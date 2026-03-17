El accidente de taxi en Manhattan que reaviva el debate sobre la seguridad peatonal en Nueva York

Un taxi arrolló a dos mujeres y causó severos daños al impactar una bodega en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York (Fox News)

Un taxi perdió el control en el Lower East Side de Manhattan el sábado por la tarde y arrolló a dos mujeres que caminaban por la acera antes de impactar contra una bodega, informaron las autoridades a Fox News.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30, en la intersección de Delancey Street y Norfolk Street, una zona de alto tránsito peatonal en el sur de Nueva York.

Según la policía, el conductor, un joven de 25 años, llevaba a dos pasajeros de 24 años cuando intentó girar y el vehículo subió inesperadamente a la acera.

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para causar destrozos en la fachada del comercio, un pequeño local de alimentos y bebidas tradicional de la zona.

De acuerdo con información recogida por la cadena local WABC-TV, una de las mujeres quedó atrapada bajo el automóvil, lo que obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

El incidente ocurrió en la intersección de Delancey Street y Norfolk Street, una zona reconocida por su alta densidad peatonal y vehicular en Manhattan (Captura Fox News)

Vecinos y trabajadores del área narraron cómo vivieron momentos de angustia mientras intentaban auxiliar a la víctima atrapada hasta la llegada de los bomberos.

La segunda víctima, detalló Fox 5 New York, fue arrojada por la fuerza del impacto hacia el sótano de la bodega. A pesar de la violencia del accidente, las primeras evaluaciones médicas indicaron que no presentaba heridas graves.

Ambas mujeres, junto con el conductor y los pasajeros del taxi, fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital en estado estable, confirmaron las autoridades policiales y sanitarias.

La respuesta de los servicios de emergencia y el operativo en la zona

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) destinó una dotación especial para liberar a la mujer atrapada bajo el vehículo.

De acuerdo con testimonios recopilados por medios locales, la operación de rescate se prolongó más de veinte minutos y requirió equipos hidráulicos.

El incidente ocurrió en la intersección de Delancey Street y Norfolk Street, una zona reconocida por su alta densidad peatonal y vehicular en Manhattan (Fox News)

Testigos citados por la prensa describieron escenas de tensión y solidaridad entre los transeúntes, que colaboraron señalizando el área y ayudando a los rescatistas.

El incidente provocó la interrupción temporal del tránsito en el sector mientras la policía delimitaba la escena para la investigación forense y los bomberos aseguraban la estructura del local dañado.

La bodega, que experimentó daños importantes en la entrada y parte del subsuelo, permanecerá cerrada hasta que se determinen las condiciones de seguridad para su reapertura.

Investigación policial y contexto vial en Manhattan

De acuerdo con la Policía de Nueva York, nadie ha sido detenido en relación con el accidente hasta el momento.

El conductor fue sometido a pruebas de alcoholemia y sustancias, como establece el protocolo, y explicó que perdió el control del vehículo al tratar de evitar otro automóvil en el cruce.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y no descartan nuevas diligencias en los próximos días.

Organizaciones del Lower East Side exigen nuevas medidas de seguridad peatonal tras conocerse que hubo al menos 20 accidentes similares en los últimos tres años (Fox News)

Estos incidentes han encendido las alertas entre los residentes y comerciantes del Lower East Side, una zona caracterizada por su alta densidad vehicular y peatonal.

El Departamento de Transporte de Nueva York informó que en 2025 se registraron más de 8.400 accidentes de tránsito en Manhattan, de los cuales un 14 % involucró a peatones en esquinas de alto tráfico.

Las autoridades subrayaron la necesidad de respetar las señales y los límites de velocidad, especialmente en entornos urbanos con gran flujo de comercios y escuelas.

Reacciones comunitarias y antecedentes recientes

Tras el accidente, organizaciones vecinales y defensores de la seguridad vial renovaron sus demandas para reforzar la protección de los peatones en el barrio.

El colectivo Transportation Alternatives señaló que en los últimos tres años se han producido al menos 20 accidentes similares en el Lower East Side, muchos de ellos asociados a maniobras bruscas o deficiencias en la infraestructura urbana.

El hecho reaviva el debate sobre la implementación de medidas preventivas, como la instalación de bolardos y la ampliación de zonas de cruce seguro en las calles comerciales de Manhattan.

Un taxi amarillo con graves daños tras colisionar con una bodega se ve en una calle mojada, mientras dos mujeres yacen en el suelo en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, la policía mantiene abierta la investigación y solicita la colaboración de testigos que puedan aportar información relevante sobre el incidente.

Según los reportes oficiales, todas las personas implicadas en el accidente permanecen fuera de peligro y se recuperan en centros de salud de la ciudad.

El balance del suceso vuelve a poner en foco los desafíos de la movilidad urbana y la seguridad peatonal en una de las zonas más dinámicas de Nueva York.