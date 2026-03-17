Nueva York reforma una ley para que la contaminación del aire active protocolos de emergencia

Las autoridades de Nueva York analizan reclasificar la contaminación atmosférica como ‘catástrofe’ equiparable a huracanes o inundaciones para mejorar la respuesta a emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la zona triestatal de Nueva York, la exposición a contaminación atmosférica ha alcanzado niveles que preocupan a las autoridades estatales, quienes analizan reclasificar los episodios de mala calidad del aire como “catástrofes” equiparables a huracanes o inundaciones.

Según el informe anual State of the Air 2025 de la Asociación Americana del Pulmón, organización de referencia en salud respiratoria de Estados Unidos, el área metropolitana de Nueva York, junto con Nueva Jersey y Connecticut, permanece entre las veinticinco regiones más afectadas por polución en Estados Unidos.

El estudio advierte que la población hispana enfrenta un riesgo tres veces mayor de exposición a concentraciones dañinas de contaminantes, desigualdad agravada por la alta prevalencia de asma, diabetes y enfermedades cardíacas en este grupo.

La reforma legal, denominada Proyecto de Ley de Preparación ante Emergencias por Calidad del Aire Peligrosa, aún en debate en la legislatura estatal, propone incluir explícitamente la “calidad del aire peligrosa” en el listado de catástrofes que justifican el despliegue de recursos de emergencia.

Hasta el momento, solo fenómenos como huracanes, inundaciones, grandes incendios, epidemias y crisis de contaminación del agua activaban estos protocolos.

La iniciativa responde a la persistencia de situaciones que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad de millones de personas y a la necesidad de que los eventos de aire peligrosamente contaminado activen protocolos de emergencia estatal.

Un episodio clave que evidenció las consecuencias de la inacción ocurrió en junio de dos mil veintitrés, cuando incendios forestales en Québec, bajo jurisdicción del gobierno de Canadá, enviaron una densa nube de humo sobre el noreste estadounidense.

Las autoridades sanitarias de Nueva York documentaron un incremento abrupto en las visitas hospitalarias de niños y personas mayores, especialmente en sectores afroamericanos y latinos.

Max Micallef, vocero de la Asociación Americana del Pulmón, detalló al medio especializado que en esos días “los cielos del Estado de Nueva York se tiñeron de naranja y rojo” y se registró “un aumento en las consultas de emergencia de niños y adultos mayores en comunidades negras y latinas debido a complicaciones por asma”.

Las mediciones recogidas por el informe analizan los niveles de ozono troposférico (smog) y partículas finas (hollín), mostrando que distritos como Queens, El Bronx y Manhattan lideran el ranking de peor calidad del aire en la zona metropolitana.

En particular, Queens registra los niveles más persistentes de smog y partículas, seguido por El Bronx. Al cierre de 2025, nuevos condados del noreste ingresaron a la lista de zonas en riesgo, mientras algunas áreas del oeste mostraron leves mejoras, según la Asociación Americana del Pulmón.

La asambleísta estatal Jessica González-Rojas, representante de Queens y promotora principal del proyecto, destacó para el informe State of the Air 2025la necesidad de legislar: “Este proyecto de ley garantiza que tengamos un plan claro para responder a este tipo de emergencias y mantener a la población segura”.

El estado de Nueva York evalúa así una reforma legal que permitiría activar protocolos de emergencia cuando los índices de calidad del aire alcancen niveles considerados peligrosos para la salud humana.

Este cambio, impulsado por la Asociación Americana del Pulmón, colocaría la contaminación atmosférica en el mismo rango de prioridad que otros desastres, obligando a una actuación gubernamental inmediata y a la coordinación de recursos y fondos para la protección de la población vulnerable.

Reconocimiento legal y protocolos de emergencia

La reforma legal impulsada por Jessica González-Rojas permitiría activar protocolos de emergencia por mala calidad del aire, garantizando protección a la población vulnerable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de la “calidad del aire peligrosa” como catástrofe reconocida dotaría a Nueva York y sus condados de un marco formal para actuar cada vez que los índices de polución superen umbrales dañinos.

Esta actualización busca facilitar la coordinación de recursos, optimizar la alerta pública y permitir la implementación de medidas de salud avaladas legalmente. Además, activaría potencialmente fondos estatales o federales y facultades extraordinarias, replicando la respuesta ante huracanes o tormentas graves.

Entre los antecedentes recientes sobresale el doble impacto registrado: primero, en el verano de dos mil veintitrés, tras los incendios en territorio controlado por el gobierno de Canadá que redujeron la visibilidad y dispararon los niveles de contaminación en Nueva York; luego, en el verano de dos mil veinticinco, cuando una nueva ola de humo canadiense motivó la emisión de alertas ambientales.

En ambas ocasiones, la calidad del aire fue clasificada como no saludable para poblaciones sensibles, según el Departamento de Salud estatal.

El análisis de State of the Air 2025 muestra que Queens y El Bronx destacan de forma reiterada como los distritos más afectados por la polución. Los niveles de smog y hollín allí superaron los umbrales recomendados en los últimos tres años, con consecuencias como mayores tasas de enfermedades crónicas y consultas de urgencia, sobre todo entre niños y adultos mayores.

Impacto desigual y desafíos para la reforma

El incremento de eventos de contaminación por humo y smog en el noreste del país convierte la protección ambiental y la equidad sanitaria en prioridades legislativas para el estado de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe enfatiza que, mientras en el oeste del país se observa una leve reducción en los picos de contaminación, el noreste enfrenta una tendencia contraria, con más condados ingresando a la lista de zonas problemáticas.

La población hispana, según la Asociación Americana del Pulmón, sigue siendo la más vulnerable, ya que concentra un mayor porcentaje de residentes en lugares donde el aire no cumple los estándares mínimos de seguridad ambiental.

La importancia de este proyecto radica en su potencial para modificar la gestión de emergencias ambientales, reconociendo legalmente los episodios de humo, smog y partículas como desastres de gravedad equivalente a otros eventos extremos.

Este nuevo enfoque permitiría anticipar y mitigar daños a la salud, así como canalizar recursos y asistencia de forma más ágil y eficaz.

Las autoridades y organizaciones sociales consideran que la reforma responde a la frecuencia y gravedad de los episodios recientes, agravados por factores climáticos y transfronterizos como la quema de bosques bajo control del gobierno de Canadá.

El debate legislativo continúa mientras la zona triestatal enfrenta una realidad donde la contaminación deja de ser un fenómeno esporádico y se convierte en una amenaza persistente para la salud y la seguridad pública.