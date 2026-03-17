Estados Unidos

Hasta 500 USD de reembolso en Nueva York: quiénes pueden acceder y cómo funciona

Una reciente medida implementada en la ciudad permite que determinados residentes reciban una suma extraordinaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y realicen el trámite según las instrucciones oficiales del programa local de apoyo económico

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El programa de reembolso estatal
El programa de reembolso estatal de Nueva York plantea transferir hasta USD 500 por hogar para combatir el impacto de la inflación y el aumento de tarifas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo programa de reembolso estatal busca inyectar hasta USD 500 en las cuentas de millones de residentes de Nueva York antes del verano de 2026, siempre que prospere la medida propuesta por la Asamblea estatal.

El proyecto responde al aumento sostenido de las tarifas de servicios públicos y los precios al consumidor, y pretende brindar un alivio inmediato a los hogares de clase media y trabajadora, quienes han visto incrementarse sus gastos en electricidad, alimentos y transporte.

La Asamblea estatal, presidida por Carl Heastie, estima que la ayuda total alcanzaría USD 2.600 millones si la iniciativa se aprueba durante las negociaciones presupuestarias de este año. Esta cifra representa uno de los paquetes de transferencia directa más voluminosos propuestos recientemente para el estado de Nueva York.

El objetivo central, según Heastie, es “devolver dinero a los bolsillos de quienes enfrentan el encarecimiento de la vida cotidiana” debido al aumento de las tarifas energéticas y la inflación alimentaria, elementos que han impactado la estructura de gastos de los hogares neoyorquinos.

Según el comunicado oficial difundido por la Asamblea, el programa de reembolso está diseñado para beneficiar a los contribuyentes que se han visto más afectados por el actual contexto inflacionario.

El plan establece que quienes hayan declarado hasta USD 150.000 en su declaración de impuestos estatal de 2025 recibirán el monto máximo de USD 500. Los hogares con ingresos entre USD 150.000 y USD 300.000 obtendrán un pago único de USD 300.

La medida abandona los criterios tradicionales de focalización exclusiva en sectores vulnerables y amplía el alcance a una base mayor de contribuyentes, siempre que cumplan con los requisitos fiscales.

En caso de ser incorporado al presupuesto definitivo, el desembolso se realizará automáticamente para la mayoría de los beneficiarios, siguiendo el mecanismo empleado en anteriores rondas de estímulo económico impulsadas por el Estado en los últimos años.

Los fondos se transferirán directamente a la cuenta bancaria o dirección postal registrada en la declaración fiscal, por lo que la Asamblea recomienda mantener actualizada toda la información tributaria antes del cierre del ciclo fiscal 2025.

La presión por el aumento de tarifas y su impacto en el presupuesto familiar se profundizó recientemente, especialmente en servicios energéticos.

Datos recientes de la Asamblea muestran que las tarifas de distribución de la empresa energética Con Edison registraron incrementos continuos, llevando las facturas de electricidad y calefacción a niveles sin precedentes, lo que motivó la búsqueda de nuevas políticas de auxilio económico para amortiguar el efecto de los aumentos en los precios de bienes y servicios esenciales.

La transferencia de hasta USD 500 por hogar busca aliviar de manera directa el impacto de la inflación sobre la economía familiar según la Asamblea estatal, otorgándose en función del ingreso anual declarado sin necesidad de trámites adicionales.

Proceso legislativo y plazos para la implementación

La aprobación definitiva del reembolso
La aprobación definitiva del reembolso por inflación depende de las negociaciones presupuestarias entre la Asamblea, el Senado estatal y la gobernadora Kathy Hochul antes de abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta forma parte integral del proyecto presupuestario que la Asamblea debe negociar junto a la gobernadora Kathy Hochul y el Senado estatal. El calendario oficial fija como fecha límite la presentación del presupuesto definitivo antes del 1 de abril de 2026.

Si los pagos de reembolso se mantienen en la versión final y no sufren recortes, la transferencia de fondos podría concretarse al cierre de la primavera o durante los primeros meses del verano de ese año, coincidiendo con la temporada de mayor demanda energética.

Este periodo, caracterizado por las altas temperaturas y el incremento en el uso de aires acondicionados, fue identificado por autoridades estatales y del sector energético como crítico para miles de hogares que ya enfrentaron dificultades para abonar sus facturas durante el último invierno.

El procedimiento establece que los residentes elegibles no deberán completar solicitudes específicas: el pago se realizará de manera automática a quienes hayan presentado la declaración de la renta del estado de Nueva York correspondiente a 2025. El monto y el método de entrega —cheque postal o transferencia bancaria— dependerán de la información fiscal registrada.

Alternativas vigentes para enfrentar el costo energético

La propuesta de reembolso complementa
La propuesta de reembolso complementa iniciativas existentes y refuerza el apoyo a hogares neoyorquinos afectados por el costo energético y el aumento generalizado de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se debate la aprobación final del reembolso de USD 500, persisten otros mecanismos de apoyo para los residentes de Nueva York afectados por el encarecimiento de la energía.

El Home Energy Assistance Program (Home Energy Assistance Program), denominado Programa de Asistencia para la Energía, permite solicitar hasta USD 1.000 para cubrir gastos de calefacción hasta el 7 de abril o hasta agotar los fondos disponibles.

Además, el Programa de Ayuda para la Refrigeración, cuya convocatoria inicia el 15 de abril, contempla la entrega e instalación gratuita de aires acondicionados para familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad, según el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York.

La combinación de estas políticas proporciona respaldo financiero a hogares de clase media y trabajadora, que han debido afrontar el peso de la inflación y los incrementos constantes en las tarifas energéticas.

Si prospera la propuesta de reembolso por inflación, el presupuesto de USD 2.600 millones habilitaría una transferencia directa para millones de residentes, señalando un movimiento relevante en la política estatal de subsidios y asistencia económica frente al aumento del costo de vida.

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