Una tormenta invernal amenaza a más de 20 millones de personas en Estados Unidos con nieve de hasta 60 centímetros

La tormenta invernal comenzó a impactar el norte de Estados Unidos con fuertes nevadas, vientos superiores a 100 km/h y temperaturas inusualmente bajas. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una tormenta invernal de rápida intensificación comenzó a impactar desde el viernes 13 de marzo a millones de residentes en el norte de Estados Unidos, con fuertes nevadas, vientos de hasta 110 kilómetros por hora y temperaturas inusualmente bajas. El fenómeno afecta principalmente a los estados del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, donde autoridades han emitido advertencias de ventisca y cancelado vuelos de manera preventiva. La magnitud del evento, que se extenderá al menos hasta el lunes 16, ha captado la atención de organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con el NWS, se encuentran vigentes advertencias de tormenta invernal y ventisca desde Montana hasta Michigan, incluyendo zonas de Minnesota, Wisconsin y Dakota del Sur. Las previsiones indican acumulaciones de nieve superiores a 60 centímetros en algunos sectores, ráfagas de viento que superarán los 100 kilómetros por hora y condiciones que pueden interrumpir la movilidad y el suministro eléctrico. La NOAA y el Weather Prediction Center han informado que el sistema reúne los parámetros de ciclón bomba, con un descenso abrupto de presión que agrava la gravedad de la tormenta.

Según antecedentes recogidos por FOX Weather, The Weather Channel y AccuWeather —todos medios especializados en meteorología y con reconocimiento nacional e internacional—, en el transcurso de este invierno se han registrado varios episodios de tormentas graves en el norte de Estados Unidos. El evento actual se produce tras una serie de sistemas similares que ya habían saturado de nieve varias regiones del país, lo cual incrementa el riesgo de acumulaciones excepcionales y prolongadas afectaciones en la infraestructura.

¿Cuáles son las zonas afectadas y qué medidas se han tomado?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que los avisos y alertas se extienden a millones de personas en los estados de Minnesota, Wisconsin, Dakota del Sur y Montana, así como en el oeste de los Grandes Lagos. En Dakota del Sur y el oeste de Minnesota se emitieron advertencias específicas de ventisca, anticipando visibilidades cercanas a cero y la posibilidad de acumulaciones de nieve superiores a los 60 centímetros. Según el NWS: “Las condiciones harán que trasladarse sea imposible en muchos sectores durante el periodo de mayor intensidad”.

Las autoridades aeroportuarias han informado sobre cancelaciones preventivas de vuelos en terminales como Minneapolis-St. Paul. Un comunicado de Delta Air Lines, citado por FOX Weather, señaló: “Las cancelaciones buscan garantizar la seguridad de los pasajeros ante el pronóstico de condiciones peligrosas”. Se espera que otras aerolíneas adopten medidas similares a medida que el sistema avance por la región.

Los estados de Minnesota, Wisconsin, Dakota del Sur y Montana enfrentan advertencias de ventisca, acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros y restricciones a la movilidad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cómo evolucionará la tormenta durante el fin de semana?

De acuerdo con la NOAA, el sistema comenzó a intensificarse durante la noche del viernes 13, cuando una vaguada en altura desplazó aire frío desde el noroeste hacia el centro del país. La interacción con una zona de alta presión sobre Canadá ha favorecido la entrada de aire polar, asegurando que la precipitación caiga en forma de nieve sobre un área extensa. El Weather Prediction Center advirtió: “El sábado y domingo serán los días de mayor riesgo, con posibilidad de nevadas intensas y ráfagas de viento que pueden superar los 110 kilómetros por hora”.

La tormenta avanza hacia los Grandes Lagos hasta el lunes 16. Las previsiones de The Weather Channel indican que el gradiente de presión entre el sistema de baja presión y el anticiclón canadiense generará vientos fuertes, aumentando el riesgo de ventisca. Se anticipa que ciudades como Minneapolis, Green Bay y el norte de Michigan tengan temperaturas máximas de entre -7 y -12 ℃ (19 a 10 ℉), con sensación térmica podría descender hasta -20 ℃ (-4 ℉).

¿Qué impacto puede tener en la movilidad y los servicios públicos?

La NOAA advirtió que la combinación de fuertes nevadas y vientos puede causar cortes de energía, afectar el tráfico terrestre y provocar cierres temporales de carreteras y autopistas interestatales. Sobre el suministro eléctrico, la comunicación oficial destaca: “La acumulación de nieve y el hielo sobre tendidos eléctricos y árboles aumenta el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico”. El NWS recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios y prepararse para posibles períodos prolongados sin servicios básicos.

FOX Weather reportó que, además de la nieve, se prevé aguanieve y lluvia congelante en áreas al sur de la autopista I-94, agravando el peligro de accidentes viales. El meteorólogo Bayne Froney, en declaraciones recogidas por la cadena, sostuvo: “La presencia de una mezcla invernal complica las labores de remoción de nieve y eleva el riesgo de accidentes”.

La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que el sistema cumple los parámetros de ciclón bomba por su rápida caída de presión. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué diferencia a este evento de otros sistemas invernales recientes?

Según AccuWeather, el sistema actual muestra las características de un ciclón bomba, fenómeno que se produce cuando la presión atmosférica desciende al menos 24 hectopascales en 24 horas. Esta rápida intensificación genera vientos más potentes y nevadas más densas. The Weather Channel comparó el evento con tormentas previas de este invierno, advirtiendo que “la acumulación prevista para el domingo y lunes podría superar registros recientes en el área de los Grandes Lagos”.

En cifras de la NOAA, más de 20 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de alerta climática relacionada con este sistema, mientras que las acumulaciones de nieve podrían superar los 90 centímetros en zonas aisladas del noreste de Minnesota y la península superior de Michigan.

Recomendaciones y previsiones para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA instaron a los residentes de las áreas afectadas a seguir de cerca las alertas oficiales y prepararse para condiciones adversas. Entre las recomendaciones emitidas, destacan:

Permanecer en interiores durante los picos de la tormenta.

Disponer de alimentos no perecederos y agua potable.

Tener a mano linternas y baterías ante posibles cortes de energía.

Evitar desplazamientos salvo en casos de emergencia.

Se espera que el frío extremo persista incluso después de que la tormenta se traslade hacia el este, con temperaturas entre 10 y 15 ℃ por debajo del promedio estacional desde la frontera con Canadá hasta el sur de Texas. La NOAA notificó que tras el paso del sistema, “la sensación térmica podría descender hasta -20 ℃ (-4 ℉) en algunas ciudades del Medio Oeste”.

El impacto inmediato será la interrupción de servicios de transporte y energía.