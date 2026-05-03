Doble crimen en Long Island: acusan a salvadoreño indocumentado por el asesinato de dos mujeres

El sospechoso, Rony Yahir Alvarenga Rivera, tiene residencia irregular en EE.UU. desde 2016, cuando ingresó al país con aproximadamente 12 años (Captura de video: Fox 5).

Un hombre de 22 años fue arrestado en Long Island tras ser acusado de asesinar a puñaladas a su compañera de trabajo en un local de Wendy’s y a su compañera de vivienda, en dos ataques cometidos con pocas horas de diferencia.

La repercusión del caso reavivó el debate político local sobre las políticas migratorias, dado que el acusado, Rony Yahir Alvarenga Rivera, vivía en Estados Unidos en situación migratoria irregular desde 2016, según registros policiales citados por CBS News New York.

PUBLICIDAD

La Policía del Condado de Nassau informó que ambas víctimas, identificadas como Ana María del Águila-Córdova, de 42 años, y Eddy Raquel Hernández Castillo, de 32, compartían residencia con el detenido, quien también trabajaba como empleado del mismo restaurante de comida rápida. Las autoridades precisaron que las muertes ocurrieron entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo, resultado de heridas de arma blanca en cuello y torso.

Unidades de la policía y búsqueda de la escena del crimen del Condado de Nassau trabajan en una calle residencial de Long Island tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida. (Captura de video: ABC 7)

Cronología de los crímenes y operativo policial

La secuencia de los crímenes comenzó en la vivienda ubicada en Valley Stream. Según detalló el detective teniente George Darienzo, el presunto atacante mató primero a Hernández Castillo hacia las 21:00 del 30 de abril, en la casa que compartían con otros inquilinos. No obstante, el cuerpo fue hallado más tarde.

PUBLICIDAD

Horas después, aproximadamente a las 0:30 del 1 de mayo, las autoridades recibieron un llamado que alertaba sobre un individuo armado con cuchillo fuera del local de Wendy’s, en Austin Boulevard, Island Park. Al llegar al lugar, la policía encontró a una segunda víctima, madre de dos hijos, fallecida a causa de múltiples puñaladas.

La investigación apunta a un posible móvil relacionado con la ira, aunque la policía no ha confirmado detalles sobre el vínculo entre las partes (Captura de video: ABC 7).

La identidad completa de la segunda víctima fue confirmada por la policía solo horas después de los hechos. CBS News New York obtuvo declaraciones de una sobrina de Águila-Córdova, quien reclamó: “Queremos justicia, porque esto es una locura. Justicia para Ana”.

PUBLICIDAD

Durante la investigación en el restaurante, los agentes recuperaron grabaciones de video y fotografías que registraron la presencia del sospechoso en la escena. Pocos minutos después, según ABC News, Alvarenga Rivera contactó por teléfono a la policía y afirmó que había matado a una persona esa noche. Los efectivos lo localizaron en los alrededores de un 7-Eleven en Lynbrook y, tras una breve conversación, lo arrestaron sin que opusiera resistencia, según Darienzo.

En el momento del arresto, la policía incrementó sus sospechas sobre la existencia de una segunda víctima. Esto motivó un operativo de control en la residencia de Valley Stream, donde encontraron el cuerpo de Hernández Castillo.

PUBLICIDAD

Las investigaciones apuntan a un móvil vinculado a la ira, aunque la policía no ha profundizado en las circunstancias previas a los asesinatos ni ha especificado la relación exacta entre el detenido y las víctimas, más allá del vínculo de convivencia y trabajo.

El teniente George Darienzo, de la Policía del Condado de Nassau, detalló que el acusado fue arrestado tras confesar por teléfono uno de los homicidios (Captura de video: ABC 7).

Reacciones institucionales y situación migratoria del detenido

Tal como reportó ABC News, funcionarios municipales confirmaron que el detenido lleva ocho años en el país en condición de inmigración no regular, tras haber llegado solo cuando era menor de edad. De acuerdo con CBS News, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, destacó ante la prensa el martes: “Esta política migratoria ha provocado hoy la muerte de dos mujeres. Podrían haber tenido vidas muy productivas y felices. Pero ya no están con nosotros debido a políticas fallidas del pasado”.

PUBLICIDAD

El medio se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, pero, hasta el momento, no ha emitido una postura pública sobre la situación migratoria del sospechoso.

Por su parte, desde la cadena Wendy’s, la empresa emitió un comunicado oficial en el que lamentó el hecho y afirmó que “la seguridad y el bienestar de nuestros empleados siguen siendo nuestra máxima prioridad, y en estos momentos nos centramos en brindar apoyo a nuestro equipo durante este difícil periodo”.

PUBLICIDAD

La doble muerte violenta en Long Island permanece bajo investigación judicial y penal. Al cierre de la jornada del martes, el detenido esperaba comparecer ante el tribunal para la continuación del proceso.