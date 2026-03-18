El precio del diésel supera los USD 5 por galón en Estados Unidos

El precio del diésel en Estados Unidos supera los USD 5 por galón y marca el nivel más alto desde diciembre de 2022. (Reuters)

El precio promedio del diésel en Estados Unidos superó los USD 5 por galón el martes, una situación que genera presiones inmediatas sobre el costo de vida y el funcionamiento de la cadena de suministros. Esta subida, atribuida a la congestión del Estrecho de Ormuz provocada por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, afecta a los productores agrícolas y a la industria del transporte, y amenaza con trasladar el encarecimiento a los precios de alimentos, bienes y servicios esenciales dependientes de la logística terrestre.

En el último mes, el diésel pasó de un promedio de USD 3.65 por galón a USD 5.04, de acuerdo con la organización automovilística AAA citada por NBC News. Este nivel no se observaba desde diciembre de 2022.

El precio del diésel en Estados Unidos supera los USD 5 por galón y marca el nivel más alto desde diciembre de 2022. (Reuters)

La diferencia registrada frente a hace cuatro semanas refleja cómo las tensiones geopolíticas alteran los precios de insumos clave para la economía real. En el mismo periodo, el precio nacional de la gasolina sin plomo subió a USD 3.79 por galón, en comparación con los USD 2.92 anotados treinta días atrás, incrementando la presión sobre los hogares estadounidenses que enfrentan años de aumentos sostenidos en la inflación.

El impacto inmediato sobre productores y consumidores

El diésel resulta esencial para el funcionamiento de tractores, camiones de carga, equipos de construcción y flotas de logística que trasladan mercancías, alimentos y materias primas a lo largo del país. Paul Dietrich, director de inversiones en Wedbush Securities, explicó a NBC News: “el diésel es lo que mueve la economía real. Transporta los alimentos, paquetes, materiales de construcción y el inventario en los estantes”.

La subida de precios golpea especialmente a los agricultores, quienes suelen ser los primeros en experimentar el impacto en los costos operativos. John Boyd Jr., productor agrícola de cuarta generación en Virginia, relató al medio que llenar el tanque de su tractor requiere 100 galones de diésel, lo que ahora representa un desembolso aproximado de USD 500 cada vez, complicando la rentabilidad y viabilidad de los productores pequeños y medianos.

El alza del diésel y de la gasolina afecta los precios de alimentos, bienes y servicios esenciales en todo el país. (Reuters)

Además, el conflicto en la región del Golfo ha encarecido fertilizantes esenciales. Cerca de un tercio de los componentes globales de fertilizantes, especialmente la urea, el azufre y el amoníaco, transitan por el Estrecho de Ormuz, que actualmente enfrenta restricciones logísticas debidas a la situación bélica, según consignó NBC News.

Repercusiones económicas transversales y ajustes en servicios

Si bien la mayoría de los estadounidenses no consume diésel ni fertilizantes en la escala de un productor agrícola, el incremento en estos precios repercute en la economía cotidiana a través del aumento de la gasolina y de los servicios relacionados al transporte de bienes.

Según Dietrich, “si la guerra con Irán mantiene elevados los precios del diésel, el efecto es un golpe sobre los precios al consumidor: los comestibles se encarecen, las entregas cuestan más y los presupuestos familiares se resienten”.

Las empresas logísticas UPS y FedEx incrementaron tarifas mediante recargos para envíos que parten o llegan a países de Medio Oriente, mientras que varias aerolíneas comerciales aumentaron tanto las tarifas como los recargos por combustible debido al encarecimiento del diésel y el jet fuel, conforme a datos recabados en NBC News.

La incertidumbre sobre el final del conflicto en Medio Oriente mantiene alteradas las cadenas logísticas globales y afectadas las finanzas de los hogares estadounidenses. (Reuters)

Michael Adjemian, docente del departamento de economía agrícola de la Universidad de Georgia, indicó que los primeros sectores en subir de precio serán aquellos que requieren más uso de maquinaria agrícola o transporte pesado, como los alimentos perecederos o refrigerados y los productos cultivados lejos de los centros de consumo.

Pese a que el efecto inicial puede pasar desapercibido para la mayoría de los hogares, Dietrich advirtió en declaraciones al medio que “la inflación del diésel generalmente no es dramática en un primer momento. Es paulatina y difícil de revertir".

Y sumó: “Los consumidores pueden no notarlo en un solo día, pero en pocas semanas se refleja en los recibos del supermercado, los recargos en las entregas y el encarecimiento de los viajes, debilitando el poder de compra”.

Incertidumbre sobre la normalización de rutas y precios internacionales

El conflicto con Irán alteró rutas y tarifas habituales del comercio marítimo internacional. Las navieras de transporte de carga y petróleo enfrentan interrupciones a nivel global y sigue sin estar claro cómo o cuándo el tráfico marítimo no petrolero retomará su curso una vez que cesen las hostilidades y los canales recuperen seguridad.

El gobierno de Donald Trump asegura que el aumento de los precios de la energía será transitorio y que la estabilización llegará apenas terminen las acciones militares. “Puedo decirles que cuando esto termine, los precios del petróleo bajarán muy, muy rápidamente. Lo mismo pasará con la inflación y con todo lo demás”, afirmó el presidente en la Casa Blanca el lunes.

Añadió que su prioridad está en privar a Irán de capacidad nuclear, anteponiendo este objetivo a la volatilidad del mercado petrolero.

Boyd, agricultor en Virginia, expresó su escepticismo respecto a la transitoriedad del impacto: “Sigo las noticias y el presidente dice que esto será temporal. Pero para mí, no es temporal”, declaró ante NBC News.

Mientras subsiste la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la reorganización de las cadenas logísticas internacionales, los efectos del alza del diésel ya se perciben en los costos de bienes y servicios, lo cual afecta la capacidad de gasto y la estabilidad financiera de los hogares estadounidenses.