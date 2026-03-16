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Trump afirmó que EEUU mantiene contactos con el régimen de Cuba: “Creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo”

El mandatario estadounidense aseguró que La Habana “quiere cerrar un acuerdo” e indicó que su administración hará “lo que sea necesario”

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Trump afirmó que EEUU mantiene
Trump afirmó que EEUU mantiene contactos con el régimen de Cuba: “Creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que su Gobierno mantiene contactos con el régimen de Cuba y afirmó que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo, aunque aclaró que la prioridad de Washington se centra primero en el conflicto con Irán.

Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, afirmó el mandatario. Trump añadió: “Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión bilateral después de que Estados Unidos impusiera en enero un bloqueo petrolero sobre la isla y cortara los suministros de crudo procedentes de Venezuela. Posteriormente, Washington anunció por orden ejecutiva aranceles contra países que suministren petróleo a Cuba.

En las últimas semanas, Trump amenazó con tomar control de la isla comunista ya sea de forma “amistosa” u hostil y sostuvo que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington.

El viernes, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó las conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos y afirmó que tienen el objetivo de buscar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países. El mandatario ofreció una conferencia de prensa tras el anuncio.

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos. El objetivo es detectar los problemas bilaterales, cuáles son las vías, ver si hay voluntad de las partes y encontrar áreas de cooperación”, afirmó Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con Estados Unidos

El líder del régimen cubano señaló que los contactos se desarrollan en una fase inicial y bajo estricta discreción. “Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Son procesos largos. Todo lleva un tiempo. Estamos en las fases iniciales de ese proceso”, afirmó al referirse a los intercambios con la Administración estadounidense.

Durante su comparecencia, el dictador también se refirió a la crisis energética que atraviesa la isla y vinculó la situación con el bloqueo petrolero. “Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, afirmó. Luego añadió: “Que no ingrese petróleo genera un impacto inconmensurable en la vida de nuestro pueblo”.

Díaz-Canel sostuvo que el objetivo de las conversaciones consiste en identificar los principales problemas que afectan la relación bilateral. “Identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen”, señaló.

En un mensaje dirigido a la nación minutos antes de la conferencia de prensa, el mandatario insistió en la necesidad de evaluar la disposición de ambas partes para avanzar en acciones conjuntas. También mencionó la posibilidad de identificar áreas de cooperación.

“Identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones, y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe”, afirmó.

El líder del régimen cubano
El líder del régimen cubano señaló que los contactos se desarrollan en una fase inicial y bajo estricta discreción (EP)

El líder cubano indicó que el proceso se desarrolla bajo principios de respeto mutuo entre ambos países. “En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo el principio de la igualdad y el respeto de ambos países”, señaló.

También aseguró que el régimen busca sostener el diálogo sobre la base de la soberanía de cada Estado. “Esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional”, afirmó.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que el liderazgo de la revolución cubana evita responder a lo que calificó como campañas especulativas sobre este tipo de procesos diplomáticos. “Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible”, afirmó.

Díaz-Canel atribuyó la crisis energética a las restricciones impuestas por Washington. “La culpa no es del gobierno, no es de la revolución. La culpa es del bloqueo enérgetico que nos han impuesto”, afirmó.

(Con información de AFP y EFE)

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