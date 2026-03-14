Trump agradeció a los agentes de la TSA que trabajan sin recibir salario en medio del cierre parcial de gobierno en EEUU

Donald Trump responsabilizó a la oposición demócrata por el cierre parcial del gobierno federal (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó un agradecimiento público a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes continúan presentándose en sus puestos a pesar de no recibir salarios durante el cierre parcial del gobierno federal iniciado el 14 de febrero.

Tras la llegada del primer día de pago omitido, el mandatario utilizó sus redes sociales para dirigirse a los empleados de la TSA y alentarlos a no abandonar sus funciones mientras persista la falta de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En su mensaje, Trump responsabilizó a la oposición demócrata por la situación, señalando que los legisladores de ese sector se negaron a ratificar el acuerdo aprobado por el Congreso y reiteró que no olvidará el esfuerzo de los trabajadores federales.

La Administración de Seguridad en el Transporte enfrenta bajas de personal por el cierre presupuestario (Reuters)

El cierre presupuestario, que ya supera el mes de duración, afecta a aproximadamente 50.000 oficiales de seguridad en el transporte obligados a trabajar sin recibir su compensación habitual.

Las ausencias no programadas entre los agentes de la TSA se han duplicado desde el inicio de la suspensión de fondos, con más de 300 empleados que han dejado la agencia, generando una creciente preocupación entre las autoridades por la viabilidad operativa y la seguridad aeroportuaria.

Funcionarios del DHS anticipan que, de prolongarse la crisis, se profundizarán las bajas de personal y los retrasos en los controles de seguridad.

La TSA implementó medidas extraordinarias para asistir a sus empleados afectados por la falta de salario (AP)

El impacto de la falta de financiamiento se refleja en la operatividad de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Varios aeropuertos han experimentado extensas filas en los controles de seguridad y cierres temporales de puntos de acceso, como ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Situaciones similares se repitieron el pasado fin de semana en las terminales de Houston Hobby y Nueva Orleans, donde los pasajeros aguardaron durante horas para someterse a los chequeos obligatorios.

En algunos casos, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros presentarse hasta cinco horas antes de la salida de sus vuelos.

Más de 300 agentes de la TSA han dejado la agencia desde el inicio de la suspensión de fondos (Reuters)

Las demoras y la incertidumbre por la congestión derivaron en episodios de violencia. De acuerdo con CBS News, la semana pasada un hombre de Oakland, California, fue acusado formalmente tras agredir a agentes federales y policías de Dallas en el aeropuerto Love Field, luego de un incidente relacionado con un control de identidad en el punto de seguridad.

La industria de la aviación prevé que durante marzo y abril se movilicen alrededor de 171 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 4% respecto al año anterior y establece un nuevo récord para la temporada de Spring Break.

Esta combinación de demanda histórica y escasez de personal plantea desafíos inéditos tanto para los trabajadores como para los viajeros.

La combinación de alta demanda y falta de empleados plantea desafíos inéditos para los viajeros (AP)

La falta de pago llevó a que algunos aeropuertos implementaran medidas extraordinarias para asistir a los empleados afectados.

Terminales en ciudades como Denver, Seattle, Las Vegas, Reno, Cleveland, Orlando, Nueva York y Nueva Jersey recurrieron a la habilitación de despensas solidarias, recolección de donaciones y distribución de tarjetas de regalo para alimentos y combustible, con el objetivo de ayudar a los trabajadores de la TSA.

Todd Hauptli advirtió que la TSA podría perder más personal si no se restablecen los salarios (Reuters)

En el aeropuerto de Las Vegas, la asistencia incluyó productos de primera necesidad, fórmulas infantiles y artículos de higiene.

Cameron Cochems, vicepresidente del sindicato y oficial principal de la TSA, afirmó que la prolongación del cierre incrementará las demoras y podría impactar en los estándares de seguridad. Todd Hauptli, presidente de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos Aeroportuarios, señaló que la agencia enfrenta una pérdida acelerada de personal si no se restablecen los salarios.

(Con información de CBS News)