Estados Unidos

Trump agradeció a los agentes de la TSA que trabajan sin recibir salario en medio del cierre parcial de gobierno en EEUU

“Sigan luchando por Estados Unidos. ¡A trabajar! ¡Prometo que nunca los olvidaré!“, expresó el presidente a los oficiales de seguridad en el transporte que siguen trabajando en esas condiciones

Guardar
Donald Trump responsabilizó a la
Donald Trump responsabilizó a la oposición demócrata por el cierre parcial del gobierno federal (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó un agradecimiento público a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes continúan presentándose en sus puestos a pesar de no recibir salarios durante el cierre parcial del gobierno federal iniciado el 14 de febrero.

Tras la llegada del primer día de pago omitido, el mandatario utilizó sus redes sociales para dirigirse a los empleados de la TSA y alentarlos a no abandonar sus funciones mientras persista la falta de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En su mensaje, Trump responsabilizó a la oposición demócrata por la situación, señalando que los legisladores de ese sector se negaron a ratificar el acuerdo aprobado por el Congreso y reiteró que no olvidará el esfuerzo de los trabajadores federales.

La Administración de Seguridad en
La Administración de Seguridad en el Transporte enfrenta bajas de personal por el cierre presupuestario (Reuters)

El cierre presupuestario, que ya supera el mes de duración, afecta a aproximadamente 50.000 oficiales de seguridad en el transporte obligados a trabajar sin recibir su compensación habitual.

Las ausencias no programadas entre los agentes de la TSA se han duplicado desde el inicio de la suspensión de fondos, con más de 300 empleados que han dejado la agencia, generando una creciente preocupación entre las autoridades por la viabilidad operativa y la seguridad aeroportuaria.

Funcionarios del DHS anticipan que, de prolongarse la crisis, se profundizarán las bajas de personal y los retrasos en los controles de seguridad.

La TSA implementó medidas extraordinarias
La TSA implementó medidas extraordinarias para asistir a sus empleados afectados por la falta de salario (AP)

El impacto de la falta de financiamiento se refleja en la operatividad de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Varios aeropuertos han experimentado extensas filas en los controles de seguridad y cierres temporales de puntos de acceso, como ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Situaciones similares se repitieron el pasado fin de semana en las terminales de Houston Hobby y Nueva Orleans, donde los pasajeros aguardaron durante horas para someterse a los chequeos obligatorios.

En algunos casos, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros presentarse hasta cinco horas antes de la salida de sus vuelos.

Más de 300 agentes de
Más de 300 agentes de la TSA han dejado la agencia desde el inicio de la suspensión de fondos (Reuters)

Las demoras y la incertidumbre por la congestión derivaron en episodios de violencia. De acuerdo con CBS News, la semana pasada un hombre de Oakland, California, fue acusado formalmente tras agredir a agentes federales y policías de Dallas en el aeropuerto Love Field, luego de un incidente relacionado con un control de identidad en el punto de seguridad.

La industria de la aviación prevé que durante marzo y abril se movilicen alrededor de 171 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 4% respecto al año anterior y establece un nuevo récord para la temporada de Spring Break.

Esta combinación de demanda histórica y escasez de personal plantea desafíos inéditos tanto para los trabajadores como para los viajeros.

La combinación de alta demanda
La combinación de alta demanda y falta de empleados plantea desafíos inéditos para los viajeros (AP)

La falta de pago llevó a que algunos aeropuertos implementaran medidas extraordinarias para asistir a los empleados afectados.

Terminales en ciudades como Denver, Seattle, Las Vegas, Reno, Cleveland, Orlando, Nueva York y Nueva Jersey recurrieron a la habilitación de despensas solidarias, recolección de donaciones y distribución de tarjetas de regalo para alimentos y combustible, con el objetivo de ayudar a los trabajadores de la TSA.

Todd Hauptli advirtió que la
Todd Hauptli advirtió que la TSA podría perder más personal si no se restablecen los salarios (Reuters)

En el aeropuerto de Las Vegas, la asistencia incluyó productos de primera necesidad, fórmulas infantiles y artículos de higiene.

Cameron Cochems, vicepresidente del sindicato y oficial principal de la TSA, afirmó que la prolongación del cierre incrementará las demoras y podría impactar en los estándares de seguridad. Todd Hauptli, presidente de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos Aeroportuarios, señaló que la agencia enfrenta una pérdida acelerada de personal si no se restablecen los salarios.

(Con información de CBS News)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpAdministración de Seguridad en el TransporteTSAÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El choque de un automóvil deja tres heridos en parada de autobús de Miami Beach

La colisión ocurrió en una intersección concurrida durante la mañana, cuando un vehículo perdió el control y arrolló a varias personas que esperaban el transporte público, lo que generó un despliegue importante de equipos de emergencia

El choque de un automóvil

La temporada de alergias se intensifica y afecta a más de 106 millones en Estados Unidos

El informe anual de la Asthma and Allergy Foundation of America advierte sobre la prolongación de la exposición al polen, provocada por cambios climáticos, que genera repercusiones en la salud pública y la vida cotidiana de la población estadounidense

La temporada de alergias se

El LAPD mantiene abierta la investigación por el asesinato de Juan Cuevas en Koreatown y pide ayuda pública

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración comunitaria y la recompensa vigente para avanzar en la captura de los autores del crimen registrado hace más de seis años

El LAPD mantiene abierta la

Retiran multivitamínicos para niños en 25 estados tras detectar niveles incorrectos de vitamina D

La medida afecta tabletas masticables con flúor distribuidas en farmacias y centros de salud, luego de que una revisión regulatoria identificara una concentración menor a la declarada en el etiquetado

Retiran multivitamínicos para niños en

Miami lidera el mercado inmobiliario de lujo con la llegada de ejecutivos multimillonarios y beneficios fiscales

Operaciones millonarias en Indian Creek y Coconut Grove, protagonizadas por Jeff Bezos, Larry Page y Mark Zuckerberg, consolidan a la ciudad como epicentro de la migración patrimonial en Estados Unidos

Miami lidera el mercado inmobiliario

TECNO

En qué casos el celular

En qué casos el celular se calienta en exceso mientras carga y cómo podemos evitar daños

Atención suscriptores: el cambio radical en las cuentas de Prime Video que llegaría pronto

El truco de apagar y encender el router: por qué mejora la conexión a internet

Steam lanza una actualización con una función que los jugadores llevaban años esperando

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

ENTRETENIMIENTO

Murió Phil Campbell, histórico guitarrista

Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead

Sarah Michelle Gellar habla sobre el futuro del remake de ‘Buffy la cazavampiros’: “Quería que lo escucharan de mí”

La guitarra de David Gilmour de Pink Floyd alcanza un precio récord en una subasta en Nueva York

Dave Mustaine prepara un salto del rock a la actuación y la mentoría artística

Sadie Sink y Noah Jupe encabezan el nuevo Romeo y Julieta en Londres

MUNDO

Irán lanzó ataques con drones

Irán lanzó ataques con drones contra sucursales del Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

El cancillerí iraní se refirió al ayatollah Mojtaba Khamenei: “No hay ningún problema con el nuevo líder supremo, cumplirá con sus deberes”

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar Irak tras los ataques contra su embajada en Bagdad

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Israel abatió a dos altos mandos de la inteligencia iraní en Teherán