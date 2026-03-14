Un exguardia de seguridad vinculado a Jasmine Crockett muere en operativo policial en un hospital de Dallas

Un exguardia de seguridad de la congresista Jasmine Crockett murió en un operativo policial en el estacionamiento del hospital Children’s Medical Center Dallas (Captura de video)

Un hombre identificado por fuentes policiales como exguardia de seguridad de la congresista por Texas Jasmine Crockett murió tras un operativo de la policía de Dallas en el estacionamiento del hospital Children’s Medical Center Dallas la noche del miércoles.

El sujeto era buscado por su presunta implicación en un caso de suplantación de agente policial, vinculado a su actividad profesional en la organización de servicios de custodia y la contratación de personal para eventos oficiales y políticos, según reportó el canal estadounidense FOX News.

La intervención policial se produjo alrededor de las 23:00, cuando integrantes de la unidad de fugitivos de la policía de Dallas localizaron al sospechoso en la estructura de estacionamiento del hospital pediátrico.

De acuerdo con FOX 4, los agentes desplegaron gas lacrimógeno para forzar su salida del vehículo en el que se había atrincherado.

En ese momento, el hombre salió del automóvil blandiendo un arma de fuego y la apuntó hacia los uniformados, quienes abrieron fuego.

El fallecido era buscado por presunta suplantación de agente policial y actividades fraudulentas en la contratación de personal para eventos políticos (Captura Fox News)

El sospechoso fue declarado muerto en el lugar, confirmó el jefe de policía Daniel Comeaux, quien indicó que ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento ni en las maniobras previas.

El individuo, cuyo nombre aún no ha sido revelado por la policía, era requerido por hacerse pasar por agente de la ley.

Según información de CBS News Texas, utilizó “varios alias, incluyendo ‘Mike King’”, y trabajó en el equipo de seguridad de Crockett tanto en Washington D.C. como en Texas.

Su labor incluyó tareas de custodia en reuniones de campaña durante las primarias demócratas al Senado, proceso en el que Jasmine Crockett fue derrotada por James Talarico. Dichas actividades lo pusieron en contacto con numerosas figuras del entorno político texano.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por CBS News Texas, el hombre supervisaba equipos de guardias de seguridad en varios hoteles del centro de Dallas y en su iglesia.

El policía de Dallas abate a presunto suplantador vinculado a equipo de seguridad de Jasmine Crockett

Para sus desplazamientos, empleaba un vehículo modificado para simular los automóviles no identificados de la policía, equipado con matrículas que habrían sido robadas en las inmediaciones de una oficina de reclutamiento militar.

Además, en las labores de reclutamiento para su empresa simuló ser agente policial ante potenciales empleados, lo que le permitió extender su red de contactos y acceder a información sensible.

El perfil del sospechoso y los métodos utilizados

El caso ha llamado la atención de las autoridades por la sofisticación de los métodos empleados. El sospechoso utilizaba múltiples identidades y documentos falsos, dificultando así los esfuerzos de localización y detención.

La policía investiga si existen otros incidentes recientes en los que se haya empleado un modus operandi similar, tanto en Dallas como en otras ciudades de Texas.

Según las fuentes consultadas, la empresa de seguridad dirigida por el hombre habría operado en al menos tres estados del sur del país y mantenía contratos con entidades privadas y campañas políticas.

Daniel Comeaux, jefe de la policía de Dallas, brindó detalles del operativo: “En ese momento intentaron usar gas lacrimógeno para sacar al sospechoso. Salió del vehículo, tenía un arma, apuntó el arma a los agentes. Los agentes dispararon… Fue declarado muerto en el lugar”.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre supervisaba guardias en hoteles y en una iglesia, extendiendo su red de contactos con identidades falsas (REUTERS/Jeffrey McWhorter)

De acuerdo con FOX News, ningún efectivo policial resultó herido durante el enfrentamiento ni en las maniobras previas a la aprehensión, y se está analizando el uso de la fuerza conforme a los procedimientos internos del departamento.

El vehículo utilizado por el sospechoso será sometido a peritajes para determinar el origen de los elementos policiales falsificados y las matrículas sustraídas.

La policía de Dallas coordina con agencias federales para identificar posibles conexiones con otras investigaciones abiertas sobre suplantación de identidad y delitos contra la administración pública.

El incidente reabre el debate sobre controles en la seguridad política de Texas

La implicación del fallecido en el entorno de custodia de una figura pública como Jasmine Crockett, reconocida en el Congreso de Estados Unidos por su perfil progresista, ha reavivado el debate sobre los sistemas de contratación y los mecanismos de control para los profesionales de seguridad que acceden a espacios legislativos y electorales.

Expertos en seguridad consultados por la prensa local advierten que la falta de regulación específica para las empresas de custodia privada aumenta el riesgo de infiltración y dificulta la detección de antecedentes penales o identidades falsas.

El sospechoso empleaba vehículos modificados y matrículas robadas para simular autos de la policía durante sus desplazamientos por Dallas (Captura Fox News)

A raíz del incidente, organizaciones civiles han solicitado a la legislatura estatal revisar los protocolos de acreditación para empresas de seguridad privada y reforzar la verificación de antecedentes para quienes prestan servicio en campañas políticas.

El caso también ha puesto en la mira la colaboración entre agencias locales y federales en el monitoreo de actividades relacionadas con la suplantación de agentes policiales.

Hasta el cierre de este reporte, ni la policía de Dallas ni la oficina de la congresista Crockett habían emitido comunicados oficiales, indicó FOX News.

El proceso de identificación formal y la investigación sobre posibles cómplices continúan a cargo de las autoridades locales y federales.