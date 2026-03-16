Inspirados en San Francisco, Los Ángeles estudia subsidios al comercio minorista para reactivar el centro

La desocupación comercial en el centro de Los Ángeles alcanza el 40 % y vacía los escaparates de zonas históricas (REUTERS/Aude Guerrucci)

En el centro de Los Ángeles, los escaparates vacíos y la falta de movimiento se han convertido en parte del paisaje cotidiano tras la pandemia, con una tasa de desocupación comercial que podría llegar al 40 % en algunas zonas.

Marcas como Nike ya han cerrado sus locales, mientras los residentes y comerciantes buscan soluciones que reactiven la actividad y devuelvan la vitalidad a las calles.

La desocupación comercial en el centro de Los Ángeles alcanza niveles históricos, con áreas como el Historic Core donde la crisis “es visible en cada cuadra”, según un informe de la asociación de residentes local.

La lenta recuperación tras el cierre por COVID-19 ha llevado a operadores comerciales a buscar alternativas en barrios como Echo Park y Silver Lake, donde perciben mejores perspectivas de ventas y menor incertidumbre.

Empresas como Nike abandonan el centro comercial angelino, profundizando la crisis de comercios tras la pandemia

Inspiración en el modelo de San Francisco

Ante este panorama, voces del sector proponen replicar en Los ángeles el programa Vacant to Vibrant, implementado en San Francisco en 2023.

Este plan ofrece alquiler gratuito, subvenciones y mentoría para que pequeños negocios ocupen locales vacíos mediante tiendas temporales o “pop-ups”.

El objetivo es transformar esos espacios en panaderías, librerías, cafés, galerías y otros comercios que incentiven el flujo peatonal y el dinamismo urbano.

El programa de San Francisco fue financiado con USD 700.000 de fondos públicos y donaciones de empresas como Wells Fargo, JPMorgan Chase, Visa y Gap, en coordinación con la organización SF New Deal.

Los emprendedores reciben apoyo para negociar contratos, tramitar permisos, acceder a seguros y desarrollar campañas de marketing, además de contar con tres a seis meses sin pagar renta.

El impacto ya es tangible: más de 10 de los 40 negocios que iniciaron como pop-ups han firmado contratos a largo plazo.

Un ejemplo es Devil’s Teeth Baking Co., panadería que atrajo multitudes a la zona financiera y hoy cuenta con contrato permanente, al igual que otros participantes como Mello, Craftivity y Whack Donuts.

San Francisco logró transformar locales vacíos en panaderías, librerías y cafés con un programa apoyado por fondos públicos y donaciones empresariale (TimeOut)

Retos y oportunidades para el centro angelino

El centro de Los Ángeles compite directamente con barrios más activos y debe combatir la percepción de inseguridad y abandono.

Organizaciones como Central City Assn. han propuesto que la ciudad subsidie el alquiler de comercios en corredores clave, con el fin de revitalizar el entorno, frenar el “círculo vicioso” de vacancia y falta de inversión, y transformarlo en un “círculo virtuoso” de actividad y seguridad.

Cassy Horton, de la asociación de residentes, subraya que la mayor fortaleza del centro es su caminabilidad y la posibilidad de realizar actividades cotidianas sin automóvil.

Las encuestas muestran que los habitantes valoran especialmente la oferta de restaurantes, bares y cafeterías, pero la falta de comercios atenta contra ese estilo de vida urbano.

El crecimiento de las reservas online en restaurantes refleja la diferencia entre ambas ciudades: en San Francisco aumentaron más de 20 % el último año, mientras que en Los ángeles el alza no superó el 10 %.

Esta comparación sugiere que políticas activas de incentivo pueden marcar la diferencia en la recuperación de los centros urbanos.

El modelo Vacant to Vibrant en San Francisco inspira medidas para revitalizar comercios vacíos en Los Ángeles mediante incentivos y subsidios. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Condiciones para la recuperación

Los expertos advierten que, para lograr un repunte, Los ángeles debe garantizar primero aceras limpias, iluminación adecuada y control de grafitis.

Solo así las calles resultarán atractivas tanto para consumidores como para nuevos negocios. Nick Griffin, de DTLA Alliance, señala que activar los escaparates vacíos es un objetivo esencial, pero debe ir acompañado de mejoras en la seguridad y la experiencia peatonal.

La experiencia internacional y nacional muestra que la revitalización de los centros urbanos requiere de una combinación de incentivos económicos, colaboración entre sectores y mejoras en la infraestructura básica.

En este contexto, el modelo de San Francisco se perfila como una referencia práctica para abordar la crisis de vacancia comercial.

Un modelo replicable para grandes ciudades

El ejemplo de San Francisco ha despertado el interés de cerca de 40 organizaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, que han consultado cómo adaptar el programa a sus realidades.

Representantes de Los Ángeles ya se encuentran en conversaciones para implementar una versión local que reactive el comercio y recupere la vida en sus calles.

Central City Assn. propone que el ayuntamiento subsidie el alquiler de comercios en corredores clave para combatir la vacancia urbana en Los Ángeles. (REUTERS/Leah Millis)

El desafío es considerable, pero la experiencia en el norte de California demuestra que, con apoyo institucional y coordinación público-privada, es posible revertir la tendencia al abandono y construir un nuevo futuro para los centros de las grandes urbes.

El éxito dependerá de la capacidad de movilizar recursos, adaptar estrategias y mantener el compromiso sostenido de todos los actores involucrados.