Los aeropuertos del área de Washington D.C. reabren tras el cierre provocado por un “fuerte olor”

Los aeropuertos de Washington D.C. reabren tras cuatro horas de cierre por un fuerte olor en el centro de control aéreo (AP)

El sistema aeroportuario del área de Washington D.C. vivió una jornada de gran alteración el 13 de marzo, cuando tres de sus principales terminales debieron suspender operaciones a causa de un fuerte olor que se propagó en instalaciones clave para el control del tráfico aéreo. La situación obligó a una paralización temporal que afectó no solo a vuelos nacionales, sino también a conexiones internacionales, y puso de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura ante incidentes técnicos y la presión que ya enfrentan los aeropuertos estadounidenses por otros factores de seguridad.

La alarma se desató en la tarde del jueves cuando, cerca de las 17:20 hora local, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el cierre de los principales aeropuertos que rodean la capital estadounidense: el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington. El Aeropuerto Internacional de Richmond también fue incluido en la suspensión, aunque no se detallaron los motivos específicos para su cierre en el primer comunicado. La decisión respondía a la presencia de un olor extraño, considerado lo suficientemente grave como para detener la operativa aérea y evacuar al personal del centro regional de control de tráfico TRACON de Potomac, ubicado en el norte de Virginia.

Cuatro horas después del cierre, Duffy confirmó la reapertura de los aeropuertos y el regreso paulatino de los controladores a sus puestos. “La paralización de las operaciones en tierra ha terminado y se han reanudado”, informó en un comunicado. Los bomberos de los condados de Fauquier y Prince William inspeccionaron las instalaciones de TRACON y concluyeron que no existía riesgo para el personal, permitiendo así que las operaciones retomaran su curso habitual. La rápida intervención de los equipos de emergencia y la coordinación entre las distintas agencias permitieron que el servicio se restableciera en pocas horas, aunque no sin consecuencias para miles de pasajeros.

Origen y naturaleza del fuerte olor detectado

Un sobrecalentamiento en una placa de circuito en TRACON de Potomac obligó a evacuar y suspender vuelos en la capital estadounidense (AP)

La causa que originó el episodio fue localizada en una placa de circuito sobrecalentada dentro de las instalaciones de TRACON de Potomac, la cual administra el tráfico de aeronaves en un radio de entre 48 y 80 kilómetros alrededor de los aeropuertos de Washington D.C. El sobrecalentamiento de este componente generó un fuerte olor que se propagó por el centro de control, lo que motivó la evacuación preventiva y la suspensión de los vuelos por precaución. El componente averiado fue reemplazado y, tras las inspecciones de seguridad, los expertos descartaron cualquier amenaza para los trabajadores y el público.

El episodio ilustra cómo una falla técnica puntual puede desencadenar efectos multiplicadores en la operativa aeroportuaria, especialmente cuando afecta a instalaciones tan estratégicas como los centros de control de tráfico aéreo. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el incidente no dejó heridos ni daños estructurales, aunque sí alteró la programación de vuelos y la rutina de miles de viajeros.

Impacto del incidente en las operaciones aeroportuarias y advertencias para los viajeros

El incidente afectó las operaciones de los aeropuertos Ronald Reagan, Dulles, Baltimore-Washington y Richmond, generando grandes retrasos (AP)

La interrupción del servicio aéreo fue breve, pero suficiente para propagar el caos entre los pasajeros y las aerolíneas. Las autoridades informaron que los aeropuertos afectados, incluidos los de Baltimore-Washington y Richmond, retomaron sus operaciones a última hora del 13 de marzo, pero advirtieron que persistirían “retrasos residuales” durante la noche y posiblemente en la mañana siguiente. Funcionarios del aeropuerto de Baltimore-Washington agradecieron la paciencia de los usuarios y remarcaron que, pese a la normalización de los vuelos, el flujo de pasajeros se vería afectado por la acumulación de retrasos.

En el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, los responsables recomendaron a los viajeros prever “retrasos importantes” durante el resto del viernes. Las aerolíneas iniciaron el proceso de reprogramación y preparación de los vuelos de salida, aunque la reanudación no fue inmediata para todos los vuelos, y se pidió a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones de sus itinerarios.

Influencia del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la situación aeroportuaria nacional

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional agrava la escasez de personal en los controles de seguridad de los principales aeropuertos del país

El incidente se produjo en un entorno ya tensionado por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), vigente desde el 13 de febrero de 2026. Esta situación ha provocado una grave escasez de personal en los controles de seguridad de los aeropuertos. Unos 50 000 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han tenido que continuar trabajando sin sueldo, lo que ha incrementado el ausentismo y las renuncias, especialmente tras recibir su primer salario impagado.

Como consecuencia, los tiempos de espera en los controles de seguridad alcanzaron hasta tres horas y media en terminales como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto William P. Hobby de Houston y el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. Aunque el programa Global Entry estuvo suspendido brevemente, fue restablecido el 11 de marzo para facilitar el ingreso de vuelos internacionales, y el TSA PreCheck siguió operativo pese a la falta de financiación. Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los viajeros llegar con al menos tres o cuatro horas de anticipación, recordando que las aerolíneas no están obligadas a reembolsar vuelos perdidos por demoras en los controles.

Contexto de seguridad y antecedentes recientes de incidentes

La serie de cierres y alteraciones operativas se da en un contexto de creciente temor a ataques terroristas relacionados con la guerra contra Irán y la reciente oleada de incidentes violentos en Estados Unidos. El 12 de marzo, un hombre que había perdido a familiares en Líbano a raíz de los bombardeos durante la guerra intentó perpetrar un ataque masivo contra una sinagoga en Michigan. El agresor fue abatido por los guardias de seguridad tras estrellar su coche contra el edificio, en un episodio que elevó el nivel de alerta en todo el país.

El cierre temporal de los aeropuertos de Washington D.C. y la presión sobre los controles de seguridad ilustran la fragilidad de la infraestructura ante problemas técnicos y crisis de personal, en un entorno marcado por la incertidumbre y la preocupación por la seguridad nacional.