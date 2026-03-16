Estados Unidos

Trump construye una alianza naval para enfrentar a Irán en Ormuz, pero no descarta una acción terrestre para garantizar la provisión de petróleo

El presidente de EEUU intenta romper el bloqueo marítimo impuesto por Teherán y todas las opciones están sobre la mesa, incluso la participación de los Marines que ya se movilizan rumbo a Medio Oriente

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Buque de bandera tailandesa atacado
Buque de bandera tailandesa atacado cerca del Estrecho de Ormuz

Irán ejecuta una guerra de desgaste contra Estados Unidos e Israel, que Donald Trump y Benjamín Netanyahu replican en todos los frentes abiertos en Medio Oriente.

El régimen chiíta lanza sus últimos misiles contra blancos civiles en Tel Aviv, Jerusalén, Ryad, Doha, Abu Dhabi y Dubai, mientras aprieta el cerco naval sobre el Estrecho Ormuz, que es clave para el tráfico petrolero internacional.

En este contexto, el Pentágono distribuye pertrechos e inteligencia militar a sus socios en la región y prepara una flota que proteja a los cargueros de combustible que habitualmente navegan las aguas de Ormuz.

Trump convocó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña para construir un mecanismo de protección naval que permita recuperar el flujo global de petroleo.

Pero la propuesta defensiva del líder republicano quedó encallada ante la reticencia de los socios históricos de la OTAN, y el cerrado silencio de Beijing.

“Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, advirtió anoche Trump.

Emmanuel Macron -primer ministro de Francia- y Keir Starmer -premier británico-, deslizaron que sólo aportarían sus flotas de guerra cuando el conflicto hubiera terminado.

“Las condiciones no son lo suficientemente buenas”, añadió Trump cuando le preguntaron si analiza un cese del fuego acordado con Irán.

Frente al planteo militar de la Casa Blanca, a Xi Jinping le conviene que Trump se desgaste con la táctica bélica de Teherán, en tanto que los países de la OTAN no quieren atentados en su propio territorio, una réplica verosímil que podría ordenar el régimen chiíta.

Además, Teherán permite la navegación de los barcos con bandera china, una decisión que desalienta la cooperación naval de Beijing con Washington.

Este complejo escenario geopolítico ya trajo dos consecuencias: Trump evalúa postergar su cumbre con Xi, y el barril de petróleo volvió a aumentar.

Cuando se acercan las elecciones de medio turno en Estados Unidos, un incremento del combustible puede poner en jaque al partido republicano.

Donald Trump dialoga con Keir
Donald Trump dialoga con Keir Starmer. Atrás de ambos se observa a Emanuel Macron, (Washington, Estados Unidos)

La reticencia de Francia, Japón, Gran Bretaña y Corea del Sur abre paso a una táctica extrema de Estados Unidos: desplegar marines en el estrecho de Ormuz para contener los ataques que ejecutaría Iran, si finalmente Trump decide forzar la navegación de los buques cisternas.

El Pentágono ya ordenó que la Unidad 31 Expedicionaria de Marines, a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli, se mueva a Medio Oriente desde Japón.

La unidad tiene 2.200 infantes de marina, vehículos blindados y artillería, aviones de ataque F-35B, helicópteros MV-22 Osprey, un dispositivo de logística e inteligencia, dos buques de transporte anfibio -USS New Orleans y el USS San Diego- y 2.800 efectivos de apoyo que pertenecen a la Armada.

De todas maneras, la presencia de los marines no reemplaza a la cantidad de barcos que se necesitarían para garantizar la recuperación del flujo de barcos que trasladan petróleo hacia Europa y Estados Unidos.

Acorde a la previsión que se hace en el Pentágono, es indispensable dos buques por cada petrolero, o una docena de buques para proteger convoyes de entre cinco y diez petroleros.

Es decir: si Trump no es apoyado por el G7, Corea del Sur y China, deberá decidir el uso de la flota de Estados Unidos para escoltar a las naves cisternas que habitualmente navegan por Ormuz.

Donald Trump en la Casa
Donald Trump en la Casa Blanca. (Washington, Estados Unidos)

Entonces, si esta semana no puede anunciar una alianza naval contra Irán o descarta desplegar su propia flota de combate, Trump podría definir que la Unidad 31 de Marines garantice la navegación del estrecho de Ormuz.

Se trataría de una decisión de política militar que implica un giro inesperado en la guerra: tropas del Pentágono se involucrarían directamente en el conflicto con Irán.

El estrecho tiene un ancho mínimo de 34 kilómetros, y puede significar una trampa mortal para los 2.200 marines de Estados Unidos, que patrullarían las aguas de Ormuz o se desplegarían en una de sus costas que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos.

Trump tomaría la decisión antes que concluya este semana.

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