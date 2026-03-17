San Francisco logra reducciones notables en la contaminación atmosférica

San Francisco lidera en Estados Unidos como la única ciudad que logra reducir significativamente la contaminación atmosférica, según Breathe Cities

San Francisco ha sido reconocida a nivel internacional por sus logros en la lucha contra la contaminación atmosférica. Un reciente estudio la nombra como la única ciudad de Estados Unidos que ha alcanzado “reducciones notables” en los niveles de contaminantes del aire, una distinción que la ubica en el centro de la conversación global sobre salud ambiental. Este informe, realizado por Breathe Cities, analizó datos de la calidad del aire en urbes de todo el mundo durante los últimos quince años, identificando apenas 19 ciudades que lograron disminuir significativamente la presencia de partículas finas (PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2). De todas ellas, San Francisco es la única representante de Norteamérica en la lista.

El concepto de “reducciones notables” utilizado por el estudio se refiere a una disminución de al menos el 20 % tanto en PM2,5 como en NO2, dos de los principales contaminantes atmosféricos según los estándares internacionales. Entre 2010 y 2024, la ciudad californiana logró superar este umbral, consolidando su posición como pionera en la mejora de la calidad del aire urbano.

La calidad del aire en San Francisco mejora con reducciones superiores al 20% tanto en partículas PM2,5 como en dióxido de nitrógeno (NO2) entre 2010 y 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las PM2,5 y el NO2 ocupan un lugar central en el debate sobre la contaminación atmosférica debido a sus efectos sobre la salud. Las PM2,5 son partículas sólidas microscópicas mezcladas en el aire, generadas principalmente por la combustión, el tráfico vehicular y las actividades industriales. Su tamaño diminuto les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, lo que las vincula directamente con enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud crónicos. Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas acre que se forma durante la combustión de combustibles fósiles, especialmente en motores y procesos industriales. La exposición a NO2 puede provocar afecciones respiratorias, agravar el asma y contribuir a la formación de lluvia ácida, afectando tanto a la población humana como a los ecosistemas.

Reducir la presencia de estos contaminantes en el aire es una prioridad para las grandes ciudades, ya que la contaminación atmosférica se asocia a miles de muertes prematuras y a un deterioro general de la calidad de vida urbana. Los avances de San Francisco en este campo muestran que es posible revertir tendencias negativas cuando se aplican políticas públicas sostenidas y basadas en la evidencia.

El estudio de Breathe Cities no solo destaca los resultados, sino también las estrategias empleadas por San Francisco para conseguirlos. Una de las iniciativas más relevantes ha sido la colaboración con el Distrito de Gestión de la Calidad del Área de la Bahía para desarrollar una Evaluación de Riesgos para la Salud por la Calidad del Aire. Esta herramienta, accesible públicamente en línea, permite a los habitantes conocer la “zona de exposición a los contaminantes atmosféricos” de su vecindario y los riesgos asociados, facilitando la toma de decisiones informadas y fomentando la participación ciudadana en el monitoreo ambiental.

San Francisco también ha impulsado reformas urbanas orientadas a disminuir la dependencia de los vehículos particulares. En 2019, se eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran un número mínimo de plazas de estacionamiento, una medida que desincentiva el uso del automóvil privado y promueve alternativas más limpias, como el transporte público y la movilidad activa. Además, la ciudad ha exigido la instalación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en todas las nuevas construcciones y renovaciones de envergadura, acompañando esta obligación con incentivos económicos de hasta USD 120.000 para quienes instalen este tipo de tecnología. De este modo, se facilita la transición hacia una movilidad menos contaminante y se incentiva la adopción de vehículos eléctricos entre la ciudadanía y las empresas.

El estudio internacional destaca a San Francisco como pionera en reducción de contaminantes atmosféricos, superior a otras grandes ciudades de Norteamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas políticas han sido fundamentales para que San Francisco lograra reducir en algo más del 20 % tanto las PM2,5 como el NO2 en el periodo analizado. El compromiso institucional, la transparencia en la información y los incentivos a la innovación tecnológica han permitido a la ciudad posicionarse como referente en la gestión de la calidad del aire.

En el contexto internacional, el estudio de Breathe Cities revela que casi la mitad de las urbes que alcanzaron las mayores reducciones en la contaminación atmosférica están ubicadas en Asia Central y Oriental. Este dato desafía la percepción de que solo las ciudades de economías avanzadas pueden lograr mejoras rápidas en este campo. Específicamente, Pekín y Varsovia lideran el descenso de PM2,5, con reducciones del 48 % y 46 % respectivamente. En cuanto al NO2, Ámsterdam y Róterdam encabezan la lista con caídas del 44 % y 43 %.

El caso de San Francisco destaca por ser la única ciudad norteamericana en el grupo de las 19 urbes más exitosas, lo que la convierte en un ejemplo singular dentro de Estados Unidos. Mientras que en otras regiones los avances han sido impulsados por cambios estructurales y políticas nacionales, el progreso de San Francisco responde a una combinación de gestión local, reformas urbanas y participación ciudadana. La experiencia de esta ciudad demuestra que la transformación ambiental es posible incluso en contextos urbanos complejos, siempre que exista voluntad política, innovación y un enfoque sostenido en la salud pública.