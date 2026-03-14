Estados Unidos

Alarma en Washington: suspendieron los vuelos en cuatro aeropuertos por un derrame químico en el río Potomac

Las operaciones de las principales terminales aéreas en la capital estadounidense permanecen en pausa debido a la presencia de vapores en un centro de control, según informaron autoridades federales y fuentes aeroportuarias estadounidenses

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El Aeropuerto Nacional Reagan anunció
El Aeropuerto Nacional Reagan anunció que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió los vuelos en todos los aeropuertos comerciales del área de Washington D.C

El Aeropuerto Nacional Reagan anunció que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió los vuelos en todos los aeropuertos comerciales del área de Washington D.C. durante un periodo prolongado la noche del viernes 13 de marzo.

Las terminales afectadas —Thurgood Marshall Baltimore–Washington International (BWI), Reagan National (DCA) y Dulles International (IAD)— mantendrán las operaciones en tierra detenidas al menos hasta las 20:00, según la página de alertas de la FAA.

Según la Metropolitan Washington Airports Authority, esta medida provocará demoras importantes y diversas cancelaciones en el resto de la jornada.

Los pasajeros fueron instados a verificar el estado actualizado de sus vuelos directamente con cada aerolínea, debido a los cambios en la programación ocasionados por la decisión federal.

El Aeropuerto Nacional Reagan anunció
El Aeropuerto Nacional Reagan anunció que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió los vuelos en todos los aeropuertos comerciales del área de Washington D.C. durante un periodo prolongado la noche del viernes 13 de marzo.

De acuerdo con la FAA, la presencia de olor químico se detectó en la instalación Potomac TRACON, un centro de control de aproximación en Warrenton, Virginia, a unos 80 kilómetros de Washington D.C.

Esta dependencia coordina el tráfico aéreo en la región, exceptuando el despegue y aterrizaje inmediato. La información fue confirmada por la agencia federal en comunicación con Telemundo 47.

Las reparaciones en una tubería subterránea colapsada este año por parte de DC Water están próximas a concluir, informaron fuentes al canal News4 este viernes.

El incidente provocó el vertido de más de 240 millones de galones (aproximadamente 908 millones de litros) de aguas residuales y negras en el Potomac, conforme a datos reportados por NBC Washington y corroborados por Sherri Lewis, portavoz de la entidad responsable.

Repercusiones en los aeropuertos y el tráfico aéreo

La FAA reportó retrasos de hasta 90 minutos en las salidas desde Dulles International, cifra que podría incrementarse. El Aeropuerto Internacional de Filadelfia también registró demoras por fallas de equipos.

Sherri Lewis anunció que la tubería podría retornar al servicio tan pronto como culminen las tareas de reparación.

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