costa, destinos icónicos como South Seas, el Naples Beach Club y el Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa han evolucionado para responder a las nuevas demandas tras los embates de los huracanes recientes y la creciente preferencia por experiencias integrales junto al mar.

En el extremo de la isla de Captiva, South Seas vive una etapa de reconstrucción tras los daños sufridos durante las temporadas de huracanes de 2022 y 2024. El resort, referente de las vacaciones familiares intergeneracionales, ha incorporado novedades como Captiva Landing, un parque acuático con toboganes y río lento, además de una sala de juegos, club infantil y el restaurante Beach House, donde disfrutar de la puesta de sol es parte esencial de la experiencia. El complejo, con 133 hectáreas, permite alojarse en villas vacacionales o lujosas casas de alquiler, todas próximas a la playa y conectadas por un tranvía interno. La diversión se extiende al golf, con el campo corto The Clutch de 12 hoyos, y al tradicional muelle de pesca del resort.

Naples Beach Club, de Four Seasons, redefine el lujo familiar con spa, playa privada y apertura de club infantil prevista para 2026

En Naples, el recién inaugurado Naples Beach Club, A Four Seasons Resort, redefine el lujo familiar en la región. Sus 305 metros de playa de arena blanca, junto con la piscina con zona de chapoteo y el acceso a kayaks y paddle surf, lo convierten en un entorno ideal para el descanso y la actividad. El resort ofrece un spa completo, gimnasio 24 horas y bicicletas eléctricas gratuitas, además de cinco propuestas gastronómicas donde destacan el HB’s y el Sunset Bar. Para 2026, se prevé la apertura de un club infantil y un pub familiar con bolera, green de golf y sala de juegos, consolidando la apuesta por experiencias completas.

Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa destaca en Bonita Springs con un parque acuático de tres acres y excursiones a una isla privada

El Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa en Bonita Springs es sinónimo de aventura acuática. Su parque de tres acres, con río lento y toboganes, es el principal atractivo para familias, complementado con fogatas para asar malvaviscos y un putting green junto al lago. El resort organiza un paseo en barco de 15 minutos hacia Big Hickory Island, una isla privada situada en la reserva ecológica de la bahía de Estero, donde los huéspedes pueden disfrutar de un día de playa exclusivo. Las 462 habitaciones y suites renovadas, con puertas corredizas de vidrio de piso a techo, maximizan la entrada de luz natural y el contacto con el entorno.

The Ritz-Carlton Naples renueva 474 habitaciones y presenta la Torre Vanderbilt con salón exclusivo y programa de actividades en la naturaleza

Por su parte, The Ritz-Carlton Naples reabrió en 2023 tras nueve meses de cierre forzoso por el huracán Ian. Las 474 habitaciones y suites fueron rediseñadas con inspiración costera y la nueva Torre Vanderbilt de 14 plantas incorpora un salón exclusivo y habitaciones de categoría superior. El resort ofrece diez bungalows privados junto a la piscina, todos climatizados y equipados, y un renovado programa infantil Ritz Kids, con actividades en contacto con la naturaleza desarrolladas en colaboración con la Conservancy of Southwest Florida.

LaPlaya Beach & Golf Resort finaliza una renovación total y ofrece habitaciones modernas, fogatas en la playa y paseos en barco por manglares

En LaPlaya Beach & Golf Resort, la renovación de 18 meses culminada en mayo de 2024 ha brindado habitaciones y suites con estilo moderno y vistas panorámicas al Golfo de México. El complejo destaca por su acceso directo a la playa, tres piscinas, actividades regulares para niños, alquiler gratuito de bicicletas y cunas portátiles. Los paseos privados en barco por los canales y manglares permiten avistar delfines y aves, y las fogatas junto a la playa son el cierre perfecto para cada jornada.

Gasparilla Inn en Boca Grande mantiene su legado con alojamientos históricos, playa privada, golf para adultos y cocina local destacada

La tradición se vive en Gasparilla Inn, en Boca Grande, donde los alojamientos incluyen habitaciones históricas, cabañas y casas frente al mar. Las familias disfrutan de la playa, la piscina, senderos para bicicletas y paseos en kayak, mientras los adultos acceden a un campo de golf par 72 y tratamientos de spa. El restaurante The Pink Elephant es una parada obligada para quienes desean probar la cocina local en un ambiente relajado.

Sundial Beach Resort & Spa en Sanibel ofrece apartamentos familiares, cinco piscinas climatizadas y actividades como búsqueda de conchas y deportes

El Sundial Beach Resort & Spa en Sanibel propone apartamentos tipo condominio de una a tres habitaciones, ideales para familias que buscan autonomía y cercanía a la playa. La búsqueda de conchas, cinco piscinas climatizadas, canchas de tenis y pickleball, así como el acceso gratuito a kayaks y bicicletas, conforman su oferta de actividades. La experiencia se completa con restaurantes de cocina variada y vistas al golfo.

Westin Cape Coral Resort at Marina Village sobresale en actividades gratuitas, avistamiento de delfines y alojamiento con vistas al río

En Cape Coral, el Westin Cape Coral Resort at Marina Village se distingue por su ubicación a orillas del río Caloosahatchee y su enfoque en actividades gratuitas para huéspedes, como excursiones de avistamiento de delfines, alquiler de bicicletas, acceso a cuatro piscinas, canchas de tenis y petanca, y un spa. Las habitaciones, equipadas con balcones y la reconocida cama Heavenly Bed, permiten disfrutar de las puestas de sol.

El Edgewater Beach Hotel en Naples ofrece suites familiares con cocinas completas y balcones privados a pasos de la playa

El Edgewater Beach Hotel en Naples brinda suites de una a tres habitaciones con cocinas completas y balcones privados. La playa gestionada profesionalmente, dos piscinas climatizadas, un gimnasio con bicicletas Peloton y un estudio de bienestar, junto con la proximidad a atracciones como el zoológico y el jardín botánico, convierten este destino en un punto fuerte para familias activas.

‘Tween Waters Island Resort & Spa en Captiva destaca por su ubicación entre el Golfo de México y Pine Island Sound con playa privada

En la isla Captiva, ‘Tween Waters Island Resort & Spa aprovecha su ubicación entre el Golfo de México y Pine Island Sound; aquí, las opciones incluyen playa privada, excursiones de pesca, tours en kayak, canchas deportivas y el alquiler gratuito de bicicletas. Sus 19 cabañas históricas, decoradas con pinturas locales y nombradas en honor a visitantes ilustres, aportan singularidad al alojamiento.

Sunseeker Resort Florida Gulf Coast sobresale en Charlotte Harbor por sus Sunsuites con cocina, piscina familiar y acceso exclusivo a Aileron Golf

El Sunseeker Resort Florida Gulf Coast, a orillas de Charlotte Harbor, destaca por sus Sunsuites de una a tres habitaciones, cocinas completas y acceso a un salón con refrigerios gratuitos. Su oferta gastronómica abarca 15 restaurantes y bares, así como una piscina familiar frente al mar y acceso exclusivo al campo Aileron Golf Club.

Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach impulsa la revitalización tras los huracanes, con acceso directo a la playa, spa, piscina infantil y eventos en vivo

Por último, Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach ha sido clave en la revitalización de la zona tras los huracanes. Ubicado en la isla de Estero, ofrece acceso directo a la playa, alquiler de tumbonas y parasailing. La piscina con entrada sin escalones es ideal para los más pequeños, y el programa anual de eventos incluye entretenimiento en vivo y juegos diarios. El spa St. Somewhere complementa la experiencia, junto a habitaciones decoradas con el estilo playero de la marca y vistas al Golfo de México.